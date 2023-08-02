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مقدِّمة في تشخيص اضطرابات الدِّماغ والحبل الشوكي والأعصاب

حسبMichael C. Levin, MD, College of Medicine, University of Saskatchewan
تمت مراجعته محرّم 1445

    يتكوَّن الجهازُ العصبي من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب التي تصل الدماغ والحبل الشوكي ببقيّة الجسم (الأعصاب المحيطية).

    يمكن أن يشتبه الأطباءُ في وجود مشكلةٍ في الدماغ أو الحبل الشوكي أو الأعصاب وفقًا للأَعرَاض.تُسمى الأَعرَاضُ الناجمة عن اضطرابٍ يُصيبُ الجهاز العصبي أو جزءًا منه الأَعرَاض العصبية.

    يمكن أن تختلفَ الأعراضُ العصبية بشكلٍ كبيرٍ نتيجة تحكُّم الجهاز العصبي بالكثير من وظائف الجسم المختلفة؛التي يمكن أن تشتملَ على ما يلي:

    يمكن أن تكونَ الأعراضُ العصبية بسيطة (مثل تنميل القدم) أو مُهددة للحياة (مثل الغيبوبة الناجمة عن السكتة الدماغية).

    تساعد خصائصُ الأَعرَاض ونمطها الأطباءَ على وضع تشخيص الاضطراب العصبي.

    عندما يظهر عندَ الأشخاص أعراضٌ تشير إلى اضطراب عصبي، يسأل الأطباء أسئلة محدّدة عن الأَعرَاض والعَوامِل الأخرى ذات الصلة (التاريخ الطبي).كما يُجري الأطباءُ الفحصَ السريري عادةً لتقييم جميع أعضاء الجسم، ولكنهم يُركِّزون على الجهاز العصبي (يُسمى الفحص العصبي).

    يساعد الفحص العصبي الأطباء على ما يلي:

    • تحديد موقع الشذوذ الذي يُسبّب الأَعرَاض

    • تحديد ما إذا كانت المشكلة تنشأ في الجهاز العصبي أو في أي مكان آخر من الجسم ولكنها تؤثر في الجهاز العصبي (مثل العدوى، أو السرطان، أو الإصابة)

    • تحديد ضرورة إجراء اختبارات إذا لزم الأمر، ونوع الاختبارات التي ينبغي القيام بها

    قد يكون من الضروري إجراء الاختبارات التَّشخيصية لتأكيد التَّشخيص أو استبعاد الاضطرابات المحتملة الأخرى.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.