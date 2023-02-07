لمحةٌ عامة عن الهذيان والخرف

يعدّ الهذيان والخرف من أكثر الأَسبَاب شيوعًا للخلل الوظيفي الذهني (المعرفي)، أي عدم القدرة على اكتساب المعرفة والاحتفاظ بها واستخدامها بشكلٍ طبيعي.

على الرغم من أنَّ الهذيان والخرف قد يحدُثان مع بعضهما بعضًا، إلا أنهما مختلفان تمامًا:

حيث يبدأ الهذيان فجأة، ويُسبب تقلبات في الوظيفة الذهنية، ويُمكن الشفاء منه عادةً؛

بينما يبدأ الخرف تدريجيًا ويستفحل ببطءٍ، ولا يُمكن الشفاء منه عادةً.

كما يُؤثِّرُ هذان الاضطرابان في الوظيفة الذهنية بشكلٍ مختلفٍ أيضًا،

حيث يُؤثّرُ الهذيان في الانتباه بشكلٍ رئيسيّ،

بينما يُؤثرُ الخرف في الذاكرةِ بشكلٍ رئيسي.

قد يحدث كلٌ من الهذيان والخرف في أي عمر، ولكنهما أكثر شُيُوعًا بين كبار السن بسبب تغيُّرات الدماغ المرتبطة بالعمر.