تبدأ أعراض الشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي بعد عمر 60 عاماً عادةً، ولكنها قد تبدأ في عُمر 40 عامًا.

عادةً ما تكون الأَعرَاض الأولى هي صعوبة النظر إلى الأسفل دون ثني الرقبة وصعوبة صعود الدرج ونزوله.يُصبح الجذع متيبسًا.ونتيجة لذلك، يصبح المشي أكثر صعوبة ويزداد خطر السقوط.

ومع تفاقم الاضطراب، يُصبِحُ النظر المتعمّد نحو الأعلى أو الأسفل صعبًا بشكلٍ متزايد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى محاولة متابعة جسمٍ متحرك بالعينين.وفي نهاية المطاف، يُصبح النظر من جانب لآخر صعبًا.تبدو العينان متجمدتين في حجرتيهما.وقد تنسحب الجفون العليا إلى الخلف، مما يؤدي إلى نظرة دهشة.

تُصبحُ العضلات صلبةً والحركات بطيئة،ويكون المشي غير مستقر مع ميل إلى السقوط إلى الخلف،ويكون من الصعب التحدث والبلع.

تنطوي الأَعرَاض الأخرى على الأرق والهياج والانفعالية واللامبالاة والتغيرات السريعة في الانفعالات،

وفي المراحل المتأخرة، يشيع الاكتئاب والخَرَف.بالمقارنة مع داء باركنسون، يستفحل الشَّلَلُ فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي بشكل أسرع، ويسبب السقوط في عمر مبكِّر أكثر، ويستجيب بشكل أقل للعلاج، ويؤدي إلى صمل عضليّ شديد وعجز، ويحدث هذا في غضون 5 سنوات عادةً.وعادةً ما يحدث الموت، غالباً بسبب الاستنشاق (استنشاق إفرازات الفم و/أو الطعام الذي يتناولونه أو السوائل التي يشربونها)، في غضون 10 سنوات بعد بدء الأعراض.