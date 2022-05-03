المَوتُ الدِماغِيّ

الموت الدِّماغي brain death هو فقد دائم لنشاط الدماغ.ونتيجة لذلك، يتعذَّر على الأشخاص التنفس أو المحافظة على وظائف حيويَّة أخرى من تلقاء أنفسهم، ويحدث عندهم فقدان دائم للإدراك والقدرة على التَّفكير.

يمكن للوسائل الاصطناعية أن تحافظَ على التنفس وتحافظ على نبض القلب لفترة من الوقت ، ولكن بمجرد حدوث الموت الدماغي ، لا يوجد شيء يمكن أن يبقي الأعضاء الأخرى تعمل إلى أجل غير مسمى.

ينبغي أن يشتعمل الأطباء معايير مُحدَّدة لوضع تشخيص الموت الدماغي.

لا توجد مُعالَجَة يمكن أن تفيد الشخص المتوفِّي دماغيًا.

يكون تشخيصُ الموت الدماغي مكافئًا لموت الشخص.

يعني مصطلحُ الموت الدماغي توقُّف الدماغ عن القيام بوظائفه.ولا يستجيب المرضى لأيَّة مُحفِّزات.لا تكون المعالجة مفيدةً؛ وبمجرَّد تأكيد التشخيص، يُعَدُّ الشخص متوفِّيًا من الناحية القانونية.

كانت فكرةُ الموت الدماغي في غير مكانها سابقًا، لأنَّ الجسم يموت عندما يموت الدماغ؛ممَّا يعني توقف الشخص عن التنفس، وتوقُّف القلب عن النبض؛إلَّا أنَّ الاستعمالَ الحالي للوسائل الاصطناعية (مثل المُنفِّسات والأدوية) يُتيح بشكلٍ مؤقَّت المحافظة على التَّنفُّس وعلى خفقان القلب رغم التَّوقُّف الكلِّي لنشاط الدماغ.لكنَّ جميعَ أعضاء الجسم تتوقَّف عن القيام بوظائفها رغم مساعدة الوسائل الاصطناعيَّة في نهاية المَطاف.لا يمكن لأيِّ إجراءٍ أن يُحافظ على ضربات القلب إلى أجلٍ غيرَ مُسمَّى بمجرد حدوث الموت الدماغي.

تشخيص الموت الدماغي تَقيِيم الطَّبيب المُعتمد على معايير مُحدَّدة

إجراء اختبارات أُخرى في بعض الأحيان لجعل التبرُّع بالأعضاء ممكنًا عادةً توجد معاييرُ مُحدَّدة لوضع تشخيص الموت الدماغي.وتشتمل على التحقّق من جميع المشاكل القابلة للعلاج وتصحيحها، التي يمكن أن تغير وظائف الدماغ، مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ للموت الدماغي (مثل الانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم، أو الانخفاض الشديد في ضغط الدم، أو النقص الشديد في مستويات بعض المواد كالسكر والصوديوم أو أخذ جرعة زائدة من أحد المُهدِّئات)

تحديد وعلاج أي حالة يمكن أن تسبِّب الغيبوبة وفقدان جميع وظائف الدماغ

اختبار مُنعَكَسات الشخص (مثل مُنعَكَس البلع gag reflex الذي يُحرِّضه لمس الجزء الخلفي من الحلق) وملاحظة عدم الاستجابة (لا يصرخ الشخص ولا يتحرك أو يتفاعل)

اختبار العينين وملاحظة عدم حدوث ردَّة فعلٍ للضوء.

اختبار التنفُّس عن طريق نزع الشخص عن جهاز التهوية وملاحظة أنَّه لا يقوم بأية محاولة للتنفس يجب على الأطباء الحفاظ على التواصل مع العائلة أو محاولة إخطار أقرب أقرباء الشخص أو أحد الأصدقاء المقرّبين بالنتائج التي توصّلوا إليها حالما يبدأ تشخيص وتقييم الموت الدماغي. يقوم الأطباءُ بإعادة التَّحرِّي عن المعايير بعد 6-24 ساعة عادةً لتأكيد نقص استجابة الشخص. يمكن إجراءُ أحد الاختبارين التاليين أو كليهما: يجري استبعادُ جميع المشاكل القابلة للعلاج التي يمكن تشخيصها خطأً على أنَّها الموت الدماغي.

كما يقومون بفحص عصبيّ شامل أيضًا.

إجراء الاختبارات المطلوبة. بالنسبة إلى البالغين، يمكن تأكيدُ الموت الدماغي بإجراء فحص ثانٍ بعد 6-24 ساعة.بالنسبة للأطفال، تنصح بعضُ الولايات الأطباء بإجراء فحصين منفصلين ، تفصل بينهما 48 ساعة على الأقل. اختبارات إضافية اختيارية في بعض الأحيان، عندما تكون نتائج التقييم الأوَّلي غير مؤكدة أو لا يمكن إكمال التقييم، يستخدم الأطباء اختبارات تشخيصية معينة لمساعدتهم على تشخيص الموت الدماغي.قد يكون وضع تشخيص الموت الدماغي بسرعة ذو أهمية خاصة عند التخطيط لنقل أعضاء، على سبيل المثال، بعد التعرض لإصابات بالغة في الرأس( كما قد يحدث في حوادث السيارات).وتشتمل الاختبارات على: تَخطيطُ كَهرَبِيَّةِ الدِّماغ (EEG - تسجيل النشاط الكهربائي في الدماغ): لا تَظهر في هذا الاختبار أيَّة موجاتٍ دماغيَّة عندما يكون دماغ الشخص ميِّتًا.

يمكن استخدام اختبارات التصوير التي تكشف جريان الدَّم إلى الدماغ: لا يجري الدَّم إلى الدماغ عندما يكون دماغ الشخص ميِّتًا. تتضمن اختباراتُ التصوير كلاً من التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، وتصوير الأوعية، وتصوير الأوعية المقطعي المُحوسَب والتصوير المقطعي المُحوسَب بالاصدار أحادي الفوتون (SPECT - الذي يستخدم جزيئًا مُشِعًّا يُسمَّى النوكليدات المُشعة radionuclide لإنتاج صورٍ لجريان الدَّم) وتخطيط الصدى الدوبلري لتدفق الدم إلى الدماغ.