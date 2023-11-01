شللُ العصب القحفي الرابع (العَصَب البَكَرِيّ)

يؤثر شلل العصب القحفي الرابع في الحركات العمودية للعين؛
ولا يستطيع الأطباء التعرف إلى السبب غالبًا؛ ولكن عندما يتمكنون من ذلك، يكون السبب هو إصابة في الرأس عادةً، وتكون بسيطةً أحيانًا.
يرى المرضى صورًا مزدَوجةً، ولكن يُمكن أن تؤدي إمالة الرأس إلى الجانب المقابل للعين المصابة إلى زوال هذه الصور المزدوجة.
يشتبهُ الاطباءُ بشلل العصب القحفي الرابع استنادًا إلى الأعراض، لكنهم قَد يستخدمون التصويرَ المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.
يقوم الأطباء بمُعالَجة السبب إذا جرَى التعرُّف إليه.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الأعصاب القحفية).
تُشيرُ كلمة palsy في الإنكليزية إلى الشللِ الذي يُمكن أن يتراوح بين الجزئيّ إلى الكامل.
أسباب شلل العصب القحفي الرابع
وغالبًا لا يمكن التعرف إلى سبب شلل العصب القحفي الرابع.السبب الأكثر شُيُوعًا هو:
إصابة في الرأس، وتنجم غالبًا عن حادثة دراجة نارية؛ ولكن في بعض الأحيان قد تنجم حتى عن رضح بسيط نسبيًا في الرأس
في بعض الأحيان، يتسبب داء السكري بهذا الشلل من خلال إلحاق الضرر بالأوعية الدموية الصغيرة التي تحمل الدَّم إلى العصب.ونادرًا ما يكون السبب ورمًا أو انتفاخًا (أم الدّم) في شريان في الجمجمة، أو التصلُّب المتعدِّد.
أعراض شلل العصب القحفي الرابع
قد تتأثر عينٌ واحدة أو الاثنتان معًا؛ولا يمكن للعين المصابة أن تتحول إلى الداخل وإلى الأسفل،ونتيجةًً لذلك، يرى الأشخاص صُورًا مزدوجة تكون واحدة فوق وإلى جانب الأُخرى قليلاً،وهكذا، يُصبح النزول إلى أسفل الدرج، وهو يتطلب النظر إلى الداخل وإلى الأسفل، أمرًا صعبًا؛ولكن يمكن التعويض عن هذا عن طريق إمالة الرأس إلى الجانبِ المقابل لعضلة العين المصابة والتخلص من الصور المزدوجة.يمكن لهذا الوضع إلغاء الصور المزدوجة، لأن الأشخاص يستخدمون عضلات العين التي لم تتأثر بالشلل لتركيز العينين معًا على جسمٍ.
تشخيص شلل العصب القحفي الرابع
الفحص العصبي
التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي
يجري الاشتباهُ بشلل العصب القحفي الرابع عادةً إذا كانت حركات العين لدى الشخص محدودة ومميزة.قد يستخدِمُ الأطباءُ التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ للكشف عن السبب.
علاج شلل العصب القحفي الرابع
معالجة السبب إذا جرى التعرف إليه
تمارين العين
نظارات موشورية Prism glasses
يُعالِج الأطباءُ الاضطراب الذي يُسبب شلل العصب القحفي الرابع إذا تمكنَّوا من التعرف إليه،
وقد تكون تمارين العين مفيدةً وكذلك الأمر بالنسبة إلى ارتداء نظارات موشورية؛وتحتوي النظارات الموشورية على عدساتٍ رقيقة في الأعلى وأكثر ثخانةً في القاعدة.عندما يمرّ الضوء من خلال الموشور، فإنه يتحرك ببطءٍ أكثر من خلال قاعدة الموشور بالمقارنة مع الأعلى؛وهكذا، يحني المَوشُورالضوء ويتكيف مع الرؤية المزدوجة الناجمة عن الشلل.
يزول الشلل مع مرور الزمن عادةً، ولكن تحتاجُ الحالة أحيانًا إلى الجراحة في نهاية المَطاف.