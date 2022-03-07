الخُرَاجُ فَوقَ الجافِيَة داخِلَ القِحف والدُّبَيلَة تَحتَ الجافِيَة

قد يحدث الخُرَاجُ فَوقَ الجافِيَة والدُّبيلة تحت الجافية بسبب:

عدوى الجيوب

عدوى شديدة في الأذن (مثل التهاب الأذن الوسطى المُزمن chronic otitis media)

إصابة في الرأس تسمح للبكتيريا بدخول الجمجمة

جراحة في الرأس تسمح للبكتيريا بدخول الجمجمة

في حالاتٍ نادرة، عدوى الدَّم

يمكن لنفس أنواع الجراثيم التي تُسبِّبُ خُراجات الدماغ (مثل العُنقودِيَّةُ الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus والعَصَوانِيَّة الهَشَّة Bacteroides fragilis) أن تُسبِّبَ الخُرَاج فَوقَ الجافِيَة والدُّبيلة تحت الجافية.

يكون السبب عند الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 5 سنوات هو التهاب السحايا البكتيري.وبما أنَّ التهاب السحايا ليس شائعًا حاليًّا عند الأطفال، فإنَّ الخُراجات فوق الجافية والدُّبيلة تحت الجافية ليستا شائعتين عند الأطفال أيضًا.