تتسبّب مُتلازمةُ إيتون-لامبرت في ضعف العضلات الذي يميل إلى أن يبدأ في عضلات الورك والفخذ، ثم ينتشر بشكل نموذجي إلى عضلات الكتف، ثمَّ يتجه نحو الذراعين والساقين.وتُصاب الأعصابُ التي تصل الرأس والوجه والعينين والأنف والأذنين بالدماغ (الأَعصابُ القِحفِيَّة) في نهاية المطاف؛

حيث يواجه الأشخاص صعوبةً في النهوض من كرسي وفي صعود السلالم وفي المشي عادةً.ولكن، قد تتحسّن قوةُ العضلات بشكل مؤقت بعدَ استخدامها بشكل متكرّر، ولكنَّها تضعف مرةً أخرى وتتشنّج.كما يشعر المرضى بالتَّعب بسهولة.

يكون الفمُ جافًا وتتدلَّى الأجفان، ويُصبح الذراعان والفخذان مؤلمَين.

وقد يعاني الرجالُ من ضعفٍ في الانتصاب.