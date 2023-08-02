الانصِبابُ الجَنبِيّ Pleural Effusion

تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو تخطيط الصَّدى

تُجرى الاختباراتُ المعملية على عينة من السائل

التَّصوير المقطعي المُحوسَب في بعض الأحيان

يُعدُّ إجراء الأشعَّة السِّينية للصدر التي تُظهر السائل في الحيِّز الجنبي هو الخطوة الأولى في وضع التَّشخيص عادةً.ولكن الكميات الصغيرة من السوائل قد لا تكون مرئية بالأشعة السينية للصدر.

قد يُجرى أيضًا تصوير الصدر بتخطيط الصدى لمساعدة الأطباء على تمييز تجمُعات السوائل الصغيرة.

يمكن أن يقومَ الأطباء ببزل للصدر؛وللقيام بهذا الإجراء، يجري سحبُ عينة من السَّائِل لفحصها باستخدام إبرة.يمكن لمظهر السائل أن يساعدَ الأطبَّاءَ على معرفة السبب.وتُقيّم بعضُ الفحوصات المخبرية التركيبَ الكيميائي للسوائل، وتتحرَّى عن وجود بكتيريا، بما فيها البكتيريا التي تُسبِّب داء السل.كما يجري فحصُ عَيِّنَة من السَّائِل لتحديد عدد الخلايا وأنوعها، وللتَّحرِّي عن وجود الخلايا السرطانية.

إذا عجزت هذه الاختباراتُ عن تحديد سبب الانصباب الجنبي، فيمكن إجراء اختباراتٍ أخرى.

يُظهِرُ تصويرُ الأوعية المقطعي المحوسَب الرئة والسوائل بشكل أوضح، وقد يُظهِرُ ما يُشير إلى وجود التهاب رئوي، أو كتلة مَنصفيَّة، أو خراج رئوي، أو ورم يمكن أن يتسبّب في تجمُّع السوائل.في بعض الأحيان، يَجرِي حقنُ صبغة ظليلة تجاه الأشعة في أثناء التصوير المقطعي المحوسب (تصوير الأوعية المقطعي المحوسب أو تصوير الوريد) للتحي عن المشاكل في غشاء الجنب أو الأوعية الدموية، بما في ذلك الانصمام الرئوي.

إذا كان هناك احتمالٌ لوجود تشخيص خطير أو مهمّ، قد يقوم الأطباء بإدخال أنبوب رؤية أو معاينة في الصدر (يُسمَّى تنظير الصَّدر).كما يحتاج الأطباء إلى أخذ عَيِّنَة (خزعة) من غشاء الجنب أو الرئة في بعض الأحيان.يكون السببُ غيرَ واضحٍ بعد الاختبارات الأولية عند نحو 15٪ من الأشخاص المصابين بالانصباب الجنبي، وقد لا يُكتَشَفُ السببُ عند بعض الأشخاص حتى بعدَ إجراء اختباراتٍ مكثفة.