الالتهاب الرئوي الشفطيّ والالتهاب الرئوي الكيميائي

الالتهاب الرئوي الشفطيّ هو عَدوى في الرئتين تنجُم عن استنشاق مُفرَزات الفم أو محتويات المعدة، أو كليهما.الالتهاب الرئوي الكيميائي هو تهيج في الرئة ينجُم عن استنشاق مواد مهيجة أو سامة للرئتين.
تنطوي الأعراض على السعال وضيق النفس.
يقوم الأطباء بالتشخيص استنادًا إلى الأعراض عند الشخص والأشعَّة السِّينية للصدر.
تختلف المُعالجة والمآل استنادًا إلى المادَّة التي جرى شفطها،
وغالبًا ما يجري أخذ الالتهاب الرئوي الشفطي والالتهاب الرئوي الكيميائي معًا في الاعتبار، وذلك لأنَّ كليهما ينطويان على التهاب الرئة الناجم عن استنشاق مواد تهيج الرئتين،يجعل الالتهاب الرئتين أكثر عرضة للعدوى البكتيرية.قد يُسبب الغرق التهابًا في الرئتين أيضًا، وجرت مناقشته في موضع آخر من هذا الدَّليل.
(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الالتهاب الرئوي).
الالتهاب الرئوي الشفطيّ
يجري تقاطر أو استنشاق جزيئات دقيقة من الفم بشكلٍ متكرر إلى داخل مجرى الهواء،وتقوم عادةً آليات الدفاع الطبيعية (مثل السعال) بالتخلص منها قبل أن تتمكن من الوصول إلى الرئتين وتسبب التهاباً أو عدوى.عندما لا يجري التخلص من هذه الجزيئات (بسبب ضعف آليات الدفاع أو بسبب الحجم الكبير للمواد التي جرى شفطها)، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي الشفطي.
تكون المادة التي جرى شفطها من الفم والحلق أكثر ميلاً لأن تحتوي على البكتيريا التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي البكتيري.وعادةً ما تكون المادة التي تُشفط من المعدة حمضية للغاية ويمكن أن تسبب الضرر الشديد للرئتين حتى قبل أن تحدث العدوى.
الأشخاص الأكثر عرضة بشكلٍ خاصٍ لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي الشفطي هم:
كبار السن
الضعفاء
الذين يواجهون صعوبة في البلع (كما يحدث بسبب السكتة)
في حالة سكر بسبب الكحول أو المواد الأخرى
فاقدو الوعي بسبب التخدير أو الأدوية المهدئة أو حالة طبية
الذين يتقيؤون
الذين خضعوا إلى معالجة للأسنان أو معالجة لمشاكل تنفسية أو هضمية
لديهم داء الجزر المعدي المريئي
لا تبدأ أعراض الالتهاب الرئوي الشفطي لمدة يوم أو يومين على الأقل،العَرَض الأكثر شيوعًا هو:
السعال
يُنتج السعالُ البلغم (مخاط لزج أو متغير اللون)،قد تكون رائحة البلغم كريهةً في بعض الأحيان.
تنطوي الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي الشفطي على:
الحُمَّى
ضيق النَّفس dyspnea
انزعاج في الصدر
يقوم الأطباء بوضع تشخيص الالتهاب الرئوي الشفطي عادةً استنادًا إلى اكتشاف علامات أو أعراض عند من لديهم أيَّة من عوامل الخطر المذكورة أعلاه.
تؤكد الأشعَّة السِّينية للصدر تشخيص الالتهاب الرئوي،وإذا أظهرت الأشعَّة السِّينية وجود خلل في أجزاء مُعيَّنة من الرئتين، مثل الجزء السفليّ منهما (وهو موضع شائع للمادَّة التي جرى شفطها)، من المحتمل أن يكون الشفط هو السبب.
تحتاج مُعالجة الالتهاب الرئويّ الشفطيّ إلى مُضادَّات حيويَّة.يمكن استخدام العديد من المضادات الحيوية، بما في ذلك الكليندامايسين وأموكسيسيلين/كالفولانيت، وأمبيسلين/سالباكتام، وإميبينيم.كما قد يحتاج الأشخاص إلى رعاية داعمة، مثل العلاج بالأكسجين أو مساعدة مؤقتة من جهاز التنفُّس الاصطناعي.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حالات تزيد من خطر الشفط، فقد يقوم الأطباء بإيقاف أو تقليل جرعة الأدوية التي تسبب التهدئةَ.كما قد يكون من المفيد رفع السرير قليلًا من جهة الرأس للوقاية من صعود الطعام أو السائل أو حمض المعدة إلى الحلق ومن ثمَّ النزول إلى داخل الرئتين.كما أن تناول أطعمة ذات قوام محدد أو سوائل كثيفة يساعد أيضًا على تقليل خطر الاستنشاق.قد يقوم اختصاصيّ النُّطق بتعليم الشخص طرائق مُعيَّنة للبلع (على سبيل المثال، البلع في أثناء طيّ الذقن باتجاه الصدر)، وذلك للتقليل من مخاطر الشفط بشكلٍ أكثر.
الالتهاب الرئوي الكيميائي
يحدث الالتهاب الرئوي الكيميائي عندما يستنشق الشخص مادة سامة للرئتين.وتنجم المشكلة عن التهيُّج أكثر ممَّا تنجُم عن العدوى،وعادةً تكون المادة السامة المستنشقة هي حمض المعدة، بحيث قد ينجُم الالتهاب الرئوي الكيميائي كلما استنشق الشخص القيء.يمكن أن يحدث استنشاق القيء عندما لا يكون الشخص الذي يتقيأ مستيقظًا تمامًا، مثلما يمكن أن يحدث من بعد اختلاج أو تناول جرعة زائدة من المخدرات أو الكحول، أو عندما يستيقظ الشخص من التخدير.
كما يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي الكيميائي أيضًا نتيجةً لاستنشاق الزيوت الملينة (مثل الزيوت المعدنية والخروع والبارافين) والهيدروكربونات (مثل البنزين والكيروسين والمنتجات البترولية).
تنطوي أعراض الالتهاب الرئوي الكيميائي على ضيق مفاجئ في النَّفس وسعال يحدُث في غضون دقائق أو ساعات،وقد تنطوي الأعراض الأخرى على الحمى وبلغم رغويّ ورديّ اللون.بالنسبة إلى الحالات الأقل شدة، قد تظهر أعراض الالتهاب الرئوي الشفطيّ خلال يوم أو يومين من بعد استنشاق الذِّيفان.
يكون تشخيص الالتهاب الرئوي الكيميائي واضحًا عادةً للأطباء حسب تسلسل الأحداث إذا كانت هذه المعلومة متاحة،كما تساعد الأشعَّة السِّينية للصدر وقياس تركيز الأكسجين في عينة من الدم على التشخيص،
تنطوي معالجة الالتهاب الرئوي الكيميائي على استخدام العلاج بالأكسجين، وعند الضرورة، على استخدام مساعدة مؤقتة من المنفسة عن طريق أنبوب يجري وضعه في الحلق.قد يجري شفط الرغامى لإزالة المُفرَزات وجزيئات الطعام التي جرى شفطها من مجرى التنفس،قد يستخدم الأطباء تنظيرُ القصبات bronchoscopy (فحص بصري للمسالك التنفسية من خلال أنبوب مُعايَنة مرن) لهذا الغرض.
على الرغم من أن المضادات الحيوية لا تكون فعالة عادةً لهذه الحالة، إلا أنها غالبًا ما تُعطى لأن الأطباء لا يستطيعون التفريق بسهولة بين الالتهاب الرئوي الكيميائي والالتهاب الرئوي الشفطيّ البكتيري، وغالبًا ما يُمكن أن يحدث التهاب رئوي بكتيري كمُضاعفةٍ لالتهاب رئويّ كيميائيّ.
قد يوصي الأطباء باتباع استراتيجيات مختلفة للمساعدة على الوقاية من الالتهاب الرئوي الكيميائي للأشخاص المعرضين للخطر،وتنطوي هذه الاستراتيجيات على إيقاف أو تقليل جرعة الأدوية التي تسبب التهدئة.كما قد يقترِحُ الأطباء أيضًا رفع السرير من جهة السرير قليلًا للوقاية من صعود الطعام أو السائل أو حمض المعدة إلى الحلق ومن ثمَّ النزول إلى داخل الرئتين.قد يحتاجُ المرضى إلى تناوُل أطعمةٍ ذات قوام مُعيَّن فقط أو شرب سوائل لزجة للمساعدة على التقليل من خطر الشفط.قد يُعلِّمُ اختصاصي أمراض الأشخاص طرائق بلع مُحدَّدة (على سبيل المثال، البلع في أثناء ثني الذقن نحو الصدر)، وذلك لتقليل خطر انتقال الأطعمة والسوائل إلى الرئتين.