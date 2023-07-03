الالتِهابُ الرِّئويّ بفرط التحسُّس

استنادًا إلى سرعة ظهور الأَعرَاض، قد يكون الالتهاب الرئويّ بفرط التحسُّس:

حادًا،

تحت الحادّ،

مُزمنًا،

بالنسبة إلى الالتهاب الرئويّ الحادّ بفرط التحسُّس، يُعاني الأشخاص من الحمَّى والسعال والقشعريرة وضيق النَّفس خلال ما يتراوح غالبًا بين 4 إلى 8 ساعات من بعد التعرُّض مجددًا إلى كمياتٍ ملحُوظةٍ من الغبار العضويّ المُسبِّب،ومن غير المألوف أن يحدُث الأزيز التنفُّسيّ.إذا لم يُلامس الأشخاص المُستضدّ مرة أخرى، تزول الأعراض خلال يومٍ أو يومين عادةً، ولكن قَد يحتاج الشفاء بشكلٍ كاملٍ إلى أسابيع.

يحدُث الالتهابُ الرئويّ تحت الحاد بفرط التحسُّس ببطءٍ أكثر،وقد تظهر عند المرضى أعراض تنطوي على السعال وضيق النَّفس، وتتفاقم خلال أيام أو أسابيع.قَد تكُون الأعراض شديدةً أحيانًا إلى درجةٍ يحتاج فيها الأشخاص إلى دُخول المستشفى.

بالنسبة إلى الالتهاب الرئويّ المزمن بفرط التحسُّس، يُلامس الأشخاص مُستضدَّاً بشكل متكرِّر خلال فترةٍ تتراوح بين أشهرٍ إلى سَنواتٍ، وقد ينجم عن هذا تندُّب في الرئتين (تليُّف).قَد يتفاقَم ضيق النَّفس في أثناء ممارسة التمارين والسُّعال والتَّعب خلال أشهرٍ أو سَنواتٍ،وقد يُؤدِّي المرض في نِهاية المطاف إلى الفشل التنفُّسيّ.قَد يكُون كِبارُ السنّ أكثر عرضةً إلى مرض مُزمن يتفاقم تدريجيًا، وذلك لأنَّهم تعرَّضوا إلى مستضدّ لفترةٍ طويلةٍ.