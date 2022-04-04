اعتِلالُ العَصَبِ الأُحَاديِّ المتعدّد Multiple Mononeuropathy

اعتِلالُ العَصَبِ الأُحَادِي المتعدد multiple mononeuropathy هو حدوث خلل وظيفي متزامن في عصبين أو أكثر من الأعصاب المُحيطية في مناطق منفصلة من الجسم.وهو يُسبِّبُ أحاسيس غير طبيعية وشعورًا بالضُّعف.

(انظر أيضًأ لمحة عامة عن الجهاز العصبي المحيطي)

تقتصر الإصابة باعتِلاَل العَصَبِ الأُحَادِي المتعدّد على عددٍ قليلٍ من الأعصاب عادةً، في مناطق مختلفة من الجسم غالبًا.في المقابل، يُصيبُ اعتلالُ الأعصاب المتعدد polyneuropathy عددًا من الأعصاب في المناطق نفسها من جانبي الجسم عادةً.ولكن، إذا كان اعتِلالُ العَصَبِ الأُحَادِي المُتعدد يشملُ عددًا من الأعصاب، فقد يكون من الصعب تمييزه عن اعتلال الأعصاب المُتعدِّد.

يمكن لعددٍ من الاضطرابات أن تُسبِّبَ اعتِلالَ العَصَبِ الأُحادِي المُتعدد، وينجم عن كلِّ اضطرابٍ أعراضٌ مميَّزة.

السبب الأكثر شيوعًا ربَّما يكون

داء السكَّري، رغم من أنَّه من الشائع أن يتسبَّب داء السكَّري في حدوث اعتلال الأعصاب المُتعدِّد

وتشتمل الأَسبَابُ الشائعة الأخرى لاعتِلال العَصَبِ الأُحَادِي المُتعدد على:

اضطرابٌ قد يُصيبُ الأعصاب دفعةً واحدة أو يُصيبها بشكلٍ تدريجي، بحيث يُصيبُ عددًا قليلًا منها في كلِّ مرَّة.

يُعاني المرضى من الألم أو الضُّعف أو الأحاسيس غير الطبيعية أو مجموعة من هذه الأعراض في المناطق التي تُعصِّبها الأعصاب المصابة.تبدأ الأَعرَاضُ في أحد جانبي الجسم غالبًا.ويمكن أن تُصابَ الأعصاب في أي مكان في الجسم عندما يكون السبب هو داء السُكري، ونتيجةً لذلك قد يحدث الضُّعف في أيِّ عضلة.

يشخص الأطباءُ اعتلالَ العصب الأحادي المتعدد بناءً على الأعراض ونتائج الفحص السريري، ولكن يُجرى تخطيط كهربية العضل واختبارات التوصيل العصبي عادةً للقيام بما يلي:

تأكيد التَّشْخيص

تحديد الأعصاب المتضرّرة

تحديد شدَّة الضرر

ويمكن إجراءُ اختبارات للدَّم لكشف الاضطراب المسبِّب لاعتلال العصب الأحادي المتعدّد.

تختلف مُعالجةُ اعتِلالِ العَصَبِ الأُحَادِي المتعدد باختلاف السبب.