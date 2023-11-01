شللُ العصب القحفي الرابع (العَصَب البَكَرِيّ)

وغالبًا لا يمكن التعرف إلى سبب شلل العصب القحفي الرابع.السبب الأكثر شُيُوعًا هو:

إصابة في الرأس، وتنجم غالبًا عن حادثة دراجة نارية؛ ولكن في بعض الأحيان قد تنجم حتى عن رضح بسيط نسبيًا في الرأس

في بعض الأحيان، يتسبب داء السكري بهذا الشلل من خلال إلحاق الضرر بالأوعية الدموية الصغيرة التي تحمل الدَّم إلى العصب.ونادرًا ما يكون السبب ورمًا أو انتفاخًا (أم الدّم) في شريان في الجمجمة، أو التصلُّب المتعدِّد.