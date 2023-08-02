التهابُ المنصف mediastinitis هو التهابٌ في أحد محتويات المنصف (تجويف الصدر الذي يحتوي على القلب والغُدَّة الزعترية وبعض العُقَد اللِّمفية وأجزاء من المريء والشريان الأبهر والغُدَّة الدرقية وجارات الغُدَّة الدُرقيَّة).

ينجم التهابُ المنصف عادةً عن حدوث تمزّق خلال جراحة المريء أو الصدر.

يعاني المرضى من ألمٍ شديدٍ في الصدر وضيق في النَّفَُّس والحُمَّى.

تكون الأشعة السينية للصدر وعادةً التصوير المقطعي المحوسب (CT) ضروريان لوضع التَّشخيص.

تكون المعالجةُ إمَّا بالمضادَّات الحيويَّة أو بالجراحة في بعض الأحيان.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات الجنبِيَّة والمَنصِفِيَّة).

يمكن أن يكونَ التهابُ المنصف:

حادًّا، يحدث بشكلٍ مفاجئ

مزمنًا، يحدث ببطء نتيجةً وجود تهيُّج طويل الأمد أو الإصابة بعدوى تستغرق وقتًا طويلًا للشفاء

ينجم التهابُ المنصف عن الإصابة بعدوى غالبًا.والسببان الأكثر شُيُوعًا للعدوى هما:

حدوث تمزُّق في المريء

جراحة الصدر (إجراء يسمَّى بضع القص الناصف median sternotomy)

قد يحدث تمزُّقُ المريء عن طريق الخطأ في أثناء القيام بإجراء مثل التنظير الداخلي، أو عند حدوث التقيؤ الشديد (متلازمة بورهايف Boerhaave syndrome) أو الإصابة في الصدر.في بعض الأحيان، يحدث التمزّقُ (ثقب) في المريء نتيجة ابتلاع مادة كاوية، مثل القِلي أو ابتلاع بعض البطاريَّاتٍ الصغيرة جدًا.

وينطوي بضعُ القص الناصف على إجراء شقٍّ على طول عظم الصدر (القص) ليقسمه إلى قسمين.تُستخدم طريقةُ بضع القص الناصف لتمكين الأطباء من الوصول إلى الصدر، للقيام بإجراءاتٍ مثل زرع القلب أو جراحة صمام القلب أو جراحة مجازة الشريان التاجي.

هل تعلم...

تشتمل الأَسبَابُ الأقل شُيُوعًا على داء السلّ أو داء النَّوسَجات (عدوى فطرية) أو الساركويد أو المُعالجة الشعاعيَّة أو السُّحار.تميل هذه الاضطراباتُ إلى التَّسبُّب في حدوث التهابٍ مزمن في المنصف.

قد يؤدي التهابُ المنصف المزمن إلى حدوث التهاب المنصف المُليِّف.عند الإصابة بالتهابات المنصف المُليِّف، يمكن أن يحدث انسدادٌ في الأوعية الدَّمويَّة أو المسالك الهوائيَّة (القصبات).

أعراض التهاب المنصف يسبِّب تمزقُ المريء آلمًا شديدًا مفاجئًا في الصدر وضيقًا في النَّفَس.ويُعاني بعضُ الأشخاص من أعراض العدوى، مثل الحمَّى والقشعريرة. إذا حدث التهابُ المنصف بعدَ إجراء جراحة الصدر، فقد يكون لدى الأشخاص تسريبٌ من موضع الشِّق. ويمكن أن يُعاني المصابون بالتهاب المنصف المُليِّف المزمن من ضيقٍ في النَّفَس بشكلٍ تدريجي.

تشخيص التهاب المنصف تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية وعادةً التصوير المقطعي المحوسب (CT). يمكن للأطبّاء وضع تشخيص التهاب المنصف في بعض الأحيان استنادًا إلى الأعراض إذا كان الأشخاصُ مصابين بحالةٍ يمكن أن تُسبِّبَ التهاب المنصِف — فمثلًا ، إذا كان لدى الأشخاص أعراضٌ تشير إلى الإصابة بالتهاب المنصف، وكانوا قد خضعوا حديثًا لإجراء يشمل الصدرَ أو المريء أو لديهم إصابة بداء السل أو أيَّة عدوى أخرى بطيئة التَّطوُّر. عندما يحدث التهابُ المنصف بشكلٍ مفاجئ، تكون الأَعرَاضُ شديدة بما يكفي عادةً ليشتبه الأطبَّاءُ بوجوده عند الأشخاص الذين لا يمكنهم معرفة الأَسبَاب المحتملة، مثل المخمورين الذين لا يتذكرون أنَّه قد حدث عندهم قيء شديد أو صغار الأطفال الذين قد يكونون ابتلعوا مادَّة كاوية أو بطارية صغيرة (بشكل قرص). يجري تأكيدُ التَّشخيص من خلال إجراء أشعة سينية وعادةً التصوير المقطعي المحوسَب للصَّدر. عندما يحدث التهابُ المنصف عند شخصٍ تعرَّض لبضع القص الناصف، يمكن للأطباء إدخال إبرة في الصدر من خلال عظمة الصدر، وسحب السائل لفحصه تحت المجهر (خزعة شفطية aspiration biopsy).