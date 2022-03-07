الخُرَاجُ فَوقَ الجافِيَة داخِلَ القِحف والدُّبَيلَة تَحتَ الجافِيَة

الخُرَاجُ فَوقَ الجافِيَة داخِلَ القِحف هو جيب من القيح يظهر بين الجمجمة والطبقة العليا من النُّسج (الأُمّ الجافية) التي تغطي الدماغ.والدُّبَيلَة تَحتَ الجافِيَة هي جيبٌ من القيح يظهر بين الأم الجافية والطبقة الوسطى من النُّسج (الأم العنكبوتية) التي تغطي الدماغ.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات عدوى الدماغ).
قد تنجم الخُرَاجات فوق الجافية داخل القحف والدُبيلة تحت الجافية عن عدوى في الجيوب أو الأذن، أو عن حالات تسمح بدخول البكتيريا إلى الجمجمة ، مثل إصابة في الرأس أو جراحة في الرأس
قد تحدث أعراضٌ مثل الحمَّى والصُّدَاع والنعاس والتقيُّؤ والاختلاجات وتيبُّس العُنق وعلامات أخرى لخخل في وظائف الدِّماغ على مدى أيام عديدةٍ.
ومن دُون مُعالجة، تتفاقمُ الأعراض بسرعة، ممَّا يؤدِّي إلى الغيبوبة والوفاة.
لتشخيص هذه الاضطرابات، يستخدِمُ الأطباءُ التصوير بالرنين المغناطيسيّ أو التصوير المقطعي المحوسب مع عامل تباين.
تنطوي المُعالجة على التصريف الجراحي والمضادَّات الحيوية وأحيانًا الأدوية للوقاية من الاختِلاجَات أو للتقليل من الضغط داخل الجمجمة.
تحدث الخراجات فوق الجافية داخل القحف والدُبَيلَةٌ تَحتَ الجافِيَة خارج الدماغ ذاته، ولكن داخل الجمجمة (داخِلَ القِحف):
الخراجات فوق الجافية داخل القحف: بين الأم الجافية والجمجمة (الطبقة الخارجية من النسيج الذي يغلف الدماغ) والجمجمة
الدُبَيلَةٌ تَحتَ الجافِيَة: بين الأم العنكبوتية (الطبقة الوسطى من النسيج الذي يغطي الدماغ) والأم الجافية
الأنسجة التي تُغطي الدماغ
يُغطَّى الدماغ داخل الجمجمة بثلاث طبقات من الأنسجة تُسمّى السَّحايا.
الأسباب
قد يحدث الخُرَاجُ فَوقَ الجافِيَة والدُّبيلة تحت الجافية بسبب:
عدوى شديدة في الأذن (مثل التهاب الأذن الوسطى المُزمن chronic otitis media)
إصابة في الرأس تسمح للبكتيريا بدخول الجمجمة
جراحة في الرأس تسمح للبكتيريا بدخول الجمجمة
في حالاتٍ نادرة، عدوى الدَّم
يمكن لنفس أنواع الجراثيم التي تُسبِّبُ خُراجات الدماغ (مثل العُنقودِيَّةُ الذَّهَبِيَّة Staphylococcus aureus والعَصَوانِيَّة الهَشَّة Bacteroides fragilis) أن تُسبِّبَ الخُرَاج فَوقَ الجافِيَة والدُّبيلة تحت الجافية.
يكون السبب عند الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 5 سنوات هو التهاب السحايا البكتيري.وبما أنَّ التهاب السحايا ليس شائعًا حاليًّا عند الأطفال، فإنَّ الخُراجات فوق الجافية والدُّبيلة تحت الجافية ليستا شائعتين عند الأطفال أيضًا.
الأعراض
مثلما هِيَ الحال بالنسبة إلى خراج الدماغ ، يمكن أن يسبب الخراج فوق الجافية أو الدبيلة تحت الجافية الحمى والصداع والنعاس والتقيُّؤ والاختلاجات وتيبس العُنق، وعلامات أخرى لخلل في وظائف الدِّماغ.
ويمكن أن تظهر الأَعرَاض على مدى أيام عديدة.وقد يحدث التهاب في السحايا أو خُراج في الدماغ.أو قد تتشكَّل جلطة دموية في الأوردة الكبيرة (الجيوب الوريدية) التي تحمل الدم من الدِّماغ.
من دُون مُعالَجة، تتفاقمُ الأعراض بسرعة، ممَّا يؤدِّي إلى الغيبوبة والوفاة، وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الدبيلة تحت الجافية.
التشخيص
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب
لتشخيص الخُراج فوق الجافية أو الدُّبيلة تحت الجافية، يستخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بعد حقن الغادولينيوم عن طريق الوريد؛حيثُ يُسهِّل الغادولينيوم (عامل تباين التصوير بالرنين المغناطيسي) مشاهدة الخُراجات والدُبَيلَات في التصوير بالرنين المغناطيسي.وإذا لم يكن التصوير بالرنين المغناطيسي متاحًا، يستخدِمُ الأطباءُ التصوير المقطعي المحوسب (CT) بعد حقن عامل التباين المشع (الذي يُسهِّل مشاهدة الخراجات والدُبَيلَات في التصوير المقطعي المحوسب).
تُرسل عينات من الدم والنسج إلى المختبر، بحيث يجري التعرُّف إلى أيَّة بكتيريا موجودة يمكن استنباتها.
ويُساعد البَزل القطنيّ قليلًا، ولكن قد يكون خطيرًا.إذا وُجِدَ خُراج كبير أو دبيلة كبيرة أو كتلة أخرى كبيرة في الجمجمة، فإن سحب السَّائِل الشوكي في أثناء إجراء البزل القطنيّ يمكن أن يتسبب في تحريك الدماغ للأسفل وضغطه عبر فتحة طبيعية صغيرة في النسيج الذي يقسم الدماغ إلى أحياز (تسمى الحالةانفتاق الدماغ)،ويمكن أن يؤدي الضررُ الناجم إلى حدوث الوفاة.
العلاج
تصريف القيح
المضادَّات الحيويَّة وأحيانًا أدوية أخرى
عند الرُّضَّع، يمكن في بعض الأحيان إدخال إبرة في الخراج أو الدبيلة مباشرة من خلال اليافوخ (بقعة رخوة بين عظام الجمجمة) لتصريف القيح وتخفيف الضغط، ومساعدة الأطباء على وضع التَّشخيص.
ينبغي تصريف الخُرَاج فَوقَ الجافِيَة والدبيلة تحت الجافية جراحيًّا.وإذا حدثت العدوى نتيجة وجود شذوذ في الجيوب أو الأذن الوسطى، فقد يحتاج الجرَّاح إلى إصلاح هذا الشذوذ في نفس الوقت.
تُعطى مُضادَّات حيوية (مثل سيفوتاكسيم cefotaxime أو سيفترياكسون ceftriaxone وميترونيدازول metronidazole وفانكومايسين vancomycin) عن طريق الوريد.
قد تكون هناك حاجة إلى إعطاء أدوية مُضادة للاختلاجات واستخدام تدابير للتقليل من الضغط داخل الجمجمة.وتنطوي هذه التدابيرُ على الآتي:
استخدام مُدرَّات البول، ممَّا يُقلِّل كمية السائل في الجسم
الستيرويدات القشريَّة، التي تُقلل من الالتهاب والتَّورُّم