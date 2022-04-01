التَّهويةُ الميكانيكيَّة Mechanical Ventilation

يمكن أن يؤدي دفعُ الهواء إلى الرئتين تحت ضغطٍ كبير أو بحجمٍ كبيرٍ إلى حدوث تمطُّطٍ مفرطٍ في الرئتين، ممَّا يُلحق الضَّررَ بالرِّئة.تتمزّق الأسناخُ الهشة (الأَكياسُ الهَوائِيَّة الصغيرة في الرئتين) في بعض الأحيان، ممَّا يسمح للهواء بالتَّجمُّع في محيط الرئة مؤدِّيًا إلى انخماصها، وهي حالةٌ تُسمَّى استرواح الصدر.ولتفادي هذه المشاكل، يحاول الأطباءُ الحَدَّ من حجم وضغط الهواء الذي تعطيه المُنفسة.ومن ناحية أخرى، فإن القليلَ من الضغط والحجم قد لا يُحرِّكان ما يكفي من الهواء للداخل والخارج، ممّا يتسبب في ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الدم بشكل كبير، فيؤدي إلى إغلاق المسالك الهوائية الصغيرة والحويصلات الهوائية.يقوم الأطباءُ باستمرارٍ بمراقبة وتعديل تواتر وحجم الأنفاس المدفوعة بواسطة المُنفسة، وكذلك ضغط المُنفسة لتحقيق توازنٍ دقيق.

رغم حاجة معظم الأشخاص الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية إلى أكسجينٍ إضافيّ، إلا أنَّ فرطَ إعطاء الأكسجين يمكن أن يُلحق الضَّرر بالرئتين.يراقب الأطباءُ مستوى الأُكسِجين الذي يُدفع للشخص للتأكُّد من حصوله على حاجته فقط من الأكسجين.

وقد يتعرَّض المرضى الذين يخضعون للتهوية الميكانيكية، لاسيَّما من خلال التنبيب بالرغامى، إلى الهياج الشديد الذي يمكن أن يضبطه الأطباءُ بواسطة أدوية مُهدّئة، مثل البروبوفول propofol أو لورازيبام lorazepam أو ميدازولام midazolam أو المواد الأفيونية مثل المورفين morphine أو الفنتانيل fentanyl.كما يمكن لهذه الأدوية أن تساعد على تخفيف عُسر التَّنَفُّس.

وعندما يَجرِي تنبيب الرُّغامى، قد تدخل الجراثيم من الأنف والفم بسهولة إلى الرئتين، مُسبِّبةً عدوى خطيرة.ينبغي تشخيصُ حالات العدوى هذه ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.

ونظرًا لعجز الأشخاص الذين يستخدمون المُنفّسة عن تناول الطعام، لذلك يجري توفير الدَّعم الغذائي من خلال إعطاء مكمّلات سائلة عبر أنبوب يصل إلى المعدة عادةً (أنبوب التغذية).