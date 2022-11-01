التهابُ السَّحايا النَّاكس Recurrent Meningitis

التهاب السَّحايا النَّاكس recurrent meningitis هو التهاب السحايا الذي يحدث أكثر من مرة.التهابُ السحايا Meningitis هو التهابُ طبقات الأنسجة التي تغطّي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا) والحيز المملوء بالسائل بين السحايا (الحيّز تحت العنكبوتية subarachnoid).
(انظر أيضًا مقدمة عن التهاب السحايا).
يتعرَّض الأشخاص لعارضتين أو أكثر من التهاب السحايا في بعض الأحيان.قد ينجم التهابُ السحايا النَّاكس عن الجراثيم أو الفيروسات أو حالات أخرى.
الجراثيم
قد ينتكس التهابُ السحايا الجرثومي عندما تسمح إصابة لم تُشفَ أو عيبٍ خلقي للجراثيم بالدخول إلى الحيز بين طبقات الأنسجة (السحايا) التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.وقد يكون العيب في
قاعدة الجمجمة، ممَّا يسمح للجراثيم القادمة من الجيوب أو الأذن الوسطى أو العظم الذي يقع خلف الأذن (النَّاتِئ الخُشَّائِيّ mastoid process) بالدخول
السحايا أو الحبل الشوكي (يسمَّى عيب الأنبوب العصبي neural tube defect)، في الرقبة أو أسفل الظهر عادةً
قد يكون العَرَضُ الوحيد رَصعَة (انخفاضًا) dimple أو خصلة شعر على الجلد فوق العمود الفقري.
قد يستغرق التهاب السحايا الناجم عن إصابة أو عيب خلقي أشهرًا أو سنوات حتى يحدُث.
وفي حالاتٍ نادرة، ينجم التهابُ السحايا الجرثومي النَّاكس عن اضطرابٍ وراثيٍّ (خِلقي) يؤثر في جزءٍ من الجهاز المناعي يُسمَّى جملة المُتمِّمة complement system.وفي مثل هذه الحالات، تكون الجرثومة الأكثر احتمالًا لأن تكون السبب هي العِقدِيَّةُ الرِّئَوِيَّة Streptococcus pneumoniae أو النيسريَّة السحائيَّة Neisseria meningitidis.يمكن أن تساعد اللقاحاتُ على مقاومة حالات العدوى.يُستخدَم لقاح المكورات الرئوية للوقاية من تلك الناجمة عن Streptococcus pneumoniae، و لقاح المكورات السحائية يستخدم للوقاية من تلك الناجمة عن Neisseria meningitidis.
إذا تكررت الإصابةُ بالتهاب السَّحايا الجرثومي، يقومُ الأطباءُ بإجراء فحصٍ سريريٍّ وأحيانًا يأخذون صورًا بالأشعَّة السِّينية أو يقومون بإجراء التصوير المقطعي المُحوسب للتحري عن وجود عيوب في قاعدة الجمجمة والعمود الفقري.كما يمكنهم إجراء الاختبارات الدَّمويَّة للتحرِّي عن الاضطرابات الوراثيَّة في الجهاز المناعي.
يُعالَج التهابُ السحايا الجرثومي النَّاكس بالمضادَّات الحيويَّة والديكساميثازون dexamethasone (ستيرويد قشري).
الفيروسات
يحدُث التهابُ السحايا الفيروسي النَّاكس غالبًا بسبب:
يُسمَّى هذا النوعُ من التهاب السحايا النَّاكس بالتهاب السحايا بحسب مولاريت Mollaret meningitis.يتعرَّض الأشخاص عادةً لثلاثة عوارض أو أكثر من الحُمَّى والصُّدَاع وتيبُّس الرقبة.تستمرُّ النوبةُ من يومين إلى خمسة أيام عادةً، ثم تزول من تلقاء نفسها.وقد يعاني المرضى من نعاسٍ أو خمول.يُعاني بعضُهم من اختلاجات أو مشاكل في الرؤية أو نقصٍ في السمع.
يُعالج التهابُ السَّحايا بحسب مولاريت باستخدام دواء الأسيكلوفير المُضادّ للفيروسات.ويتعافى معظمُ الأشخاص بشكلٍ كامل.
أسبابٌ أخرى
كما قد ينجم التهابُ السحايا النَّاكس عن حالاتٍ ليست حالات عدوى (انظر الجدول بعض أسباب التهاب السحايا غير العدوائي)، مثل استخدام مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو دواء آخر.وإذا كانت إحدى عوارض التهاب السحايا ناجمةً عن استعمال دواء، فقد ينكس التهابُ السحايا إذا استعمل الشخص الدواء مَرَّةً أخرى.
كما قد ينكس التهابُ السحايا الناجم عن تمزّق كيسة دماغية.تُشَخَّص هذه الكيساتُ من خلال تصوير الدماغ أو الحبل الشوكي بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)؛ وإذا كان التصوير بالرنين المغناطيسي غير متوفر، يُجرى التصوير المقطعي المحوسب (CT).