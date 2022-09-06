الالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئتين،غالبًا ما ينجُم الالتهاب الرئوي عند الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي (على سبيل المثال، بسبب متلازمة نقص المناعة المكتسبة [الإيدز]، أو السرطان أو زرع الأعضاء أو استخدام أدوية معيَّنة)، عن مكروبات مختلفة عن المكروبات التي تُسبب الالتهاب الرئوي عند الأشخاص السليمين.

يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي الناجم عن مكروبات لا تسبب المرض للأشخاص السليمين غالبًا، عندَ الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة،

وتختلف الأعراض، ولكنها قد تنطوي على ضيق النّفس والسعال والحمَّى.

غالبًا ما يستخدِمُ الأطباء تصوير الصدر بالأشعَّة السينية مع فحوصات لعينات البلغم والدم من أجل وضع التشخيص.

تُستخدم المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفطريات أو الأدوية المُضادَّة للفيروسات لعلاج هذا النوع من الالتهاب الرئوي، وتجري معالجة أية مشكلة في جهاز المناعة.

يكون الجهاز المناعي ضعيفًا عند منقوصي المناعة.يُدافِعُ الجهاز المناعي عن الجسم ضد المكروبات التي يمكن أن تسبِّب العدوى؛

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعيّ، قد ينجُم الالتهاب الرئويّ عن العديد من المكروبات، ومن بينها تلك التي لا تُسبب الالتهاب الرئويّ عادةً.قد تؤدي حالات عديدة إلى ضعف الجهاز المناعي، وهي تنطوي على:

السرطان وعقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة المستخدمة لعلاج السرطان

العيوب في كريَّات الدَّم البيضاء

الأمراض مثل الإيدز

عقاقير مُعيَّنة (مثل الستيرويدات القشرية وعقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة والعقاقير المستخدمة لعلاج اضطرابات المناعة الذاتية أو اضطرابات النسيج الضامّ)

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الالتهاب الرئوي).

أعراض الالتهاب الرئوي عند منقُوصي المناعة قد تكون أعراض الالتهاب الرئوي عند الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي هي نفس أعراض الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع، وهي تنطوي على: شعور عام بالضعف (توعُّك)

السعال الذي يُنتج البلغم (مخاط لزج متغير اللون)،

ضِيق النفس

الحُمَّى

قَشعريرة أو نوافض

ألم في الصدر يُمكن أن تحدث هذه الأعراض بسرعةٍ أو ببطءٍ. تحدث حمَّى وضيق النفس وسعال جاف عند مُعظَم المصابين بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة الرئوية الجؤجؤية P. jirovecii، وببطٍ غالبًا.قد لا تتمكن الرئتان من توصيل كمية كافية من الأُكسِجين إلى الدم، مما يؤدي إلى ضيق النفس الذي يكون شديدًا في بعض الأحيان.

تشخيص الالتهاب الرئوي عند منقُوصي المناعة تصوير الصدر بالأشعَّة السينية

الفحص المجهري لعينة من البلغم (المخاط اللزج أو متغير اللون)

استنبات الدَّم

قياس التأكسج النبضي Pulse oximetry يستنِدُ تشخيص الالتهاب الرئوي عند شخص يعاني من ضعف في الجهاز المناعي إلى الأعراض لديه وإلى نتائج الأشعَّة السِّينية للصدر أو التصوير المقطعي المحوسب، ونتائج اختبارات البلغم والدم. قد تكون صورة الصدر بالأشعة السينية طبيعيةً أو قد تظهر عليها علامات عَدوى. يأخذ الأطباء عينات من البلغم عن طريق إعطاء معالجة بالبخار تجعل الشخص يسعل بعمق (التحريض على إنتاج البلغم)، أو يقومون بإدخال منظار القصبات (أنبوب مرن صغير مجهز بكاميرة) في مجرى التنفس.تكون عينات البلغم التي جرى الحصول عليها عن طريق تحريض السعال وخصوصاً تلك التي جرى أخذها عن طريق منظار القصبات، أقل ميلاً لأن تحتوي على اللعاب وأكثر ميلاً من عينات القشع لأن تسمح للأطباء بالتعرُّف إلى المكروب المسبب للالتهاب الرئويّ. يأخذ الطبيب عينة من الدم من أجل محاولة استنبات البكتيريا في المختبر والتعرف إليها عادةً. قد تكون مستويات الأكسجين في الدَّم منخفضةً عند المرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي.يستطيعُ الأطباءُ قياس مستوى الأكسجين في الدَّم من دُون أخذ عيِّنةٍ من الدَّم، وذلك عن طريق وضع حسَّاس على إصبع أو شحمة الأذن،ويسمى هذا الاختبار قياس التأكسج النبضي pulse oximetry.

مآل الالتهاب الرئوي عند منقُوصي المناعة حتى عندما تجري مُعالجة الالتهاب الرئوي، يكُون معدل الوفيات الإجمالي أعلى من معدل وفيات أشخاص الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع الذين لا يُعانون من مشاكل صحية أخرى بشكلٍ عام، وذلك لأن مُعالجة العدوى عند الأشخاص الذين لديهم مشاكل في جهاز المناعة تكُون صعبةً جدًّا، ولأن لدى هؤلاء الأشخاص ميل إلى أن تكون حالاتهم أكثر شدَّة حتَّى قبل أن يبدأ الالتهاب الرئويّ. يكُون مُعدَّل الوفيات الإجمالي لأشخاص الالتهاب الرئويّ بالمتكيسة الرئوية الجؤجؤية P. jirovecii مرتفعًا.

الوقاية من الالتهاب الرئوي عند منقُوصي المناعة يقوم الأطباء غالبًا بإعطاء مُعالَجات للمساعدة على تعزيز جِهَاز المَناعَة لدى الشخص والوِقاية من الالتهاب الرئوي،فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى الأشخاص الذين أصاب الضعف الجهاز المناعي لديهم بسبب علاج السرطان، قد يُعطيهم الأطباء دواءً يسمى العامل المنبِّه لمُستعمرات المحببات granulocyte-colony stimulating factor، وذلك لتعزيز إنتاج كريات الدم البيضاء (النوع الذي يحارب العدوى). ينبغي على المرضى الذين يواجهون زيادةً في خطر الالتهاب الرئويّ الناجم عن بكتيريا، أخذ لقاحات ضد المكورات الرئوية والمستدمية النزلية. يُمكن استخدام توليفة من المضادَّ الحيوي ميثوبريم / سلفاميثوكسازول trimethoprim/sulfamethoxazole للمساعدة على الوقاية من الالتهاب الرئويّ بالمتكيسة الرئوية الجؤجؤية P. jirovecii عند من يُواجهون الخطر.تنطوي التأثيرات الجانبية لهذا الدواء، والتي تشيع بشكلٍ خاص بين المصابين بالإيدز، على الطفح الجلدي وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء التي تُحارب العدوى، والحمى.تنطوي العلاجات الدوائية الوقائية البديلة على دابسون dapsone أو بنتاميدين pentamidine.