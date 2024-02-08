الالتهاب الرئوي الشفطيّ والالتهاب الرئوي الكيميائي

يجري تقاطر أو استنشاق جزيئات دقيقة من الفم بشكلٍ متكرر إلى داخل مجرى الهواء،وتقوم عادةً آليات الدفاع الطبيعية (مثل السعال) بالتخلص منها قبل أن تتمكن من الوصول إلى الرئتين وتسبب التهاباً أو عدوى.عندما لا يجري التخلص من هذه الجزيئات (بسبب ضعف آليات الدفاع أو بسبب الحجم الكبير للمواد التي جرى شفطها)، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي الشفطي.

تكون المادة التي جرى شفطها من الفم والحلق أكثر ميلاً لأن تحتوي على البكتيريا التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي البكتيري.وعادةً ما تكون المادة التي تُشفط من المعدة حمضية للغاية ويمكن أن تسبب الضرر الشديد للرئتين حتى قبل أن تحدث العدوى.

الأشخاص الأكثر عرضة بشكلٍ خاصٍ لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي الشفطي هم:

كبار السن

الضعفاء

الذين يواجهون صعوبة في البلع (كما يحدث بسبب السكتة)

في حالة سكر بسبب الكحول أو المواد الأخرى

فاقدو الوعي بسبب التخدير أو الأدوية المهدئة أو حالة طبية

الذين يتقيؤون

الذين خضعوا إلى معالجة للأسنان أو معالجة لمشاكل تنفسية أو هضمية

لديهم داء الجزر المعدي المريئي

لا تبدأ أعراض الالتهاب الرئوي الشفطي لمدة يوم أو يومين على الأقل،العَرَض الأكثر شيوعًا هو:

السعال

يُنتج السعالُ البلغم (مخاط لزج أو متغير اللون)،قد تكون رائحة البلغم كريهةً في بعض الأحيان.

تنطوي الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي الشفطي على:

الحُمَّى

ضيق النَّفس dyspnea

انزعاج في الصدر

يقوم الأطباء بوضع تشخيص الالتهاب الرئوي الشفطي عادةً استنادًا إلى اكتشاف علامات أو أعراض عند من لديهم أيَّة من عوامل الخطر المذكورة أعلاه.

تؤكد الأشعَّة السِّينية للصدر تشخيص الالتهاب الرئوي،وإذا أظهرت الأشعَّة السِّينية وجود خلل في أجزاء مُعيَّنة من الرئتين، مثل الجزء السفليّ منهما (وهو موضع شائع للمادَّة التي جرى شفطها)، من المحتمل أن يكون الشفط هو السبب.

تحتاج مُعالجة الالتهاب الرئويّ الشفطيّ إلى مُضادَّات حيويَّة.يمكن استخدام العديد من المضادات الحيوية، بما في ذلك الكليندامايسين وأموكسيسيلين/كالفولانيت، وأمبيسلين/سالباكتام، وإميبينيم.كما قد يحتاج الأشخاص إلى رعاية داعمة، مثل العلاج بالأكسجين أو مساعدة مؤقتة من جهاز التنفُّس الاصطناعي.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حالات تزيد من خطر الشفط، فقد يقوم الأطباء بإيقاف أو تقليل جرعة الأدوية التي تسبب التهدئةَ.كما قد يكون من المفيد رفع السرير قليلًا من جهة الرأس للوقاية من صعود الطعام أو السائل أو حمض المعدة إلى الحلق ومن ثمَّ النزول إلى داخل الرئتين.كما أن تناول أطعمة ذات قوام محدد أو سوائل كثيفة يساعد أيضًا على تقليل خطر الاستنشاق.قد يقوم اختصاصيّ النُّطق بتعليم الشخص طرائق مُعيَّنة للبلع (على سبيل المثال، البلع في أثناء طيّ الذقن باتجاه الصدر)، وذلك للتقليل من مخاطر الشفط بشكلٍ أكثر.