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التعجُّر

حسبRebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

تعجر الأصابع هو تضخم نهايات أو أطراف أصابع اليدين أو القدمين، وتغير زاوية نشوء الأظافر.

    يحدث التعجرُ عندما يزداد مقدار النسيج الرخو تحت سرير الظفر.وليس من الواضح سبب ازدياد النسيج الرخو، ولكن قد يكون ذا صلة بمستويات البروتينات التي تحفِّز نموَّ الأوعية الدموية.يحدث التعجّر في بعض حالات اضطرابات الرئة (سرطان الرئة وخراج الرئة والتليف الرئوي وتوسّع القصبات)، ولكن ليس في حالات أخرى (الالتهاب الرئوي والربو).كما يحدث التعجر أيضًا في بعض حالات اضطرابات القلب التي تحدث قبل الولادة وفي اضطرابات الكبد.وفي بعض الحالات، قد يكون التعجر وراثيًّا، ولا يشير إلى أي اضطراب.ولكن، لا يحتاج التعجّر بحدِّ ذاته إلى علاج.

    التعرُّفُ إلى تعجّر الأصابع

    يتم التعرُّف إلى تعجر الأصابع من خلال تضخم أطراف الأصابع (الأنامل)، وتغيرالزاوية الطبيعية لسرير الظفر.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.