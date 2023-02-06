تحدث متلازمة ذيل الفرس Cauda equina syndrome عندما تكون حزمة الأعصاب التي تمتد من أسفل الحبل الشوكي منضغطة أو متضررة.
السبب الأكثر شُيُوعًا لمُتلازمة ذيل الفرس هو انفتاق القرص.
تُسبِّبُ مُتلازمة ذيل الفرس ألمًا شديدًا في أسفل الظهر ومشاكل في التبول (مثل سلس البول).وفقدان الإحساس في الأرداف، والمنطقة التناسلية، والمثانة، والمستقيم.
يقوم الأطباء مباشرةً بتقييم الأشخاص الذين يعانون من أعراض متلازمة ذيل الفرس، ويستخدمون التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لتأكيد التشخيص.
وغالبًا ما تُستطب الجراحة لتخفيف الضغط عن ذيل الفرس، وتستخدم مسكنات الألم والستيرويدات القشرية لتخفيف الألم.
تمتد حزمة من الأعصاب إلى الأسفل من الحبل الشوكي، من خلال عظام أسفل الظهر (الفقرات) وعلى امتداد العظم في قاعدة العمود الفقري (العجز).وتسمى هذه الحزمة ذيل الفرس cauda equina (مصطلح لاتيني)، لأن شكلها يبدو كذلك.وتُدعى الأَعرَاض التي تنجم عن انضغاط أو تضرر ذيل الفرس بمُتلازمة ذيل الفرس.
مُتَلاَزِمَةُ ذيل الفَرَس
تمتد حزمة من الأعصاب إلى الأسفل من الحبل الشوكي، من خلال عظام أسفل الظهر (الفقرات) وعلى امتداد العظم في قاعدة العمود الفقري (العجز).وتسمى هذه الحزمة ذيل الفرس cauda equina (مصطلح لاتيني)، لأن شكلها يبدو كذلك.
قد ينضغط الذيل بواسطة تمزق أو فتق قرص، أو ورم، أو خراج.قد تتضرر بواسطة إصابة أو تتورم بسبب التهابها (كما يحدث في التهاب الفقار المقسط ankylosing spondylitis).وتُدعى الأَعرَاض التي تنجم عن ذلك بمُتلازمة ذيل الفرس.
أسباب متلازمة ذيل الفرس
السبب الأكثر شيوعًا لمُتلازمة ذيل الفرس هو:
تمزق أو انفتاق القرص في أسفل العمود الفقري، وخاصة عند الأشخاص الذين وُلِدوا بقناة شوكية ضيقة.
وتشتمل الأَسبَاب الأخرى على ما يلي:
التهاب النسج (السحايا) التي تغطي ذيل الفرس والحبل الشوكي.
خُراج (تجمُّع للقيح) يضغط على ذيل الفرس
ورم الحبل الشوكي في أسفل الظهر
إصابة في الحبل الشوكي في أسفل الظهر
التضيّق الشَّوكي (تضيُّق القناة التي تحتوي على الحبل الشوكي) في أسفل الظهر
التشوه الشرياني الوريدي (اتصال غير طبيعيي بين الشرايين والأوردة) في أسفل الظهر
مُضَاعَفاتُ ما بعدَ الجِراحَة على العمود الفقري
تُؤدِّي بعضُ هذه الحالات إلى التهاب و/أو تورُّم، ممَّا يُسبب ضغطًا على الأعصاب.يمكن للخُراج أن يُطبق ضغطًا مباشرًا على ذيل الفرس.
أعراض متلازمة ذيل الفَرَس
قد يعاني المصابين بمُتلازمة ذيل الفرس من ألم شديد في أسفل الظهر، وعادة ما يكون ذلك بسبب الاضطراب الذي يُسبب مُتلازمة ذنب الفرس.قد يفقد المريض إحساسه بالأرداف، والمنطقة التناسلية، والمثانة، والمستقيم - مناطق الجسم التي تلامس سرج الحصان (يُسمّى ذلك بتخدير سرج الحصان).أي أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون أقل قدرة على الشعور بالألم، واللمس، والحرارة، والاهتزاز في هذه المناطق.
وقد يضعف الإحساس والسيطرة على العضلات في أسفَل السَّاقين.
قد تشتمل الأعراض الأخرى لمُتلازمة ذيل الفرس على ما يلي:
تدني الاستجابة الجنسية، بما في ذلك ضعف الانتصاب لدى الرجال
فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول)
فقدان السيطرة على الأمعاء (سلس البراز)
فقدان ردود الفعل في الركبة والكاحل
مشاكل في المشي
في حال عدم علاجها، قد تُسبب مُتلازمة ذيل الفرس الشلل الكامل في الساقين.
تشخيص متلازمة ذيل الفَرَس
تقييم الطبيب
اختبارات التصوير
يشتبه الأطباء في متلازمة ذيل الفرس استنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري.ولكن، تميل الأَعرَاض إلى التباين.
يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي على الفور عند الاشتباه بمتلازمة ذيل الفرس.في حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي، يُجرى تصوير النخاع المقطعي المحوسب (CT).يمكن لهذه الاختبارات تأكيد التشخيص عادةً.
علاج متلازمة ذيل الفرس
الجراحة
الستيرويدات القشرية عادةً
يحتاج الأشخاص المصابون بمتلازمة ذيل الفرس إلى عناية طبية فورية.
يُركِّزُ الأطباءُ على مُعالَجَة الاضطراب المُسبِّب لمُتلازمة ذيل الفرس.فعلى سبيل المثال، تُجرى الجراحة بشكل فوري لتخفيف الضغط عن ذيل الفرس الناجم عن انفتاق القرص.يمكن لهذه المعالجة أن تمنع حدوث ضررٍ دائم.
تُستعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو أدوية أخرى إذا لزم الأمر لتسكين الألم.إذا لم تنجح هذه الأدوية في تسكين الألم، فقد يكون من المفيد استعمال الستيرويدات القشريَّة عن طريق الفم أو الحقن.كما يمكن للستيروئيدات القشرية أن تُقلل أيضًا من التورم.
يعتمد مدى تعافي الشخص غالبًا على السبب ومدى سرعة معالجته.تميل الأَعرَاض أكثر لأن تخف أو تتعافى إذا جَرَى تحديد السبب ومعالجته على الفور.