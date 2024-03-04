حالاتُ الضُّمور العَضَلِيِّ النُخاعِيّ

تظهر أعراضُ الأنواع الأربعة الأولى من الضُّمور العَضَلِيِّ النُخاعِيّ المَنشَأ خلال مرحلتي الإرضاع والطفولة.

يبدأ الضمور العضلي النخاعي من النوع 0، وهو الشكل الأكثر شدة، بالتأثير على الجنين قبل الولادة.لا يتحرك الجنين كما هو متوقع في المرحلة المتأخرة من الحمل.وبمجرد ولادته، يعاني الطفل من ضعف شديد ويفتقر إلى القوة العضلية.تكون المنعكسات غائبة، وحركة المفاصل محدودة.يكون كلا جانبي الوجه مشلولًا.كما يكون الطفل مصابًا ■بعيوب خِلقيَّة في القلب■.تكون العضلات التي تضبط التنفُّس ضعيفة جدًا.يموت الرضع في غضون الأشهر الأولى غالبًا لأنهم لا يستطيعون التنفُّس بشكلٍ كافٍ، ممَّا يؤدي إلى حدوث فشل تنفُّسي.

في الضُمور العَضَلِي النُخاعِي من النوع 1 (الضمور العضلي النخاعي عند الأطفال الرضع أو داء فيردنيغ-هوفمان)، يكون ضُعفُ العضلات واضحًا في أو خلال الأيَّام القليلة الأولى من الولادة غالبًا.ويكون ظاهرًا بوضوح وبشكلٍ مستمرّ بعمر 6 أشهر.ويفتقر الرُّضعُ إلى قوة العضلات والمُنعكسات، ويجدون صعوبةً في المصِّ والبلع، وفي النهاية التنفس.يتوفَّى 95٪ من الأطفال خلال السنة الأولى من عمرهم، ويتوفَّى جميع الأطفال في عمر 4 سنوات، وذلك بسبب حدوث فشل في الجهاز التنفسي عادةً.

في الضُمور العَضَلِي النُخاعِي من النوع 2 (شكل متوسط من داء دوبويتز)، يبدأ الضعف عادةً في عمر بين 3-15 شهرًا.ويتعلَّم أقلّ من ربع الأطفال الجلوس.ولكن، لا يمكنهم الزحف أو المشي.وتكون المُنعكساتُ غائبة.تكون العضلاتُ ضعيفة، وقد يكون البلع صعبًا.ويصبح معظمُ الأطفال معتمدين على الكرسي المتحرك في عمر 2-3 سنوات.يؤدّي هذا الاضطراب إلى الوفاة في مرحلةٍ مبكِّرة من الحياة غالبًا، نتيجة حدوث مشاكل تنفُّسيَّة عادةً.ولكن، يبقى بعضُ الأطفال على قيد الحياة مع معاناتهم من ضعفٍ دائم لا يستمرُّ في التَّفاقم.ويكون لدى هؤلاء الأطفال انحناءٌ شديدٌ في العمود الفقري (جنف) غالبًا.

يبدأ الضُمور العَضَلِي النُخاعِي من النوع 3 (شكل طفلي من داءُ والفارت كوغيلبيرغ- فيلاندر) بين سن 15 شَهرًا و 19 عامًا، ويتفاقم ببطء.ونتيجة لذلك، يعيشُ الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب عادةً فترةً أطول من أولئك الذين يعانون من ضمورٍ عضليٍّ من النوع الأول أو الثاني.وتكون مدَّةُ حياة بعضهم طبيعيَّة.يبدأ الضعفُ وضمور العضلات في الوركين والفخذين، ثم ينتشر لاحقًا إلى الذراعين والقدمين واليدين.وتعتمد مدّة حياة الأشخاص على ما إذا كانت تحدث مشاكل في الجهاز التنفسي.

يظهر الضُمور العَضَلِي النُخاعِي من النوع 4 للمرَّة الأولى خلال مرحلة البلوغ، وتتراوح أعمارُ المرضى بين 30 و 60 عامًا عادةً.تصبح عضلاتُ الوركين والفخذين والكتفين، بشكلٍ رئيسيٍّ، ضعيفةً وضامرة على نحو بطيءٍ.