لمحة عامة عن الاضطرابات الجَّنبِيَّة والمَنصِفِيَّة

غشاءُ الجنب pleura هو غشاء رقيق وشفاف، يتكوَّن من طبقتين، يغطي الرئتين، ويُبطِّن جدارَ الصَّدر من الداخل أيضًا.وتكون الطبقةُ التي تغطي الرئتين على اتصالٍ وثيقٍ بالطبقة التي تُبطِّن جدار الصدر.توجد بين الطبقتين الرقيقتين المرنتين كميةٌ قليلة من السائل (السائل الجنبي pleural fluid) الذي يُسهِّل انزلاقهما بسلاسة على بعضهما بعضًا عند أخذ كلِّ نَفَس.وتسمّى المنطقة التي تحتوي على السائل الحيِّز الجنبي pleural space.

منظران لغشاء الجَّنب

في الظروف غير الطبيعيَّة، يمكن أن يدخلَ الهواء أو السوائل الزائدة بين الأسطح الجنبية، ممَّا يؤدي إلى توسُّع الحيِّز الجنبي.يؤدي تجمُّعُ السوائل الزائدة (تسمّى الحالة الانصباب الجنبي) أو تجمُّع الهواء (يسمَّى استرواح الصدر) إلى تعذُّر تمدُّد إحدى الرئتين أو كلتيهما بشكلٍ طبيعي في أثناء التَّنفُّس، مما يؤدي إلى انخماص أنسجة الرئة.وقد يُصبح الغشاءُ الجنبي مصابًا بالعدوى (انظر التهاب الجنبة الفيروسي).

يشير المنصف (تجويف الصدر) إلى منطقةٍ يحدُّها عظم الصدر (القصُّ) من الأمام، والعمود الفقري من الخلف، والعنق من الأعلى، والحجاب الحاجز من الأسفل.يحتوي المَنصِفُ على القلب والغُدَّة الزعتريَّة thymus وبعض العُقَد اللِّمفِية وأجزاء من الرغامى والمريء والشريان الأبهر والغُدَّة الدرقية وجارات الغُدَّة الدُرقية (الدُّرَيقات).ولكن، لا يشتمل المَنصِفُ على الرئتين.ينقسم المَنصِف إلى ثلاثة أجزاء:

الأمامي

الأوسط

الخلفي

الكتل المنصفية: يمكن أن تتشكلَ كتل غير طبيعية مختلفة في المنصف، مثل الكيسات والأورام .المنصف قد تحدث عندما تتسرب محتويات المريء إلى المنصف ، مما يُسبب تهيج وعدوى.كما قد يحدث التهابُ المنصف بعد جراحة الصدر (مثل الجراحة التي تفتح عظم الصدر "القصّ"، مثل بضع القصّ المتوسط median sternotomy).بحدث استرواحُ المَنصِف pneumomediastinum عند دخول هواء إلى المنصف.