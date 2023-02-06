مُتَلاَزِمَةُ ذيل الفَرَس

قد يعاني المصابين بمُتلازمة ذيل الفرس من ألم شديد في أسفل الظهر، وعادة ما يكون ذلك بسبب الاضطراب الذي يُسبب مُتلازمة ذنب الفرس.قد يفقد المريض إحساسه بالأرداف، والمنطقة التناسلية، والمثانة، والمستقيم - مناطق الجسم التي تلامس سرج الحصان (يُسمّى ذلك بتخدير سرج الحصان).أي أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون أقل قدرة على الشعور بالألم، واللمس، والحرارة، والاهتزاز في هذه المناطق.

وقد يضعف الإحساس والسيطرة على العضلات في أسفَل السَّاقين.

قد تشتمل الأعراض الأخرى لمُتلازمة ذيل الفرس على ما يلي:

تدني الاستجابة الجنسية، بما في ذلك ضعف الانتصاب لدى الرجال

احتباس البول

فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول)

فقدان السيطرة على الأمعاء (سلس البراز)

فقدان ردود الفعل في الركبة والكاحل

مشاكل في المشي

في حال عدم علاجها، قد تُسبب مُتلازمة ذيل الفرس الشلل الكامل في الساقين.