الخطل النومي هو سلوكيات غير اعتيادية تحدث قبل الدخول في النوم، أو في أثناء النوم، أو عند الاستيقاظ.
(انظُر أيضًا لمحة عامة عن النوم).
يمكن أن تحدث العديد من السُّلُوكيات اللاواعية والتي لا يمكن تذكرها في أثناء النوم، سواءً عند الأطفال أو البالغين.
قبيل الدخول في النوم، تحدث لدى معظم الناس ارتعاشات لا إرادية وقصيرة في الذراعين أو الجسم كله.وقد ترتعش الساقان أيضًا.قد يشعر بعض الأشخاص بشلل النوم (محاولة التحرك دون القدرة على ذلك}، أو استحضار صور أو أفكار عابرة بالتزامن مع الدخول في النوم أو الاستيقاظ.قد يقوم البعض بزحك أسنانه أو مشاهدة كوابيس ليلية.
ويكون المشي في أثناء النوم، أو ضرب الرأس، أو الشعور بالذعر الليلي أكثر شُيُوعًا بين الأطفال، وتُسبب كربًا شديدًا لآبائهم.عادة ما لا يتذكر الأطفال هذه النوبات.وتنطوي الأنواع الأخرى من الخطل النومي على الكوابيس، واضطراب النوم الريمي (REM)، وتشنجات الساق المرتبطة بالنوم.
الذعر الليلي
يمكن لهذه النوبات المرعبة أن تؤدي إلى النهوض من السرير، والصراخ، والتلويح بالأيدي.قد يُلاحظ جحوظ عيني الشخص وتسرع ضربات قلبه.يبدو الشخص خائفًا جدًّا.تحدث النوبات عادةً عندما يكون الشخص مستيقظًا جزئيًا أو عندما يستيقظ لتوه من أعمق مرحلة من النوم غير الريمي NREM، وذلك خلال الساعات القليلة الأولى من الليل عادةً.
يختلف الذعر الليلي عن الكوابيس، وقد يؤدي إلى المشي في أثناء النوم.
يكون الذعر الليلي أكثر شُيُوعًا بين الأطفال.وفي حال حدوثه لدى الطفل، فينبغي عدم إيقاظه، لأن ذلك يزيد من خوفه ورعبه.وعلى الرغم من أن الطفل قد يبدو مرتعبًا وخائفًا بشدة، إلا أنه لن يتذكر شيئًا بعد الاستيقاظ، ولن يعاني من مشاكل نفسية لاحقًا بسبب ذلك.ينبغي على الآباء الحفاظ على هدوئهم وعدم الجزع بمواجهة حالة الطفل.عادةً ما تتوقف نوبات الذعر تلك مع نمو الطفل وبلوغه عمرًا أكبر.
غالبا ما ترتبط نوبات الذعر عند البالغين بالمشاكل النفسية أو اضطراب استعمال الكحول.
بالنسبة للأطفال، فإن طمأنة الطفل من قبل الوالدين قد تكون كل ما هو مطلوب.إذا تأثر الأداء المدرسي أو الأنشطة الأخرى، فقد يكون من المفيد علاج الأطفال الأكبر سنًا بواسطة البنزوديازيبينات benzodiazepines (مثل الديازيبام diazepam أو الكلونازيبام clonazepam أو ألبرازولام alprazolam).تعطى هذه الأدوية، التي تستخدم لعلاج القلق (الأدوية المضادة للقلق)، وتساعد على النوم (المهدئات)، قبل 90 دقيقة من النوم.يمكن لهذه الأدوية أن تساعد الأطفال على النوم وتقليل احتمال الشعور بالرعب ليلًا.ولكن استخدام البنزوديازيبينات على المدى الطويل قد يؤدي إلى الإدمان عليها.ولذلك فهي عادة ما تُوصف لفترة قصيرة نسبيًا (بين 3 إلى 6 أسابيع).
قد يستفيد الكبار من العلاج النفسي أو الأدوية.
الكوابيس
الكوابيس هي أحلام حية، ومخيفة، يليها استيقاظ مفاجئ.يكون الأطفال أكثر عرضة للكوابيس من البالغين.تحدث الكوابيس في أثناء النوم الريمي REM sleep.
يزداد احتمال رؤية الكوابيس عندما يعاني الشخص من شدة نفسية، أو حمى، أو تعب شديد، أو عند استهلاك الكحول.
يُركز علاج الكوابيس، في حال الحاجة له، على أية مشاكل مستبطنة.
المشي في أثناء النوم
يكون المشي في أثناء النوم أكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة، ويُمثل سلوكًا شبه واعٍ يقوم به الشخص دون أن يدرك ذلك بشكل واعٍ تمامًا.يحدث المشي في أثناء النوم خلال المرحلة الأكثر عمقًا من النوم غير الريمي NREM.
يمكن لحالات المشي في أثناء الليل أن تكون متشابهة ومتكررة، وقد يؤذي الشخص نفسه في أثناء اجتياز عوائق أو حواجز.معظم الأشخاص الذين يمشون في أثناء نومهم لا يتذكرون شيئًا من ذلك.
يمكن لعدم الحصول على قسط كاف من النوم واتباع سلوكيات لا تساعد على النوم أن تجعل المشي في أثناء النوم أكثر احتمالًا (انظر جدول التغييرات السُّلُوكية لتحسين النوم)على سبيل المثال، يمكن لاستهلاك الكافيين، وممارسة التمارين الرياضية، أو مشاهدة برنامج تلفزيوني مثير قبل النوم بوقت قصير أن يحفز المشي في أثناء النوم.
عادة، لا يتطلب المشي في أثناء النوم أي مُعالَجَة مخصصة ما لم يُلحق النائم الضرر بنفسه.
يمكن للتدابير العامة التالية أن تقلل من احتمال المشي في أثناء النوم:
اتخاذ تدابير لتحسين النوم، مثل تجنب القيام بأي نشاط محفز مع اقتراب موعد النوم (مثل ممارسة الرياضة قبل بضع ساعات أو استهلاك الكافيين قبل أقل من 12 ساعة)
تركيب أجهزة إنذار لإيقاظ الشخص الذي يمشي في أثناء النوم عندما يترك سريره
تركيب أجهزة إنذار خاصة بالأبواب
يمكن للتدابير التالية أن تساعد على منع الإصابات خلال المشي في أثناء النوم:
يُنصح بإرشاد الشخص الذي يمشي في أثناء نومه بلطف إلى سريره مَرَّةً أخرى، بدلًا من إيقاظه بعنف مما قد يهيجه ويثير غضبه
كما يُنصح بإزالة العقبات أو الأشياء القابلة للكسر التي قد تعترض مسير الشخص الذي يمشي في أثناء نومه
الإبقاء على النوافذ مغلقة ومقفلة
يُفضل أن ينام الشخص الذي يمشي في أثناء نومه على سرير منخفض أو مرتبة على الأرض مباشرةً كي يتجنب السقوط من السرير عند محاولة النهوض منه
يمكن للبنزوديازيبينات، وخاصة كلونازيبام clonazepam أن يكون مفيدًا عادةً إذا لم تُجدِ التدابير العامة نفعًا.ولكن، قد يكون لهذه الأدوية تأثيرات جانبية واضحة، مثل النعاس في أثناء النهار.قد يؤدي استخدام البنزوديازيبينات على المدى الطويل إلى الإدمان عليها.
اضطراب سلوك النوم الريمي
ينطوي هذا الاضطراب على التحدث (بشكل عنيف غالبًا) وأحيانا القيام بحركات عدوانية أثناء حركة العين السريعة، وعادة ما تكون تلك الحركات استجابة للحلم الذي يشاهده الشخص.
يكون اضطراب سلوك النوم الريمي أكثر شُيوعاً عند البالغين الأكبر سنًا.يكون لدى معظم الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب اضطرابٍ يُسبّب تدهور أنسجة الدماغ، مثل داء باركنسون، أو الضمور الجهازي المتعدد، أو الخرف المصحوب بأجسام ليوي.قد يزداد خطر الإصابة بداء ألزهايمر نوعاً ما.يُصاب بعض الأشخاص بداء باركنسون بعد سنوات من تشخيص اضطراب سلوك النوم الريمي.
على العكس من الأشخاص الذين يعانون من الرعب الليلي، فإن الأشخاص الذين يُعانون من اضطراب سلُوك النوم الريمي يتذكرون بعد الاستيقاظ بأنهم شاهدوا أحلامًا حية مزعجة.
وقد تشمل الحركات العدوانية التلويح بالذراعين واللكم والركل.لا يكون السُّلُوك العدواني مقصودًا أو موجهًا إلى شخص محدد.قد يصيب المرضى أنفسهم أو شريك السرير عن غير قصد.يمكن لهذا السُّلُوك أن يتداخل أيضًا مع النوم، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالتعب والنعاس في أثناء النهار.
غالبًا ما يتمكن الأطباء من تشخيص اضطراب سلوك النوم الريمي في أثناء النوم بناءً على الأَعرَاض التي أبلغ عنها الشخص أو شريك السرير.وفي حال عدم التمكن من تشخيص الحالة، فعادةً ما تُجرى دراسة النوم مع تخطيط العضلات الكهربائي.
غالبًا ما يقوم الطبيب بإجراء فحص عصبي لتقييم الحالة الذهنية ووظيفة الدماغ والأعصاب.إذا جَرَى الكشف عن شذوذ مرضي، فيمكن إجراء التصوير المقطعي (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
لا تتوفر مُعالَجَة لهذا الاضطراب.ولكن قد يكون من المفيد استخدام المادة المهدئة كلونازيبام clonazepam (التي تنتمي للبنزوديازيبينات) لتخفيف الأعراض عند معظم الناس.تكون الجرعة المنخفضة من الدواء فعالة لتخفيف الأعراض.عادة ما يستمر تناول الأدوية إلى أجل غير مسمى.كما قد يُساعد الميلاتونين على تخفيف أعراض اضطراب سلوك النوم الريمي.
يجب تحذير شريك السرير عن احتمال تعرضه للأذى من شريك النوم، وقد يكون من الأفضل أن ينام في سرير منفصل حتى يظهر مفعول الأدوية.يجب على المرضى المصابين باضطراب سلوك النوم الريمي إزالة الأدوات الحادة والأثاث القابل للكسر من جانب السرير في أثناء النوم.
تشنجات الساق المتعلقة بالنوم
كثيرًا ما تحدث تشنجات عضلية في ربلة الساق أو القدم في أثناء النوم عند البالغين الأكبر سنًا الأصحاء في منتصف العمر أو أكثر.
يجري تشخيص تشنجات الساق المتعلقة بالنوم بناءً على الأَعرَاض بعد استبعاد وجود مشاكل أو إعاقات جسدية أخرى.ولا يلزم الأمر إجراء المزيد من الاختبارات.
للوقاية من هذه التشنجات، يجب على الأشخاص تمطيط العضلات المتضررة لعدة دقائق قبل الذهاب إلى النوم.يساعد التمطط فور حدوث التشنجات على تخفيف الأَعرَاض بشكل فوري، وهو ما يشكل خيارًا أفضل من العلاج الدوائي.قد يكون من المفيد تجنب الكافيين والمنشطات الأخرى.
وقد جرى استخدام العديد من الأدوية (مثل الكينين، ومكملات الكالسيوم والمغنيزيوم، والديفينهيدرامين، والبنزوديازيبينات، والمكسيليتين)، ولكن من غير المرجح أن يكون أيٌّ منها فعالًا.كما قد تكون التأثيرات الجانبية مزعجة أيضًا، وخصوصًا مع الكينين والمكسيليتين.