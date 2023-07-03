الاعتلالاتُ العصبيَّة اللاإراديَّة أو المستقلّة autonomic neuropathies هي اضطرابات تؤثِّر في الأعصاب المحيطيَّة التي تُنظم عمليات الجسم تلقائيًا (الأعصاب اللَّاإرادية) (دون جهد شعوري).

تنطوي الأَسبَابُ على داء السكَّري والدَّاء النشواني واضطرابات المناعة الذاتية والسرطان والإفراط في تناول الكحول وبعض الأدوية.

قد يشعر الأشخاصُ بخفَّة الرَّأس عندَ الوقوف مع معاناتهم من مشاكل في التبوُّل وإمساك وقيء، وقد يعاني الرجال من ضُعف الانتصاب.

يقوم الأطباءُ بإجراء الفَحص السَّريري واختبارات مختلفة للتَّحرِّي عن وجود خلل وظيفي لاإرادي وأسباب أُخرى محتملة.

يجري تصحيحُ السبب أو معالجته إذا كان ذلك ممكنًا.

(انظر أيضًا لمحة عامّة عن الجهاز العصبي اللاإرادي).

يتكوَّن الجهازُ العصبي من أجزاءٍ مركزيَّة ومُحيطيَّة.يتضمّن الجهازُ العصبي المركزي الدماغ والحبل الشوكي.ويشتمل الجهازُ العصبي المحيطي على الأعصاب التي تصل أنسجة الجسم بالدماغ والحبل الشوكي.تشتمل الأعصابُ المحيطية على ما يلي:

الأعصاب اللاإرادية التي تُنظِّم عمليات الجسم تلقائيًا (دون وعي).

الأعصاب الجسدية التي تتصل بالعضلات تحت التَّحكُّم الإرادي (الواعي)، أو بالمستقبلات الحِسِّيَّة في الجلد.

تُعدُّ الاعتلالاتُ العصبيَّة اللاإرادية إحدى أنواع اعتلال الأعصاب المحيطيّة، وهو اضطرابٌ تتضرَّر فيه الأعصاب المحيطيَّة في أنحاء الجسم.يلحق بالأعصاب اللاإرادية ضررٌ أكثر شدَّة بكثير مقارنةً بالضَّرر الذي يُصيب الأعصابَ الجسدية، في حالات الاعتلالات العصبية اللاإرادية.

أسباب الاعتلالات العصبية اللاإرادية تشتمل الأَسبَابُ الشائعة للاعتلالات العصبية اللاإرادية على داء السكَّري

الداء النَّشواني (تراكم بروتين غير طبيعي في الأنسجة)

اضطرابات المناعة الذاتيَّة (عندما يتعامل الجهازُ المناعي مع أنسجة الجسم على أنَّها أجنبيَّة وينتج أجسامًا مضادة تهاجم هذه النسج) قد تؤدي حالاتُ العدوى الفيروسية إلى تحفيز تفاعل مناعي ذاتي ينجم عنه تخريبُ الأعصاب اللاإرادية؛ حيث تهاجم بعضُ الأضداد التي ينتجها الجهازُ المناعي سطحَ الألياف العصبية أو الأنسجة التي تُغلِّفُ الألياف، وتمكنها من نقل الإشارات بسرعة ودِقَّة.(تُسمَّى هذه الأنسجة الغِمد المَيَالِينيّ myelin sheath). وفي بعض الأحيان، تهاجم الأضدادُ التي ينتجها الجهاز المناعي مستقبلات الأسيتيل كولين acetylcholine receptors (جزء من الخلايا العصبية التي تُمكِّنها من الاستجابة للأستيل كولين).والأستيل كولين Acetylcholine هو أحد الرُّسُل الكيميائية (النَّواقل العصبيَّة) المستخدَمة للتواصل داخل الجهاز العصبي اللاإرادي. تنطوي الأَسبَابُ الأخرى للاعتلالات العصبية اللاإرادية على السرطان، والعقاقير (بما في ذلك تناول الكحول بكميات مفرطة والسموم).

أعراض الاعتلالات العصبية اللاإرادية أحد الأعراض الشائعة لاعتلالات الأعصاب اللاإراديَّة هو هبوط شديد في ضغط الدَّم عندما يقف الشخص (هبوط ضغط الدَّم الانتصابي) ونتيجة لذلك، يشعر الشخصُ بخفَّةٍ في الرأس أو كأنه على وشك الإغماء. وقد يواجه الرجالُ صعوبة في البدء والمحافظة على الانتصاب (ضعف أو خلل الانتصاب).ويُسَرِّب بعضُ الأشخاص البول لاإراديًا (سلس البول)، وذلك بسبب نشاط المثانة الزائد غالبًا.وفي المقابل، يواجه أشخاص آخرون صعوبةً في إفراغ المثانة (احتباس البول)، وذلك نتيجة عدم نشاط المثانة.بعدَ تناول الطعام، يشعر بعضُ الأشخاص بالامتلاء المُبكِّر أو حتى إنَّهم يتقيؤون وذلك نتيجة البطء الشديد في تفريغ المعدة (يسمى خَزَلُ المَعِدَة gastroparesis).يمكن أن يحدث إمساك شديد. وعندما تُصاب الأعصابُ الجسدية بالضَّرر أيضًا، قد يفقد الأشخاص الإحساس أو يشعرون بالنَّخز (كالدبابيس والإبر) في اليدين والقدمين، أو قد تصبح العضلاتُ ضعيفة.

تشخيص الاعتلالات العصبية اللاإرادية تقييم الطبيب

إجراء اختبارات دمويَّة في بعض الأحيان يمكن أن يشتبه الأطباءُ في وجود إصابةٍ باضطرابٍ لاإرادي وفقًا للأَعرَاض.ويُجرَى الفَحص السَّريري وبعض الاختبارات للتَّحرِّي عن علامات الاضطرابات اللاإرادية والأَسبَاب المحتملة (مثل داء السكَّري أو الداء النشواني). تُجرى الاختباراتُ الدَّمويَّة في بعض الأحيان للتَّحرِّي عن أضدَّاد مستقبلات الأسيتيل كولين، التي تشير إلى حدوث ردَّة فعل مناعة ذاتيَّة.توجد هذه الأضدادُ في بعض الأحيان لدى حوالى نصف المصابين باعتلال عصبي لاإرادي ناجم عن ردَّة فعل مناعية ذاتيَّة.