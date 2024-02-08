بشكل تقليدي، يُستخدم دواء ليفودوبا، الذي يُعطَى مع دواء كاربيدويا، أوَّل دواء يُستخدَم لعلاج داء باركنسون.وهذان الدواءان اللذان يجري أخذهما عن طريق الفم، هُما المُعالجة الأساسية لداء باركنسون.

ولكن عندما يجري أخذ الليفودوبا لفترة طويلة، قد يُؤدِّي إلى تأثيراتٍ جانبيةٍ ويُصبِحُ أقل فعالية،ولذلك اقترح بعض الخبراء أنه قد يكون من المفيد استخدام أدوية أخرى أولًا وتأخير استخدام الليفودوبا.ولكن تُشيرُ الأدلة الآن إلى أنه من المُحتمل أن تحدث التأثيرات الجانبية وتنخفض الفعالية بعد الاستخدام على المدى الطويل، وذلك لأن داء باركنسون يتفاقم ولا علاقة للتأثيرات الجانبية وانخفاض الفعالية عندما جرى البدء باستخدام الدواء.مع ذلك ونظرًا إلى أنَّ الليفودوبا قد يُصبح أقل فعالية بعد عدة سنوات من الاستخدام، فقد يصف الأطباء دواءً آخر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 سنة والذين سيأخذون أدوية لعلاج داء باركنسون لفترةٍ طويلة.تنطوي الأدوية الأخرى التي قد يجري استخدامها على أمانتادين وناهِضات الدوبامين (الأدوية التي تعمل مثل الدوبامين، أي تُنبِّهُ نفس المستقبلات على خلايا الدماغ).وتستخدم مثل هذه الأدوية لأن إنتاج الدوبامين ينخفض عند الإصابة بداء باركنسون.

يقلّل الليفودوبا من تيبس العضلات ويحسن الحركة ويقلل الرُعاش إلى حد كبير.يؤدي استعمال ليفودوبا إلى تحسن كبير عند أشخاص داء باركنسون.يمكّن الدواء العديد من الأشخاص الذين لديهم شكل خفيف من المرض من العودة إلى مستوى النشاط الطبيعي تقريبًا، ويمكّن بعض الأشخاص طريحي الفراش من المشي مجددًا.

نادرًا ما يكون الليفودوبا مفيداً للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أخرى يمكن أن تسبب أعراضًا مُشابهة لأعراض داء باركنسون (الباركنسونية)، مثل الضُمور الجهازي المتعدِّد والشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي.

الليفودوبا هو طليعة الدوبامين.أي أنَّه يتحوَّل إلى الدوبامين في الجسم،ويحدث التحول في العقد القاعدية، حيث يساعد الليفودوبا على التعويض عن الانخفاض في الدوبامين بسبب داء باركنسون.ولكن قبل وصول الليفودوبا إلى الدماغ، يتحول بعض منه إلى الدوبامين في الأمعاء وفي الدم.يزيدُ وجود الدوبامين في الأمعاء والدم من خطر التأثيرات الجانبية مثل التقيُّؤ ونقص ضغط الدَّم الانتصابي والتبيُّغ.يُعطى الكاربيدوبا مع الليفودوبا للوقاية من تحول الليفودوبا إلى الدوبامين قبل وصوله إلى العقد القاعدية.ونتيجة لذلك، تكون التأثيرات الجانبية أقل، ويتوفر المزيد من الدوبامين للدماغ.

يمكن استخدام دومبيريدون في معالجة التأثيرات الجانبية لدواء ليفودوبا (والأدوية الأخرى المُضادَّة لِباركنسون)، مثل الغثيان، والقيء، وهبوط ضغط الدَّم الانتصابي.يقلل دومبيريدون، مثل كاربيدوبا، من كمية ليفودوبا التي تتحول إلى دوبامين في الأمعاء والجهاز القلبي الوعائي (القلب والأوعية الدموية)، حيث يزيد ليفودوبا من خطر الآثار الجانبية.لا يتوفر هذا الدواء بسهولة في الولايات المتحدة.

لتحديد أفضل جرعة من ليفودوبا تُعطى لشخص مُعين، ينبغي على الأطباء أن يقوموا بموازنة ضبط المرض مع حدُوث التأثيرات الجانبية والتي قد تحد من كمية ليفودوبا التي يمكن للشخص تحملها،وتنطوي هذه التأثيرات الجانبية على:

غثيان

تقيُّؤ

خفَّة الرأس

حركات لاإراديَّة (للفم والوجه والأطراف) تسمى خلل الحركة dyskinesias

كوابيس

هلاوس وزَوَر (أعراض ذهانية)

تغيرات في ضغط الدم

تخليط ذهنيّ

السلوك الوسواسي أو القهري أو صعوبة التحكم في الرغبات الملحة، وهو ما يؤدي على سبيل المثال إلى لعب القمار بشكل قهري أو الإنفاق الذي لا يمكن السيطرة عليه

في بعض الأحيان، يكون من الضروري استعمال ليفودوبا للحفاظ على الحركة على الرغم من أنَّه يُسبِّبُ الهلاوس، أو الزَوَر، أو التَّخليط الذهنِي.في مثل هذه الحالات، تستخدم مُضادات ذهان مُعينة للتقليل من هذه التأثيرات الجانبية (مثل كيتيابين، أو كلوزابين، أو بيمافانسرين).

بعد أخذ الليفودوبا لمدة 5 سنوات أو أكثر، يبدأ أكثر من نصف الأشخاص بالتناوب بسرعة بين الاستجابة الجيدة للدواء وعدم الاستجابة، وهي تُسمَّى التأثيرات المتفاوِتة (on-off effects).وفي غضون ثوان، قد يتغير الأشخاص من كونهم قادرين على الحركة إلى حد ما إلى حالةٍ من الضعف الشديد وعدم القدرة على الحركة،وتصبح فترات القدرة على الحركة بعد كل جرعة أقصر، وقد تظهر الأعراض قبل موعد الجرعة التالية، أي فترة زوال التأثيرات.كما قد تكون الأعراض مصحوبة أيضًا بحركات لاإراديَّة بسبب استخدام الليفودوبا، بما في ذلك التلوِّي writhing أو فرط النشاط.يُمكن ضبط فترة زوال التأثيرات لفترةٍ من الزمن عن طريق:

أخذ جرعات أقل ولمرات أكثر،

الانتقال إلى استخدام شكل من أشكال الليفودوبا يجري إطلاقه بشكلٍ تدريجي أكثر في الدم (تركيبة مضبوطة التحرر).

إضافة ناهِض للدوبامين أو للأمانتادين.

ولكن بعد 15 إلى 20 سنة، يصبُح من الصعب كبح فترة زوال التأثيرات،ومن ثمَّ يأخذ الأطباء الجراحة في الاعتبار.

يمكن إعطاء تركيبة من ليفودوبا وكاربيدوبا (متوفرة في أوروبا) باستخدام مضخة موصولة بأنبوب تغذية يجري إدخاله في المعى الدقيق،تقوم المضخة بإيصال الليفودوبا بشكل مستمر، وبالتالي تحافظ على نفس مستوى الدواء مع التقليل من احتمال التأثيرات الجانبية.وتجري دراسة هذه التركيبة كعلاج للأشخاص الذين لديهم أعراض شديدة لا يمكن تخفيفها عن طريق الأدوية والذين لا يمكن علاجهم بجراحة الدماغ.ويبدو أن هذه التركيبة تقلل إلى حدٍ كبير من فترة زوال التأثيرات وتُحسِّن نوعية الحياة عند المرضى.