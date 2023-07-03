داءُ الرئة الخلاليّ المُصحُوب بالتهاب القُصيبات التنفسيَّة والالتهاب الرئويّ الخلاليّ التوسُّفيّ

داء الرئة الخلاليّ المُصحُوب بالتهاب القُصيبات التنفسيَّة والالتهاب الرئويّ الخلاليّ التوسُّفيّ هُما حالتان نادرتان تُسبِّبان التهابًا مزمنًا في الرئة، وتُصيبان في معظم الأحيان الأشخاص الذين يدخنون حاليًا أو كانوا يدخنون سابقًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الالتهابات الرئوية الخلالية مجهُولة السَّبب).

وهُما من أنواع الداء الرئويّ الخلاليّ مجهُول السَّبب.هناك الكثير من أوجه الشبه بين الحالتين، ولذلك يعتقد بعض الخبراء أنَّهما قد تكونان جزءًا من الاضطراب نفسه؛ولكن غالبًا ما يكُون الالتهاب الرئويّ الخلاليّ التوسُّفيّ أكثر شدَّةً.يُصِّيبُ هذان الاضطرابان بشكل رئيسي الأشخاص في العقد الثالث والرابع من العُمر الذين يدخنون السجائر.وهما أكثر شُيُوعًا عند الرجال بالمُقارنة مع النساء (نسبة 2 إلى 1 تقريبًا).

يُعاني بعضُ الأشخاص من السعال،ويُعاني مُعظمُهم من ضيق النَّفس حتى مع بذل أدنى جهد.

التشخيص التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم أيّ من الاضطرابين، يُبيِّنُ تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة تغيُّرات أقلّ شدَّة من التغيُّرات التي تحدث في التليُّف الرئويّ مجهُول السَّبب؛ وقد لا يُبيِّنُ أيَّة تغيُّرات عند بعض الأشخاص.كَما يُبيَّنُ التصويرُ المقطعيّ المُحوسَب للصدر تغيُّرات في الرئة أيضًا.يُبيِّنُ اختبار الوظيفة الرئويَّة انخفاضًا في كمية الهواء المُحتَجزة في الرئتينِ،وتكُون كمية الأكسجين في عَيِّنَة الدَّم منخفضةً؛ ولكن، يحتاجُ تأكيدُ التشخيص إلى خزعة للرئة غالبًا.