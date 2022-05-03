يتكوَّن الوعيُ من جزأين:

الجزء الذي يتيقَّظ، وينتبه إليه الشخصُ (اليقظة wakefulness)

والجزء الذي يَعِيَه الأشخاص (المحتوى)

عندما تضعُفُ اليقظة (أو التيقّظ)، لا يستجيب الأشخاصُ بشكلٍ طبيعي للعالم الخارجي (عند لمسهم أو التحدّث معهم عادةً)، ولا يحصلون على معلوماتٍ منه.إذا اعتلّت قدرة الأشخاص على الاستيقاظ، فقد يبدون عادةً خاملين، أو نعسين، أو فاقدي الوعي، أو نائمين.وقد يكون من الصعب استثارتهم، مثلما يحدث في حالة الذُّهول stupor، أو يكون من المستحيل ذلك، كما في حالة الغيبوبة coma.يُسمَّى اضطرابُ اليقظة اضطرابَ الوعي impaired consciousness غالبًا .

يعتمد محتوى الوعي على الوظيفة الذهنية (أو المعرفيَّة)، وينطوي على فهم ومعالجة ما يواجهه الأشخاص ويُصادفونه.عندما تضعُفُ الوظيفة الذُّهنيَّة، يواجه الأشخاص مشاكل في الذاكرة والتفكير والمحاكمة والتَّعلُّم، كما يحدث عند الإصابة بالخرف dementia.

وفي كثير من الأحيان، تقوم الاضطراباتُ التي تُضعِفُ اليقظة بإضعاف الوظيفة العقليَّة أيضًا، كما يحدث في حالة الهذيان delirium.