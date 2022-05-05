لمحة عامة عن النوم

يُعد النوم ضروريًا للبقاء على قيد الحياة وصحة جيدة، إلا أنه لا يزال من غير المفهوم تمامًا سبب وكيفية ذلك.ولعل إحدى فوائد النوم هي إصلاح قدرة الأشخاص على العمل بصورة طبيعية في أثناء النهار.

تختلف المتطلبات الفردية للنوم بشكل كبير، وعادة ما تتراوح بين 6 و 10 ساعات يوميًا.ينام معظم الناس في أثناء الليل.وقد يضطر بعض الأشخاص للنوم في أثناء النهار للتكيف مع جدول أعمالهم، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم.

هل تعلم...

يتأثر مقدار نوم كل شخص ومقدار شعوره بالراحة بعد النوم بالعديد من العَوامِل، مثل:

مستوى الإثارة أو الشدة العاطفية

العمر

النظام الغذائي

استخدام الأدوية

على سبيل المثال، تُسبب بعض الأدوية النعاس، ويمكن لأدوية أخرى أن تجعل النوم أمرًا صعبًا.كما يمكن لبعض المكونات أو الإضافات الغذائية، مثل الكافيين، أو البهارات الحارة، وغلوتامات أحادية الصوديوم MSG أن تؤدي لاضطراب النوم.يميل كبار السن إلى النوم في وقت مبكر، والاستيقاظ في وقت مبكر، وعدم القدرة على التكيف سريعًا مع تغير عادات النوم.

قد يؤثر الشخير في النوم - سواءً كان شخير الشخص نفسه أو الشخص الذي يشترك معه في الغرفة أو السرير.

دورة النوم يمر النوم بمراحل مختلفة.هناك نوعان رئيسيان من النوم: حركة العين السريعة - النوم الريمي REM sleep

حركة العين غير السريعة (NREM) - النوم غير الريمي، ولها ثلاثة مراحل عادة ما يمر الأشخاص خلال مراحل النوم غير الريمي الثلاثة (من N1 إلى N3)، ثم تليها فترة قصيرة من النوم الريمي، وذلك كل 90 إلى 120 دقيقة أو عدة مرات كل ليلة.يستيقظ الأشخاص لفترات قصيرة في أثناء النوم ليلاً (تسمى المرحلة W) ولكن عادة ما لا يشعر الشخص بها. النوم غير الريمي: يُشكل حَوالى 75 إلى 80٪ من إجمالي وقت النوم لدى البالغين.يتقدم النوم من المرحلة 1 (النوم الأخف، ويكون عندما يمكن إيقاظ النائم بسهولة) إلى المرحلة 3 (النوم الأعمق، ويكون عندما يتطلب إيقاظ النائم صعوبة أكبر).في المرحلة 3، يكون ضغط الدَّم ومعدل ضربات القلب والتنفُّس في أدنى مستوياتها.ينظر الناس إلى المرحلة 3 على أنه النوم ذات الجودة العالية.

النوم الريمي: يرتفع النشاط الكهربائي في الدماغ بشكل غير عادي، إلى درجة تشبه ما يحدث في أثناء اليقظة.تتحرك العينان بسرعة، وتنشل عضلات معينة بحيث تصبح الحركة الإرادِيَّة مستحيلة.وقد تتقلص بعض العضلات بشكل لا إرادي.يزداد معدل وعمق التنفُّس. تحدث معظم الأحلام الحيوية في أثناء النوم الريمي.كما أن معظم الكلام في أثناء النوم، أو الكوابيس الليلية، أو المشي في أثناء النوم يحدث خلال المرحلة 3 التي تنتمي للنوم غير الريمي. مراحل دورة النوم

اضطرابات النوم أفاد حوالى نصف سكان الولايات المتحدة عن معاناتهم من مشاكل في النوم.(انظر أيضًا مشاكل النوم عند الأطفال). تتضمن اضطرابات النوم مشاكل القدرة على الدخول في النوم، والبقاء نائمًا، أو البقاء مستيقظًا، أو القيام بسلوكيات غير مَألوفَة في أثناء النوم، مثل المشي في أثناء النوم.هناك العديد من العَوامِل التي قد تُفسد النوم، بما في ذلك عدم انتظام أوقات النوم، وممارسة الأنشطة قبل النوم، والشدة النفسية، والنظام الغذائي، والحالات المرضية، وتناول أَدوِيَة محددة. الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا لاضطرابات النوم هي الأرق

النعاس المفرط في أثناء النهار يمكن للأرق أن يكون اضطرابًا أو عرضًا لاضطراب آخر.لا يُعدُّ فرط النعاس في أثناء النهار اضطرابًا، بل هو عرض لمجموعة متنوعة من الاضطرابات المرتبطة بالنوم. يعاني الأشخاص المصابون بالأرق من صعوبة من الدخول في النوم والحفاظ عليه، وعندما يستيقظون فإنهم لا يشعرون بالانتعاش أو النشاط.قد يستيقظ المصابون بالأرق في وقت مبكر.تؤدي قلة النوم إلى الشعور بالنعاس، والتعب، وتعكر المزاج في أثناء النهار. يميل الأشخاص الذين يعانون من نعاس شديد في أثناء ساعات النهار إلى النوم في أثناء وقت الاستيقاظ.كما إن بعض اضطرابات النوم تجعل الأشخاص غير قادرين على مقاومة النوم في أثناء النهار. تنطوي بعض اضطرابات النوم على حركات لا إرادية للأطراف أو غيرها من السُّلُوكيات غير العادية (مثل الكوابيس، أو الفزع الليلي، أو المشي في أثناء النوم).تُدعى الحركات والسُّلُوكيات غير المَألوفَة في أثناء النوم الخطل النومي parasomnias. ويمكن أن تشمل الأَعرَاض الأخرى مشاكل في الذاكرة، والتنسيق، والعواطف.وقد ينخفض الأداء الأكاديمي أو المهني للمريض.ويزداد خطر التعرض لحوادث السيارات أو الإصابة باضطراب قلبية. يساعد الوصف الدقيق للمشكلة، بالإضافة إلى جمع معلومات من بيانات النوم، على تشخيص الاضطراب، وقد يكون من الضروري أحيانًا إجراء فحوصات نوم مخبرية.تشمل هذه الاختبارات دراسة النوم polysomnography.