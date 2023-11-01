تعجر الأصابع هو تضخم نهايات أو أطراف أصابع اليدين أو القدمين، وتغير زاوية نشوء الأظافر.

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يحدث التعجرُ عندما يزداد مقدار النسيج الرخو تحت سرير الظفر.وليس من الواضح سبب ازدياد النسيج الرخو، ولكن قد يكون ذا صلة بمستويات البروتينات التي تحفِّز نموَّ الأوعية الدموية.يحدث التعجّر في بعض حالات اضطرابات الرئة (سرطان الرئة وخراج الرئة والتليف الرئوي وتوسّع القصبات)، ولكن ليس في حالات أخرى (الالتهاب الرئوي والربو).كما يحدث التعجر أيضًا في بعض حالات اضطرابات القلب التي تحدث قبل الولادة وفي اضطرابات الكبد.وفي بعض الحالات، قد يكون التعجر وراثيًّا، ولا يشير إلى أي اضطراب.ولكن، لا يحتاج التعجّر بحدِّ ذاته إلى علاج.