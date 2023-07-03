الالتِهابُ الرِّئويّ بفرط التحسُّس

الالتِهابُ الرِّئويّ بفرط التحسُّس hypersensitivity pneumonitis هو نَوع من الالتهاب في حُويصلات الهواء الصغيرة (الأسناخ) وحولها وقُصيبات الرئة، وهو ينجُم عن استجابة فرط تحسُّسية لاستنشاق الغبار العضويّ أو لموادّ كيميائيَّة بشكلٍ أقلّ شُيُوعًا.
قد يُسبب الغبارُ الذي يحتوي على مكروبات أو بروتينات فرط استجابة تحسًُّسية في الرئتين.
قَد يُصاب المرضى بالحُمَّى والسُّعَال والقشعريرة وضيق النَّفس خلال فترةٍ تتراوَح بين 4 إلى 8 ساعات من التعرُّض مجددًا إلى موادّ يتحسَّسون منها.
يستخدم الأطباءُ التصوير المقطعي المحوسب للصدر واختبارات وظائف الرئة لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في الرئتينِ.
يُمكن التعرُّف أحيانًا إلى المادَّة التي تُسبِّبُ ردَّة الفعل وذلك عن طريق استخدام اختبار للدَّم؛ وعندما تحدُث الإصابة في مكان العمل، قَد يقوم اختصاصيّ الصحَّة الصناعية بتحليل مكان العمل للتعرُّف إلى المواد التي تُحرِّض الحالة.
ينبغي على الأشخاص الذين تنطوي طبيعة عملهم التعامل مع موادّ قد تُسبب استجابات تحسُّسية، استخدام مُعدَّات وقائيَّة في أثناء العمل، مثلَ أقنعة الوجه.
يتعافى المرضى الذين يتجنَّبون التعرُّض من جديد عادةً، ولكنهم يحتاجُون أحيانًا إلى أخذ ستيرويدات قشريَّة للتقليلِ من التهاب الرِّئة؛
(انظر أيضًا لمحَة عن أمراض الرئة الخلالية).
وبالنسبة إلى هذه الاستجابات فرط التحسُّسيَّة، يقوم الجهازُ المناعي بمُهاجمة شيء ما في الغبار العضويّ أو مادَّة كيميائية استنشقها الشخص.تُؤدِّي الموادّ التي تُطلِقها خلايا الجهاز المناعيّ إلى ضررٍ في الرئتين حيث استقرّ الغبار،ويُسمَّى جزء الغبار الذي جرى استنشاقه والذي يُحرِّضُ استجابة الجهاز المناعيّ المُستضدّ antigen.
أسباب الالتهاب الرئوي بفرط التحسس
يُمكن أن تُؤدِّي موادّ عديدة إلى استجابات فرط التحسُّسية في الرئتين؛فقد يُسبِّبُ الغبار العضوي الذي يحتوي على مكروبات أو بروتينات، والموادّ الكيميائيَّة مثل الإيزوسيانات isocyanates، الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس.تُعدُّ رئة المُزارعين من الأمثلة المعروفة عن الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس، وهي تنجُم عن استنشاق بكتيريا مُحبِّة للحرارة (أليفة للحرارة thermophilic) في القشّ العَفِن،ورئة هواة الطيور هيَ مثال آخر،وتحدُث هذه الحالةُ عند استنشاق الغبار من روث أو ريش الطيور (سواء على الطيور الحيَّة أم في الوسائد والبطانيات).
هل تعلم...
يبدو أنَّ الضرر في الرئة ينجُم عن الضرر الذي تُسبِّبهُ اللمفاويَّات، وهي من أنواع كريات الدَّم البيضاء.يُحسِّسُ التعرّض الأوَّلي إلى أنواع الغبار اللمفاويَّات،وتقوم هذه الخلايا بعد ذلك بالمُساعدة على إنتاج الأجسام المُضادَّة التي تُمارِسُ دورًا في الضرر الذي يُصيب النسيجَ.تشارك لمفاويَّات أخرى في الالتهاب مباشرةً من بعد التعرُّض إلى المُستضدّ لاحقاً.يُؤدِّي التعرضُ المتكرِّر إلى المُستضدّ إلى استجابةٍ التهابية مُزمنة، وهي تظهر على شكل تراكم لكريات الدم البيضاء في جدران الأسنَاخ والمَسالِك الهَوائيَّة الصغيرة،ويُؤدِّي هذا التراكم تدريجيًا إلى ظهور الأعراض والإصابة بالمرض.
ما الذي يُسبِّب الالتهابُ الرئويّ بفرط التحسُّس؟
المرض
مصدر جُزيئات الغبار أو المستضدَّات
سُحار ثَفليّ Bagassosis
قصب السكَّر
رئة هواة الطيور، رئة مربِّي الحمام، رئة العاملين مع الدجاج
الغبار من روث أو ريش الببغاوات، والحَمام، والدجاج
رئة العاملين في الأجبان
عفن الجبن
رئة العاملون في المواد الكيميائيَّة
الموادّ الكيميائية المُستخدمة في تصنيع رغوة البولي يوريثين polyurethane والقوالب والمواد العازلة والمطاط الاصطناعيّ وموادّ التغليف
رئة العاملين في القهوة
حبوب البن غير المُحمَّصة
رئة العاملين في الفلِّين (السّحار الفلِّيني suberosis)
الفلين العَفِن
رئة المزارعين
القش العَفِن
ررئة أحواض الماء الحارَّة
أحواض الماء الحارة الملوَّثة بالبكتيريا وأحواض العلاج
رئة مرطِّبات الجو
مرطِّبات الجو ومكيِّفات الهواء
رئة العاملين في تقشير لحاء شجر القيقَب maple bark stripper's lung
لحاء شجر القيقب المُصاب بالعَدوى
رئة العاملين في شعير الجعة malt worker's lung
الشعير العَفِن أو شعير الجعة العَفِن
رئة الطحَّان miller's lung
دَقيق القمح الذي يحتوي على السوسة weevil-infested wheat flour
رئة العاملين في الفطر
سماد الفطر العضويّ
داء السيكويَّة sequoiosis
نشارة الخشب العَفِنة من الخشب الأحمر
رئة العاملين في النجارة
نشارة الخشَب
أعراض الالتهاب الرئوي بفرط التحسس
استنادًا إلى سرعة ظهور الأَعرَاض، قد يكون الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس:
حادًا،
تحت الحادّ،
مُزمنًا،
بالنسبة إلى الالتهاب الرئويّ الحادّ بفرط التحسُّس، يُعاني الأشخاص من الحمَّى والسعال والقشعريرة وضيق النَّفس خلال ما يتراوح غالبًا بين 4 إلى 8 ساعات من بعد التعرُّض مجددًا إلى كمياتٍ ملحُوظةٍ من الغبار العضويّ المُسبِّب،ومن غير المألوف أن يحدُث الأزيز التنفُّسيّ.إذا لم يُلامس الأشخاص المُستضدّ مرة أخرى، تزول الأعراض خلال يومٍ أو يومين عادةً، ولكن قَد يحتاج الشفاء بشكلٍ كاملٍ إلى أسابيع.
يحدُث الالتهابُ الرئويّ تحت الحاد بفرط التحسُّس ببطءٍ أكثر،وقد تظهر عند المرضى أعراض تنطوي على السعال وضيق النَّفس، وتتفاقم خلال أيام أو أسابيع.قَد تكُون الأعراض شديدةً أحيانًا إلى درجةٍ يحتاج فيها الأشخاص إلى دُخول المستشفى.
بالنسبة إلى الالتهاب الرئويّ المزمن بفرط التحسُّس، يُلامس الأشخاص مُستضدَّاً بشكل متكرِّر خلال فترةٍ تتراوح بين أشهرٍ إلى سَنواتٍ، وقد ينجم عن هذا تندُّب في الرئتين (تليُّف).قَد يتفاقَم ضيق النَّفس في أثناء ممارسة التمارين والسُّعال والتَّعب خلال أشهرٍ أو سَنواتٍ،وقد يُؤدِّي المرض في نِهاية المطاف إلى الفشل التنفُّسيّ.قَد يكُون كِبارُ السنّ أكثر عرضةً إلى مرض مُزمن يتفاقم تدريجيًا، وذلك لأنَّهم تعرَّضوا إلى مستضدّ لفترةٍ طويلةٍ.
تشخيص الالتهاب الرئوي بفرط التحسس
التَّصوير المقطعيّ المُحوسَب للصَّدر
يستنِدُ تشخيصُ الالتهاب الرئويّ بفرط التحُّسس إلى الأعراض بشكلٍ جزئيٍّ، وإلى السِّمات السريريَّة والتعرُّف (إذا كان مُمكنًا) إلى الغُبَار أو المواد الأخرى التي تُسبب المشكلة، وذلك بحسب ما يجري تحديده استِنادًا إلى ما يقوله الشخص، وإلى تحليل مكان العمل من قبل اختصاصي الصحة الصناعية، أو مزيج من كل ذلك.
قَد يشتبه الطبيب في التَّشخيص استِنادًا إلى نتائج تصوير الثَّدي بالأشعَّة السينيَّة،ولكن، يحتاجُ الطبيب عادةً إلى التصوير المقطعيّ المُحوسَب للصَّدر لتأكيدِ التَّشخيص.يستخدِمُ الأطباءُ نتائج اختبارات وظائف الرئة (وهي اختبارات تقيس قُدرة الرئتين على احتجاز الهواء وقدرتهما على الشهيق والزفير وتبادُل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون)، وذلك لتقييم أداء الرئتين؛ وقد تُساعد هذه النتائج على دعم تشخيص الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس.
بالنسبة إلى الحالات غير الواضِحَة، خُصوصًا عندما يجري الاشتباه في عَدوى، قد يقوم الأطباء بأخذ قطع صغيرةٍ من نسيج الرئة لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة من الرئة)،وللحُصول على عَيِّنَة النَّسيج، قد يحتاج الأطباءُ إلى إدخال أنبوب مُعاينة عبر جدار الصدر (تنظير الصَّدر thoracoscopy)، كما يستخدمونه أيضًا لتفحُّص سطح الرئة والحيِّز الجنبي، أو قد تحتاج الحالة إلى جراحةٍ يجري فيها فتح جدار الصدر (بَضع الصَّدر thoracotomy).وفي بعض الأحيان، وبدلاً من إزالة النسيج باستخدام أداة حادَّة (أو بالإضافة إلى فعل هذا)، قد يقوم الطبيب عند إجراء تنظير القَصبات بغسل الرئة بسائلٍ (غسل القصبات والأسنَاخ bronchoalveolar lavage)، وذلك للحصول على عينات من الخلايا وتفحُّصها.
يحتاجُ الأطباءُ أحيانًا إلى اختبارات للدَم للتحرِّي عن معلوماتٍ حول المادَّة التي تُسبب فرط التحسُّس أو لاستبعاد الأَسبَاب المُحتَملة الأخرى.
علاج الالتهاب الرئوي بفرط التحسس
الستيرويدات القشرية أو الأدوية الكابتة لجهاز المَناعة
يتعافى المرضى الذين يُعانون من نوبةٍ حادَّة من الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس إذا تجنَّبوا المزيد من ملامسة المادَّة المسببة عادةً،وإذا كانت النوبه شديدةً، يُمكن أن تُقلِّل الستيرويدات القشرية، مثل بريدنيزون prednisone، من الأعراض؛ وقد تُساعد على التقليل من الالتِهاب الشَّديد.يمكن للنوبات الطويلة أو المتكررة أن تؤدي إلى مرض لا يُمكن الشفاء منه وإلى عجزٍ متفاقِمٍ وتتطلب كبتًا مناعيًا طويل الأمد.
الوقاية من الالتهاب الرئوي بفرط التحسس
إنَّ أفضل وِقاية هِيَ تجنُّب التعرُّض إلى المُستضدّ، ولكن قد يكُون هذا الأمر غير عمليّ (إذا كان الشخص لا يستطيع تغيير عمله مثلًا).قَد يُساعد التخلُّصُ من الغبار أو التقليل منه وارتداء أقنعة الوجه الواقية واستخدَام نُظم التهوية على الوِقاية من التحسُّس وعودته معًا،ولكن، قد لا تكُون حتَّى أفضل طُرق الوِقَاية فعَّالة.