مُتلازمةُ الضائِقة التنفُّسية الحادة

يمكن لأيِّ مرضٍ أو حالةٍ تؤذي الرئتين أن تُسبِّبَ مُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة.يُصاب أكثر من نصف الأشخاص المصابين بمُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة نتيجةً لعدوى شديدة وواسعة الانتشار (الإنتان) أو الالتهاب الرئوي.وتنطوي الأَسبَابُ الأخرى على:

عندما تُصاب الأَكياسُ الهَوائِيَّة الصغيرة (الأَسناخُ الرِّئَوِيَّة) والأوعية الدموية الدقيقة (الشُّعيرات الدَّموية) في الرئتين، يتسرّب الدم والسوائل إلى الحيِّز بين الأكياس الهوائية، ويتسرَّب في النهاية إلى الأكياس بحدِّ ذاتها.كما قد يحدث انخماصٌ في الكثير من الأسناخ (حالة تسمّى الانخماص الرئوي نتيجة نقص المادة الفاعلة بالسطح surfactant، وهي السَّائِل الذي يغطي السطح الداخلي للأسناخ، ويساعد على إبقائها مفتوحة.

يؤدي وجودُ السوائل في الأسناخ وانخماص الكثير منها إلى إعاقة حركة الأكسجين من الهواء المُستَنشَق إلى الدَّم.كما ينخفض مستوى الأكسجين في الدَّم بشكل حادّ.يكون تأثُّر حركة ثاني أكسيد الكربون من الدَّم إلى هواء الزفير أقلّ، كما يتغيَّر مستواه في الدَّم بشكلٍ طفيف.ونظرًا إلى أنَّ الفشلَ التنفُّسي في متلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة ينجم بشكلٍ رئيسي عن انخفاض مستويات الأكسجين، يُؤخذ في الاعتبار الفشل التنفسي بنقص التأكسُج.

يمكن أن يؤدّي انخفاضُ مستوى الأكسجين في الدم، الناجم عن متلازمة الضائقة التنفسية الحادّة وتسرُّب بعض البروتينات (السِّيتوكينات) التي تُنتجها الخلايا الرئوية المصابة وخلايا الدَّم البيض في مجرى الدَّم، إلى حدوث التهاب ومضاعفات في أعضاءٍ أخرى.كما قد يحدث فشلٌ في عددٍ من الأعضاء (وهي حالة تسمّى الفشل الجهازي المتعدِّد الأعضاء multiple organ system failure).يمكن أن يبدأ الفشلُ العضوي بمجرَّد الإصابة بمُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة أو بعدَ أيام أو أسابيع.وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الأشخاصَ المُصابين بمُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة يكونون أقلَّ قدرة على محاربة حالات العدوى الرئوية، ويصبحون عُرضةً للإصابة بالالتهاب الرئوي الجرثومي.