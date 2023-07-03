قد ينجم عوز الزنك عن العديد من الحالات، بما في ذلك داء السكري، واضطراب استعمال الكحول، واستخدام مدرات البول.

تضعف الشهية عند المرضى وقد يشعرون بالتلكُّؤ ويفقدون حاسة الذوق.

يقيس الأطباء مستوى الزنك في الدَّم والبول، ولكنَّ هذه الاختبارات قد لا تحدد حالة الزنك بشكلٍ دقيق.

يُمكن الشفاء من هذا النقص عن طريق مُكملات الزنك التي تُؤخذ عن طريق الفم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المعادن).

يتوزَّع الزنك في أنحاء مختلفة من الجسم، حيث يوجد في العظام والأسنان والشعر والجلد والكبد والعضلات وكريات الدَّم البيضاء والخُصيَتين.وهو يدخل في تكوين أكثر من 100 إنزيم، بما فيها التي تمارس دورًا في تشكيل الحمض النووي الريبي RNA والحمض النووي الوراثي DNA (الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين).

يختلف مستوى الزنك في الجسم استنادًا إلى كمية الزنك التي استُهلِكَت في النظام الغذائي،والزنك ضروري لصحة الجلد ولشفاء الجروح وللنمو.

لا يجري امتصاص الكثير من الزنك المُستهلَك في النظام الغذائي،ويؤدي اتباعُ نظامٍ غذائيٍّ غنيٍّ بالألياف والفيتات (الموجودة في خبز الحبوب الكاملة والنخالة والفاصولياء وفول الصويا والبقوليات الأخرى والمكسرات) إلى التقليل من امتصاص الزنك.

يمكن للكثير من الحالات أن تزيدَ من خطر نقص الزنك.يكون العوز النَّاجم عن نظامٍ غذائيٍّ فقيرٍّ بالزنك أمرًا غير شائع في المناطق التي يتبع فيها الناس نظامًا غذائيًا متوازنًا.ويكون نقص الزنك أكثر شيوعًا عند كبار السنّ الذين يعيشون في دور العجزة أو الملتزمون بالمنزل.

الجدول أسباب نقص الزنك؟ الجدول

بالنسبة إلى اضطراب التِهابُ جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمُ عَن اعتِلالِ الأمعاء، وهُوَ اضطراب وراثيّ نادر، لا يُمكن امتصاص الزنك.

أعراض عوز الزنك تنطوي الأَعرَاض المُبكِّرة لعوز الزنك على ضعف الشهية، وبالنسبة إلى الرضع والأطفال، على بطء النموّ والنماء،وقد يتساقط شعر المرضى على شكل بقع،وقد يشعرون بالتلكُّؤ والهياج،وقد يضعف الذوق والشم،وقد يحدث طفحٌ جلدي.بالنسبة إلى الرجال، قد يتناقص يتناقص إنتاج النطاف.قد يكون جهاز المناعة في الجسم ضعيفًا، وقد تلتئمُ الجروح بشكلٍ أبطأ وأقل اكتمالًا. إذا كانت المرأة الحامل تعاني من عوز الزنك، فقد يكون وزن الطفل عند الولادة أقل من المتوقع أو قد يولد قبل الأوان. التِهابُ جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمُ عَن اعتِلالِ الأمعاء عند الطفل الصورة © Springer Science+Business Media بالنسبة إلى التِهابُ جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمُ عَن اعتِلالِ الأمعاء، تظهر أعراض عادةً عندما يجري فطام رضيع مُصاب،وقد يؤدي هذا الاضطراب إلى الإسهال وتساقط الشعر،ويظهر طفح حول العينين والأنف والفم وعلى الردفين.قد يكون الجهاز المناعي ضعيفًا، مما يُؤدِّي إلى الكثير من حالات العدوى،وقد لا ينمو الرضع كما هو متوقع.

تشخيص عوز الزنك تقييم الطبيب

الاستجابة لمكملات الزنك

اختبارات الدَّم والبول يشتبه الأطباء بنقص الزنك استنادًا إلى ظروف الشخص والأَعرَاض والاستجابة لمكملات الزنك،كما تُجرى أيضًا اختبارات الدَّم والبول لقياس مستويات الزنك، ولكنَّها قد لا تُحدِّد بدقَّة حالةَ الزنك.