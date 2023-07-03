skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

نقص الزنك

حسبLarry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
تمت مراجعته ذو الحجة 1444

قد ينجم عوز الزنك عن العديد من الحالات، بما في ذلك داء السكري، واضطراب استعمال الكحول، واستخدام مدرات البول.

  • تضعف الشهية عند المرضى وقد يشعرون بالتلكُّؤ ويفقدون حاسة الذوق.

  • يقيس الأطباء مستوى الزنك في الدَّم والبول، ولكنَّ هذه الاختبارات قد لا تحدد حالة الزنك بشكلٍ دقيق.

  • يُمكن الشفاء من هذا النقص عن طريق مُكملات الزنك التي تُؤخذ عن طريق الفم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يتوزَّع الزنك في أنحاء مختلفة من الجسم، حيث يوجد في العظام والأسنان والشعر والجلد والكبد والعضلات وكريات الدَّم البيضاء والخُصيَتين.وهو يدخل في تكوين أكثر من 100 إنزيم، بما فيها التي تمارس دورًا في تشكيل الحمض النووي الريبي RNA والحمض النووي الوراثي DNA (الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين).

يختلف مستوى الزنك في الجسم استنادًا إلى كمية الزنك التي استُهلِكَت في النظام الغذائي،والزنك ضروري لصحة الجلد ولشفاء الجروح وللنمو.

لا يجري امتصاص الكثير من الزنك المُستهلَك في النظام الغذائي،ويؤدي اتباعُ نظامٍ غذائيٍّ غنيٍّ بالألياف والفيتات (الموجودة في خبز الحبوب الكاملة والنخالة والفاصولياء وفول الصويا والبقوليات الأخرى والمكسرات) إلى التقليل من امتصاص الزنك.

يمكن للكثير من الحالات أن تزيدَ من خطر نقص الزنك.يكون العوز النَّاجم عن نظامٍ غذائيٍّ فقيرٍّ بالزنك أمرًا غير شائع في المناطق التي يتبع فيها الناس نظامًا غذائيًا متوازنًا.ويكون نقص الزنك أكثر شيوعًا عند كبار السنّ الذين يعيشون في دور العجزة أو الملتزمون بالمنزل.

الجدول
الجدول

أسباب نقص الزنك؟

السَّبب

أمثلة

النظام الغذائي (سبب غير شائع في المناطق التي يتبع فيها الناس نظامًا غذائيًا متوازنًا)

استهلاك غير كافٍ للحوم والبروتينات الأخرى

استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الفيتات (التي تُثبِّط الامتصاص)، مثل الحبوب الكاملة والحبوب والذرة والأرز والفاصولياء وفول الصويا والبقوليات الأخرى والمكسَّرات

الاضطرابات

اضطراب استعمال الكحول

عدوى مجرى الدَّم (الإنتان)

داء الكلى المزمن

داء السكري

اضطرابات تُضعِفُ الامتصاص (سوء الامتصاص)

اضطرابات الكبد

اضطرابات البنكرياس

داء الكُريات المنجلية Sickle cell disease

المُعالَجات

مدرَّات البول

التَّغذية الوريديَّة لفترة طويلة

بالنسبة إلى اضطراب التِهابُ جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمُ عَن اعتِلالِ الأمعاء، وهُوَ اضطراب وراثيّ نادر، لا يُمكن امتصاص الزنك.

أعراض عوز الزنك

تنطوي الأَعرَاض المُبكِّرة لعوز الزنك على ضعف الشهية، وبالنسبة إلى الرضع والأطفال، على بطء النموّ والنماء،وقد يتساقط شعر المرضى على شكل بقع،وقد يشعرون بالتلكُّؤ والهياج،وقد يضعف الذوق والشم،وقد يحدث طفحٌ جلدي.بالنسبة إلى الرجال، قد يتناقص يتناقص إنتاج النطاف.قد يكون جهاز المناعة في الجسم ضعيفًا، وقد تلتئمُ الجروح بشكلٍ أبطأ وأقل اكتمالًا.

إذا كانت المرأة الحامل تعاني من عوز الزنك، فقد يكون وزن الطفل عند الولادة أقل من المتوقع أو قد يولد قبل الأوان.

بالنسبة إلى التِهابُ جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمُ عَن اعتِلالِ الأمعاء، تظهر أعراض عادةً عندما يجري فطام رضيع مُصاب،وقد يؤدي هذا الاضطراب إلى الإسهال وتساقط الشعر،ويظهر طفح حول العينين والأنف والفم وعلى الردفين.قد يكون الجهاز المناعي ضعيفًا، مما يُؤدِّي إلى الكثير من حالات العدوى،وقد لا ينمو الرضع كما هو متوقع.

تشخيص عوز الزنك

  • تقييم الطبيب

  • الاستجابة لمكملات الزنك

  • اختبارات الدَّم والبول

يشتبه الأطباء بنقص الزنك استنادًا إلى ظروف الشخص والأَعرَاض والاستجابة لمكملات الزنك،كما تُجرى أيضًا اختبارات الدَّم والبول لقياس مستويات الزنك، ولكنَّها قد لا تُحدِّد بدقَّة حالةَ الزنك.

علاج عوز الزنك

  • مكملات الزنك

تُؤخذ مكملات الزنك عن طريق الفم حتى زوال الأَعرَاض،وتكُون هذه المكملات فعَّالةً أيضًا مع التِهابُ جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمُ عَن اعتِلالِ الأمعاء.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.