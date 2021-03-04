تأثيراتُ الشيخوخة في الجهازِ العصبي

تختلف وظيفةُ الدماغ عادة مع انتقال الناس من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ فالشيخوخة؛فخلال مرحلة الطفولة، تزداد القدرةُ على التفكير والتعليل باطراد، ممَّا يمكِّن الطفلَ من تعلُّم المَهارات التي تزداد تعقيدًا.

وخلال معظم مرحلة ما بعدَ البلوغ، تصبح وظيفةُ الدماغ مستقرة نسبيًا.

وبعد سنٍّ معيَّنة، والتي تختلف من شخصٍ لآخر، تنخفض وظيفةُ الدماغ.تتراجع أحجام بعض مناطق الدماغ بنسبة تصل إلى 1٪ سنويًا عند بعض الأشخاص، دون أن يترافق ذلك بأي فقدان للوظيفة.وهكذا، فإن التغيرات المرتبطة بالعمر في بنية الدماغ لا تؤدي دائمًا إلى فقدان وظيفة الدماغ.ولكن، قد ينجم تراجع وظائف الدماغ مع التقدُّم بالعمر عن العديد من العَوامِل التي تتضمن التغيرات في المواد الكيميائية في الدماغ (النواقل العصبية)، والتغيرات في الخلايا العصبية نفسها، والمواد السامة التي تتراكم في الدماغ مع مرور الوقت، والتغيرات الموروثة.قد تتأثر جوانب مختلفة من وظيفة الدماغ في أوقاتٍ مختلفة:

فالذاكرةُ على المَدى القَصير والقدرة على تعلُّم موادّ جَديدة تميلان إلى أن تتأثَّرا في وقتٍ مبكِّر نسبيًا.

وقد تبدأ القدراتُ اللفظية، بما في ذلك استخدامُ المفردات والكلمات، في الانخفاض أو التراجع لاحقًا.

لكنَّ الأداءَ الفكري - القدرة على معالجة المعلومات (بغضِّ النظر عن السرعة) - يُحافَظ عليه عادة عند غياب الاضطراباتٍ العصبية أو الوعائية الكامنة.

وقد يكون زمنُ ردِّ الفعل وأداء المهام أبطأ، لأنَّ الدماغ يعالج النبضات العصبية ببطءٍ أكبر.

ولكن، قد يكون من الصعب الفصل بين تأثيرات الشيخوخة في وظيفة الدماغ وبين تأثيرات الاضطرابات المختلفة التي تعدُّ شائعةً بين كبار السنّ.وتشتمل هذه الاضطراباتُ على الاكتئاب والسَّكتة الدماغية وقصور الغدَّة الدرقية واضطرابات الدماغ التنكُّسية، مثل داء ألزهايمر.

ومع تقدُّم العمر، قد يتراجع عددُ الخلايا العصبية في الدماغ، على الرغم من أنَّ العددَ المفقود منها يختلف اختلافًا كبيرًا من شخصٍ لآخر، اعتمادًا على صحة الشخص.بالإضافة إلى ذلك، تكون بعض أنواع الذاكرة أكثر عرضة للفقدان، مثل الذاكرة التي تحتفظ بالمعلومات بشكل مؤقت.ولكنَّ الدماغَ لديه بعض الخصائص التي تساعد على التعويض عن هذه الخَسَارات.

الوَفرة : في الدماغ خَلايا أكثر ممَّا يحتاجه، وذلك للعمل بشكلٍ طبيعي.وقد تساعد هذه الوَفرةُ على تعويض فقدان الخلايا العصبية الذي يحدث مع الشيخوخة والمرض.

تشكيل اتصالاتٍ جديدة : يعوِّض الدماغُ بنشاط عن الانخفاض المرتبط بالعمر في الخَلايا العصبية، عن طريق خلق اتِّصالات جديدة بين الخلايا العصبية المتبقِّية.

إنتاج خلايا عصبية جديدة: قد تنتج بعضُ مناطق الدماغ خَلايا عصبية جديدة، وخاصَّة بعدَ إصابات الدماغ أو السكتة الدماغية.وتشتمل هذه المناطقُ على الحُصَين (الذي يشارك في تشكيل واسترجاع الذكريَّات)، والعقد القاعدية (التي تنسِّق الحركات وتعمل على سَلاستها).

وهكذا، يمكن للأشخاص الذين لديهم إصاباتٌ في الدماغ أو سكتة دماغية تعلُّم مهارات جديدة في بعض الأحيان، كما يحدث في أثناء العلاج المهني.

يمكن للناس أن يؤثِّروا في مدى سرعة تراجع الوظيفة الدماغيَّة؛فعلى سَبيل المثال، يبدو أنَّ التمارين الرياضية تؤدي إلى إبطاء فقدان الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المساهمة في الذاكرة.كما تساعد هذه التمارينُ أيضًا على الحفاظ على وظيفة الخلايا العصبية المتبقِّية.ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ تناولَ اثنين أو أكثر من المشروبات الكحولية يوميًا يمكن أن يسرِّعَ من الانخفاض في وظيفة الدماغ.

ومع تقدُّم العمر، قد ينخفض تدفق الدَّم إلى الدماغ بنسبة 20٪.ويكون الانخفاضُ في تدفق الدَّم أكبرَ في الأشخاص الذين لديهم تصلُّب في الشرايين المتَّجهة إلى الدماغ (الداء الدماغي الوعائي cerebrovascular disease).وهذا المرضُ هو أكثر احتمالاً لأن يحدث في الأشخاص الذين دخَّنوا لفترة طويلة، أو الذين لديهم ارتفاعُ ضغط الدَّم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، أو ارتفاع نسبة السكَّر في الدَّم (داء السكَّري) الذي لم يُسَيطر عليه بتغيير نمط الحياة أو بالأدوية.قد يفقد هؤلاء الأشخاص خَلايا الدِّمَاغ قبلَ الأوان، ممَّا يمكن أن يضعفَ الوظيفة الذهنية.ونتيجةً لذلك، يزداد خطرُ الضرر في الأوعية الدموية الذي يُفضي إلى الخرف الوعائي في سنٍّ مبكِّرة نسبيًا.