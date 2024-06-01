الخطل النومي

يمكن لهذه النوبات المرعبة أن تؤدي إلى النهوض من السرير، والصراخ، والتلويح بالأيدي.قد يُلاحظ جحوظ عيني الشخص وتسرع ضربات قلبه.يبدو الشخص خائفًا جدًّا.تحدث النوبات عادةً عندما يكون الشخص مستيقظًا جزئيًا أو عندما يستيقظ لتوه من أعمق مرحلة من النوم غير الريمي NREM، وذلك خلال الساعات القليلة الأولى من الليل عادةً.

يختلف الذعر الليلي عن الكوابيس، وقد يؤدي إلى المشي في أثناء النوم.

يكون الذعر الليلي أكثر شُيُوعًا بين الأطفال.وفي حال حدوثه لدى الطفل، فينبغي عدم إيقاظه، لأن ذلك يزيد من خوفه ورعبه.وعلى الرغم من أن الطفل قد يبدو مرتعبًا وخائفًا بشدة، إلا أنه لن يتذكر شيئًا بعد الاستيقاظ، ولن يعاني من مشاكل نفسية لاحقًا بسبب ذلك.ينبغي على الآباء الحفاظ على هدوئهم وعدم الجزع بمواجهة حالة الطفل.عادةً ما تتوقف نوبات الذعر تلك مع نمو الطفل وبلوغه عمرًا أكبر.

غالبا ما ترتبط نوبات الذعر عند البالغين بالمشاكل النفسية أو اضطراب استعمال الكحول.

بالنسبة للأطفال، فإن طمأنة الطفل من قبل الوالدين قد تكون كل ما هو مطلوب.إذا تأثر الأداء المدرسي أو الأنشطة الأخرى، فقد يكون من المفيد علاج الأطفال الأكبر سنًا بواسطة البنزوديازيبينات benzodiazepines (مثل الديازيبام diazepam أو الكلونازيبام clonazepam أو ألبرازولام alprazolam).تعطى هذه الأدوية، التي تستخدم لعلاج القلق (الأدوية المضادة للقلق)، وتساعد على النوم (المهدئات)، قبل 90 دقيقة من النوم.يمكن لهذه الأدوية أن تساعد الأطفال على النوم وتقليل احتمال الشعور بالرعب ليلًا.ولكن استخدام البنزوديازيبينات على المدى الطويل قد يؤدي إلى الإدمان عليها.ولذلك فهي عادة ما تُوصف لفترة قصيرة نسبيًا (بين 3 إلى 6 أسابيع).

قد يستفيد الكبار من العلاج النفسي أو الأدوية.