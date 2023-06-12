النزف داخل الدماغ

يبدأ النزف داخل الدِّمَاغ بشكل مفاجئ، وغالبًا في أثناء ممارسة نشاطمن الشائع حدوث صداع شديد.ولكن، قد يكون الصداع خفيفًا أو غائبًا عند كبار السن.

يفقد العديد من الأشخاص وعيهم عند حدوث نزف داخل الدماغ، وغالبًا ما يحدث ذلك في غضون ثوانٍ أو بضع دقائق.أو قد يصبح الأشخاص أقل إدراكًا لما يحيط بهم، وأقل قدرة على الفهم، والتذكر، والتفكير بوضوح.ومن الشَّائع حدوث غثيان، وقيء، واختلاجات.

إذا كان النزف محدودًا، فقد لا يتأثر الوعي، وقد يكون الصُّدَاع أو الغثيان خفيفًا أو غائبًا.

ولكن، مع ازدياد النزف، تظهر الأعراض التي تشير إلى حدوث اعتلال مفاجئ في وظيفة الدماغ وتتفاقم باستمرار.

غالبًا ما تُصيب بعض الأعراض جانبًا واحدًا من الجسم فقط، مثل الضعف والشلل وفقدان الإحساس، والخدر.قد يصبح المريض غير قادر على الكلام أو مشوشًا ذهنيًا.قد تصبح الرؤية ضعيفة أو مفقودة.قد لا يتمكن المريض من تحريك إحدى أو كلتا عينيه في اتجاهات معينة.ونتيجة لذلك، قد تتجه كل عين في اتجاه مختلف.

يمكن لحالات النزف الكبيرة أن تزيد من الضغط داخل الجمجمة.يمكن لزيادة الضغط في بعض الأحيان أن تدفع الدماغ نحو الأسفل من خلال البنى الصلبة التي تفصل الدماغ إلى أحياز.ينجم عن ذلك مشكلة خطيرة تُسمى الانفتاق.قد يؤثر الضغط في المناطق التي تسيطر على التحكم بالوعي والتنفُّس في جذع الدماغ (المنطقة التي تصل بين المخيخ و الحبل الشوكي).يمكن أن يؤدي الانفتاق إلى فقدان الوعي، والغيبوبة، وعدم انتظام التنفُّس، والوفاة.

ثمة مشكلة خطيرة أخرى هي موه الرأس (hydrocephalus).وتحدث عندما ينحبس السَّائِل النُّخاعي الشوكي (الذي يُحيطُ بالدماغ والحبل الشوكي) ولا يغادر الدماغ.يتجمع السائل داخل الدماغ، ويطبق ضغطًا إضافيًا عليه.قد يسهم مَوَه الرَّأس في حدوث الأعراض الناجمة عن النزف، مثل الصداع، والنعاس، والتشوش الذهني، والغثيان، والتقيؤ، وقد يزيد من خطر الغيبوبة والموت.

يؤدي النزف الكبير إلى الوفاة في غضون بضعة أيام لدى حوالى نصف الأشخاص.بالنسبة إلى الناجين، عادةً ما يستعيدون الوعي وتتراجع شدة المشاكل الناجمة عن النزف تدريجيًا مع امتصاص الدَّم.ومن المثير للدهشة أن بعض الأشخاص قد لا يعانون إلا من مشاكل قليلة وذلك لأن النزف أقل تخريبًا لأنسجة الدماغ من نقص التروية الدموية.