شللُ الحملقة المُقترنة

شلل الحملقة المُقترنة conjugate gaze palsies، هو حالة لا يمكن فيها للعينين التحرك في اتجاه واحد (من جانب إلى آخر أو للأعلى أو للأسفل) في نفس الوقت،

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الأعصاب القِحفية).

تُشيرُ كلمة palsy في الإنكليزية إلى الشللِ الذي يُمكن أن يتراوح بين الجزئيّ إلى الكامل.

ويُؤثر شلل الحملقة المُقترنة في الحَملَقَة الأفقية (النظر إلى الجانب) في معظم الأحيان.تتأثر الحملقة إلى الأعلى بشكلٍ أقل، ويكون التأثير أقل في الحملقة للأسفل أيضًا؛وقد يلاحظ المرضى أنهم لا يستطيعون النظر في اتجاهات معينة.

لا توجد مُعالجَات نوعيَّة لشلل الحملقة المقترنة، ولكن يُعالَج السبب إذا كان ذلك ممكنًا.

شللُ الحَملَقَة الأفقية السبب الأكثر شيوعًا لشلل الحَملَقَة الأفقية (horizontal gaze palsy) هو ضرر يُصيب جذع الدماغ (الجزء السفليّ من الدِّماغ) بسبب السكتة غالبًا.كما يكون الشللُ شديدًا غالبًا،أي أن تحريك العينين إلى ما بعد خط الوسط إلى الجانب المقابل يكون صعبًا جدًا.قد يعاني المصابين بالحالات الخفيفة من مشاكل في النظر إلى شيء واحد لفترة طويلة.كما قد يكون لديهم رأرأة nystagmus أيضًا.(الرأرأة هِيَ حركات رفرفة متكررة لاإرادية لعينٍ واحدةٍ في اتجاهٍ واحدٍ، ومن ثمَّ انزياح للعين في الاتجاه الآخر). كما يمكن أن ينجم الشلل عن ضررٍ في الجزء الأمامي من المخّ أيضًا وبسبب السكتة عادةً.قَد لا يكُون الشلل النَّاجِمُ شديدًا مثل الشلل الذي ينجم عن ضرر في جذع الدماغ، وغالبًا ما تخفّ الأعراض مع مرور الزمن.