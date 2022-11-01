التهابُ السَّحايا النَّاكس Recurrent Meningitis

قد ينتكس التهابُ السحايا الجرثومي عندما تسمح إصابة لم تُشفَ أو عيبٍ خلقي للجراثيم بالدخول إلى الحيز بين طبقات الأنسجة (السحايا) التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.وقد يكون العيب في

قاعدة الجمجمة، ممَّا يسمح للجراثيم القادمة من الجيوب أو الأذن الوسطى أو العظم الذي يقع خلف الأذن (النَّاتِئ الخُشَّائِيّ mastoid process) بالدخول

السحايا أو الحبل الشوكي (يسمَّى عيب الأنبوب العصبي neural tube defect)، في الرقبة أو أسفل الظهر عادةً

قد يكون العَرَضُ الوحيد رَصعَة (انخفاضًا) dimple أو خصلة شعر على الجلد فوق العمود الفقري.

قد يستغرق التهاب السحايا الناجم عن إصابة أو عيب خلقي أشهرًا أو سنوات حتى يحدُث.

وفي حالاتٍ نادرة، ينجم التهابُ السحايا الجرثومي النَّاكس عن اضطرابٍ وراثيٍّ (خِلقي) يؤثر في جزءٍ من الجهاز المناعي يُسمَّى جملة المُتمِّمة complement system.وفي مثل هذه الحالات، تكون الجرثومة الأكثر احتمالًا لأن تكون السبب هي العِقدِيَّةُ الرِّئَوِيَّة Streptococcus pneumoniae أو النيسريَّة السحائيَّة Neisseria meningitidis.يمكن أن تساعد اللقاحاتُ على مقاومة حالات العدوى.يُستخدَم لقاح المكورات الرئوية للوقاية من تلك الناجمة عن Streptococcus pneumoniae، و لقاح المكورات السحائية يستخدم للوقاية من تلك الناجمة عن Neisseria meningitidis.

إذا تكررت الإصابةُ بالتهاب السَّحايا الجرثومي، يقومُ الأطباءُ بإجراء فحصٍ سريريٍّ وأحيانًا يأخذون صورًا بالأشعَّة السِّينية أو يقومون بإجراء التصوير المقطعي المُحوسب للتحري عن وجود عيوب في قاعدة الجمجمة والعمود الفقري.كما يمكنهم إجراء الاختبارات الدَّمويَّة للتحرِّي عن الاضطرابات الوراثيَّة في الجهاز المناعي.

يُعالَج التهابُ السحايا الجرثومي النَّاكس بالمضادَّات الحيويَّة والديكساميثازون dexamethasone (ستيرويد قشري).