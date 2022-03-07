خُراج الدِّماغ

يمكن لخُراج الدماغ أن يُسبب الكثيرَ من الأعراض المختلفة، وذلك استنادًا إلى موضعه وحجمه ومدى انتشار الالتهاب والتَّورُّم حول الخُراج.

وقد تحدث الحمى والقشعريرة في البداية، ثم تختفيان.

وقد يُعاني المرضى الذين لديهم خراج دماغي من الصُّدَاع والغثيان والتقيُّؤ، ويحدث لهم نعاس غير مألوف؛ ثم يدخلون في غيبوبة (والتي غالبًا ما تحدث عندما يستمرّ الضغط داخل الدماغ في الازدياد).قَد تحدثَ اختِلاجَات، حيثُ يضعُف أحد جانبي الجسم، أو يضعُف التفكير.يمكن أن تظهر الأعراضُ على مدى أيامٍ أو أسابيع.ولكن، بالنسبة إلى بعض الأشخاص تكون الحمى والقشعريرة خفيفة، أو لا تحدث حتى وقت متأخر من العدوى، أو لا تحدث نهائيًا.