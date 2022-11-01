التهابُ السحايا المزمن وتحت الحاد

ينجم التهابُ السحايا تحت الحاد أو المزمن عن عدوى عادةً.ويمكن أن يؤدّي الكثيرُ من الكائنات الحية الدقيقة إلى حدوث التهاب السحايا تحت الحاد أو المزمن.ومن الأمثلة على الكائنات الحيَّة الدقيقة الأكثر أهميَّة نجد:

الجرثومة التي تُسبِّبُ داء السل tuberculosis (المُتَفَطِّرَة السُّلِّيَّة Mycobacterium tuberculosis )

الجرثومة التي تُسبِّبُ داء لايم Lyme disease (البَورَلِيَّة البُرغدُورفيرية Borrelia burgdorferi )

الفطريّات، بما فيها المُستَخفِيَة المورِمَة Cryptococcus neoformans والمُستَخفِيَة الغاتيَّة Cryptococcus gattii والكُرَوانِيَّة اللَّدودَة Coccidioides immitis والنَّوسَجَةُ المُغَمَّدَة Histoplasma capsulatum والبُرعُمِيَّة Blastomyces

بينما تؤدي الجرثومةُ التي تُسبِّبُ داء السل إلى حدوث شكل من التهاب السحايا المزمن يُسمَّى التهاب السحايا السلّي.يمكن للسل السحائي أن يتطور بسرعة أو بشكل تدريجي.قد يحدث التهابُ السحايا عند إصابة الشخص بالعدوى لأول مرة،أو قد تبقى البكتيريا في الجسم في حالة غير نشطة، ويُعاد تنشيطها لاحقًا وتُسبِّبُ التهاب السحايا.يمكن إعادة تنشيط البكتيريا عندما يُعالج الأشخاص بالأدوية التي تثبط الجهاز المناعي (مثل مثبطات عامل نخر الورم، بما في ذلك إنفليكسيماب، وأداليموماب، وغوليموماب، وسيرتوليزوماب، وإيتانيرسبت).

يُعاني ما يصل إلى 8٪ من الأطفال وبعض البالغين المصابين بداء لايم من التهاب السَّحايا.ويمكن لالتهاب السحايا أن يكون حادًا أو مزمنًا.ويبدأ ببطءٍ عادةً أكثر من التهاب السحايا الفيروسي الحاد.

والسببُ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب السحايا المزمن في نصف الكرة الغربي هو

المُستَخفِيَة المورِمَة Cryptococcus neoformans (التي تسبّب داء المُستَخفِيات cryptococcosis)

من المرجَّح أن تُسبِّبَ هذه الفطرياتُ التهابَ السحايا عند الأشخاص الذين يعانون من ضُعفٍ في جهاز المناعة ناجمٍ عن اضطراباتٍ مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV) أو مُتلازمة العَوَز المَناعِي المُكتَسَب، أو الذين يستعملون أدوية تُثبِّط جهاز المناعة.تبدأ أعراضُ التهاب السَّحايا الناجمة عن المُستَخفِيَة المورِمَة Cryptococcus neoformans تدريجيًا وبشكلٍ خفيّ، وقد تأتي وتنصرف.

وفي حالاتٍ أقل شيوعًا، يحدث التهابُ السحايا المزمن بسبب ما يلي:

من الشائع حدوثُ التهاب السحايا المزمن بين المصابين بالعدوى بفيروس العَوَز المَناعيّ البشري.يمكن أن ينجم التهابُ السحايا عن عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري.ولكن هناك العديد من الكائنات الحية الأخرى (بما في ذلك المُستَخفِيَة المورِمَة Cryptococcus neoformans المتفطِّرة السلّية Mycobacterium tuberculosis، وعدد من الفطريات) يمكن أن تُسبّب التهابَ السحايا المزمن عند المصابين بعدوى الإيدز HIV.

كما يمكن أن تسبّب الاضطراباتُ غير المُعْدية التهاب السحايا المزمن أيضًا.وهي تشتمل على

منذ سنوات مضت، كان عددٌ قليلٌ من الأشخاص يصابون بالتهاب السحايا الفطري المزمن بعد حقن ميثيل بريدنيزولون (ستيرويد قشري) في الحيِّز المُحيط بالحبل الشوكي (يدعى الحقن فوق الجافية) في أسفل الظهر (لتخفيف شدَّة ألم العصب الوركي sciatica، على سبيل المثال).في جميع الحالات، لم يَجرِِ تصنيعُ الدواء من خلال استعمال تقنيَّاتٍ مُعقَّمة.تنطوي الأَعرَاضُ على الصُّدَاع والتَّخليط الذهنِي والغثيان والحُمَّى.كما يُعاني معظمُ الأشخاص من تيبُّس الرقبة، ولكنَّها لا تحدث عند نَحو ثلث الأشخاص.يمكن أن تظهرَ الأعراض بعد مدة تصل إلى ستَّة أشهر بعد الحقن.وإذا ظهرَ عندَ الأشخاص أحد هذه الأَعرَاض خلال الأسابيع أو الأشهر التي تلي حقن الستيرويد القشري في الظهر، فينبغي لهم الاتصال بطبيبهم.

وفي بعض الأحيان، يستمرُّ التهابُ السحايا المزمن عدّة أشهر أو حتى سنوات دون العثور على كائنٍ حيٍّ مُسبِّبٍ للعدوى ولا يؤدي إلى حدوث الوفاة.ويُسمَّى هذا النوعُ من التهاب السحايا بالتهاب السحايا المزمن مجهول السبب chronic idiopathic meningitis.ولا يكون استعمال المُعالجة باستخدام الأدوية المُضادَّة للفطريات أو الستيروئيدات القشرية مفيدًا.ولكن، يتعافى بعض الأشخاص المصابين بالتهاب السحايا مجهول السبب دون مُعالجة في نهاية المطاف.