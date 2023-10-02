التَّشنُّجات العضليَّة

أكثر الأَسبَاب شيوعًا لتشنّج العضلات هو:

تشنجات الساقين الحميدة التي تحدث دون سبب معروف، وهي تظهر خلال الليل عادةً

التشنجات العضليَّة المرتبطة بالتمارين (التشنّج في أثناء التمرين أو بعده مباشرةً)

تحدث تشنجاتُ العضلات (وتُسمَّى التيبُّس العضلي المؤلم charley horses أيضًا) عندَ الأشخاص الأصحاء غالبًا، الذين يكونون في منتصف أعمارهم وعندَ البالغين، ولكنَّها تحدث عندَ الأشخاص الأصغر سنًّا في بعض الأحيان.تميل التشنجات إلى أن تحدث في أثناء أو بعد ممارسة تمرينٍ عنيفٍ، ولكنَّها تحدث خلال الراحة في بعض الأحيان.يحدث تشنجٌ مؤلم في الساق عندَ بعض الأشخاص في أثناء النوم.تحدث تشنجات الساقين المرتبطة بالنوم عادةً في عضلات الربلة والقدم، ممَّا يجعل أصابعَ القدم والقدم تلتفُّ نحو الأسفل.وعلى الرغم من أنَّها مؤلمة، إلا أنَّها لا تكون خطيرة على الأغلب وبذلك تُسمّى تشنجات الساقين الحميدة.

يعاني كلُّ شخصٍ تقريبًا من تشنُّجات عضليَّة في بعض الأوقات، ولكن بعض الحالات تزيد من خطر أو شِدَّة التشنُّجات.وهي تنطوي على ما يلي:

عضلات مشدودة في ربلة الساق، قد تكون ناجمة عن عدم التمطُّط أو عدم النشاط أو تجمُّع السوائل المتكرّر في بعض الأحيان (يسمَّى ذلك الوذمة) في الطرف السفلي

الإصابة بالتَّجفاف

وجود مستوياتٍ منخفضة من الكهارل electrolytes (مثل البوتاسيوم أو المغنيزيوم أو الكالسيوم) في الدَّم

وجود اضطراب في الأعصاب أو قصور في الغُدَّة الدَّرقيَّة

استعمال أدوية محددة

يمكن أن يحدثَ نقص مستوى الكهارل نتيجة استعمال بعض المُدرَّات البوليَّة، أو اضطراب استعمال الكحول، أو الإصابة ببعض الاضطرابات الهرمونية (الغدد الصمّ) أو نقص في فيتامين D، أو الحالات التي تُسبِّبُ فقد السوائل (ومن ثَمَّ الكهارل أو الكهارل).يمكن أن تصبحَ مستوياتُ الكهارل منخفضة في مرحلة متأخّرة من الحمل.

وقد تحدث التشنّجات بعد فترة وجيزة من الغسل الكلوي (الدِّيال)، لأن غسل الكلى يزيل الكثيرَ من السوائل من الجسم، أو يزيل السوائل بسرعة كبيرة، أو ينقص مستويات الكهارل.

الجدول الحالاتُ التي تُسبِّبُ أو تُسهِمُ في التشنُّجات العضلية