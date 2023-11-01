شللُ الحملقة المُقترنة

شلل الحملقة المُقترنة conjugate gaze palsies، هو حالة لا يمكن فيها للعينين التحرك في اتجاه واحد (من جانب إلى آخر أو للأعلى أو للأسفل) في نفس الوقت،
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الأعصاب القِحفية).
تُشيرُ كلمة palsy في الإنكليزية إلى الشللِ الذي يُمكن أن يتراوح بين الجزئيّ إلى الكامل.
ويُؤثر شلل الحملقة المُقترنة في الحَملَقَة الأفقية (النظر إلى الجانب) في معظم الأحيان.تتأثر الحملقة إلى الأعلى بشكلٍ أقل، ويكون التأثير أقل في الحملقة للأسفل أيضًا؛وقد يلاحظ المرضى أنهم لا يستطيعون النظر في اتجاهات معينة.
لا توجد مُعالجَات نوعيَّة لشلل الحملقة المقترنة، ولكن يُعالَج السبب إذا كان ذلك ممكنًا.
شللُ الحَملَقَة الأفقية
السبب الأكثر شيوعًا لشلل الحَملَقَة الأفقية (horizontal gaze palsy) هو ضرر يُصيب جذع الدماغ (الجزء السفليّ من الدِّماغ) بسبب السكتة غالبًا.كما يكون الشللُ شديدًا غالبًا،أي أن تحريك العينين إلى ما بعد خط الوسط إلى الجانب المقابل يكون صعبًا جدًا.قد يعاني المصابين بالحالات الخفيفة من مشاكل في النظر إلى شيء واحد لفترة طويلة.كما قد يكون لديهم رأرأة nystagmus أيضًا.(الرأرأة هِيَ حركات رفرفة متكررة لاإرادية لعينٍ واحدةٍ في اتجاهٍ واحدٍ، ومن ثمَّ انزياح للعين في الاتجاه الآخر).
كما يمكن أن ينجم الشلل عن ضررٍ في الجزء الأمامي من المخّ أيضًا وبسبب السكتة عادةً.قَد لا يكُون الشلل النَّاجِمُ شديدًا مثل الشلل الذي ينجم عن ضرر في جذع الدماغ، وغالبًا ما تخفّ الأعراض مع مرور الزمن.
شللُ الحَملَقَة العمودية
تضعف الحَملَقَة العمودية (نحو الأعلى والأسفل) تدريجيًا مع التقدم في السن، ولكن يكون شلل الحَملَقَة العمودية vertical gaze palsy أكثر شدّة من التغيّرات المرتبطة بالعمر،وتتأثر الحملقة إلى الأعلى عادةً.
إنَّ السبب الأكثر شيوعًا لشلل الحَملَقَة العمودية هو ضرر في الجزء العلوي من جذع الدماغ (الدِّماغُ المُتَوَسِّط)، بسبب سكتة أو ورم عادةً.
بالنسبة إلى شلل الحَملَقَة العمودية للأعلى، قد تتوسع حدقتا العين،عندما ينظر أشخاص هذا الشلل إلى الأعلى، تحدث لديهم رأرأة،أي أن العين تتحرّك بسرعة إلى الأعلى، ومن ثمَّ تنزاح ببطء نحو الأسفل.
مُتلازمة بارينو هي شلل الحَملَقَة العمودية للأعلى،وهِيَ تنجُم عن ورم صنوبري يضغط على منطقة الدماغ التي تضبطُ الحَملقَة العمودية أو عن سكتة دماغية عادةً.يميل مرضى متلازمة بارينو إلى النظر إلى أسفل،وتكون جفونهم مسحوبةً للخلف والحدقتان متوسعتين.كما قد يكون لديهم رأرأة nystagmus أيضًا.
إذا حدث ضعف في الحَملَقَة إلى الأسفل، ولكن ليس في الحملقة إلى الأعلى، يكون السبب هو الشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي عادةً .