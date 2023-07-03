لمحة عامّة عن الجهاز العصبي المستقل أو اللاإرادي

تقييم الطبيب

اختبارات لتحديد تَغيُّرات ضغط الدَّم في أثناء مناوراتٍ مُعيَّنة

تَخطيط كَهرَبِيَّة القَلب Electrocardiography

اختبارات التَّعرق

يمكن للأطباء التَّحرِّي عن وجود علامات اضطرابات لاإرادية في أثناء الفَحص السَّريري، مثل نَقْص ضَغْطِ الدَّمِ الاِنْتِصابِيّ orthostatic hypotension.حيث يقومون مثلًا بقياس ضغط الدَّم وسرعة القلب في أثناء استلقاء الشخص أو جلوسه وبعدَ وقوفه، للتَّحرِّي عن مدى تغيُّر ضغط الدَّم عند تغيير وضعيَّة الشَّخص.عندما يقف الشخص، يواجه الدم في أوردة الساقين صعوبة أكبر في الوصول إلى القلب مجدّدًا بسبب تأثير الجاذبية.ونتيجة لذلك، ينخفض ضغطُ الدم.وللتعويض، يضخ القلب بقوة، وتزداد سرعة القلب.ولكن، تكون التغيُّرات في مُعدَّل ضربات القلب وضغط الدَّم بسيطة وعابرة.أما إذا كانت التغيّراتُ أكبر أو أطول، فقد يكون الشخص مصابًا بنقص ضغط الدَّم الانتصابي.

كما يُقاسُ ضغط الدَّم باستمرار في أثناء قيام الشخص بمناورة فالسالفا (محاولة الزفير بقوة دون ترك الهواء يخرج عن طريق الأنف أو الفم - على غرار الشَّدِّ في أثناء التَّبرُّز).ويُجرى تخطيط كهربية القلب لتحديد ما إذا كان معدل ضربات القلب يتغير كما يحدث عادةً في أثناء التنفُّس العميق ومناورة فالسالفا.

ويمكن إجراء اختبار إمالة الطاولة للتَّحرِّي عن مدى تغيُّر ضغط الدَّم ومُعدل ضربات القلب عندَ تغيير الوضعية.وفي هذا الاختبار، يُقاس ضغط الدَّم قبلَ وبعد إمالة الشخص إلى الوضعية القائمة عندما يكون الشخص مستلقيًّا في وضعية الاستلقاء على طاولة عموديَّة.

ويمكن أن يساعد اختبارُ إمالة الطاولة ومناورة فالسالفا الأطبَّاء على معرفة ما إذا كان انخفاض ضغط الدَّم ناجمًا عن اضطراب في الجهاز العصبي المستقل.

ويقوم الأطباءُ بفحص الحدقتين للتَّحرِّي عن ردَّات الفعل غير الطبيعية أو عن حدوث نقصٍ في استجابتهما لتغيُّرات الضوء.

كما يُجرىاختبار التعرّق أيضًا.ولإجراء اختبار التَّعرّق، يَجري تنبيه الغدد العرقية بواسطة أقطاب كهربائية مملوءة بأسيتيل كولين، وموضوعة على الساقين والساعد.ثم، يَجرِي قياس حجم العَرَق لمعرفة ما إذا كان إنتاجه طبيعيًّا.وقد يشعر الشخصُ بحرقة طفيفة في أثناء الاختبار.

وفي اختبار التَّعرُّق النَّاظم للحرارة، يجري تطبيق صبغة على الجلد، ويوضَع الشخص في حُجرة مغلقة ودافئة لتنشيط التَّعرُّق،حيثُ يؤدي العرق إلى تغيير لون الصبغة.وبعد ذلك، يمكن للأطباء تقييم نمط نقص العرق، وهذا ما قد يساعدهم على تحديد سبب اضطراب الجهاز العصبي اللاإرادي.

ويمكن إجراءُ اختبارات أخرى للتحري عن الاضطرابات التي قد تُسبب الاضطراب اللاإرادي أو المستقلّ، بما في ذلك الاختبارات الدموية.