تتميَّز المُتلازمة الاستقلابية Metabolic syndrome بمحيط خصرٍ كبير (بسبب الدهون الزائدة في البطن) أو بارتفاع ضغط الدم أو بمقاومة تأثيرات الأنسولين (مقاومة الأنسولين) أو بداء السكَّري، وبمستويات غير طبيعية من الكولستيرول والدهون الأخرى في الدَّم (خلل فرط شحميات الدم dyslipidemia).

تزيد الدهونُ الزائدة في البطن من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ودَاء الشِّريَان التاجي وداء السكَّري من النوع 2.

يقيس الأطباءُ محيط الخصر وضغط الدم ومستويات السكر والدهون في الدَّم بعد الصيام، وذلك لتشخيص الإصابة بمُتلازمة الاستقلاب.

يمكن اللجوءُ إلى ممارسة الرياضة وتغيير عادات الطعام والأساليب السُّلُوكية واستعمال الأدوية لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوَزن.

يُعالَجُ داءُ السكَّري وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون غير الطبيعية في الدَّم (عسر شحميات الدم).

تُعدُّ المُتلازمة الاستقلابية من المشاكل الخطيرة.وقد يكون أكثر من 40٪ من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا مصابين بهذه المُتلازمة في الولايات المتحدة.ويمكن أن يُصابَ الأطفالُ والمراهقون بالمُتلازمة الاستقلابية، ولكنَّ أعدادهم غير معروفة.

ويكون احتمالُ الإصابة بالمُتلازمة الاستقلابية أكبر عند الأشخاص الذين يُخزِّنون الدهون الزائدة في البطن (شكل التفاحة) مقارنةً بالأشخاص الذين يُخزِّنونها حول الوركين (على شكل كمثرى).ويميلُ الأشخاصُ إلى تخزين الدهون الزائدة في البطن وفق التصنيف التالي:

معظم الرجال

النساء بعدَ سن اليأس

يزيد تخزين الدهون الزائدة في البطن من خطر:

يمكن للشدة المزمنة أن تزيد من خطر الإصابة بالمتلازمة الاستقلابية.كما قد يسبب تغيرات هرمونية تسهم في تراكم الدهون الزائدة في البطن وتسبب توقف استجابة الجسم الطبيعية تجاه الأنسولين (تُسمى مقاومة الأنسولين المقاومة). يمكن للإجهاد المزمن أن يسبب انخفاض مستويات البروتين الشحمي عالي الكثافة (HDL—الكوليسترول "الجيد").يمكن للمستويات غير الطبيعية من الدهون (مثل انخفاض مستوى HDL) أن تزيد من خطر المتلازمة الاستقلابية.

تعد المتلازمة الاستقلابية أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يدخنون مقارنةً بالأشخاص الذين لا يدخنون.يمكن للتدخين أن يزيد من مستويات الشحوم الثلاثية ويقلل مستويات HDL.

لا تُسبِّبُ المُتلازمة الاستقلابيَّة بحدِّ ذاتها أيَّة أعراض.

(انظر أيضًا السُّمنة).

تشخيص المتلازمة الاستقلابية محيط الخصر

قياس ضغط الدم

اختبارات دمويَّة لقياس مستويات السكر والدهون (الدهون) بعد الصيام وينبغي قياس محيط الخصر عند جميع الأشخاص، لأنه حتى الأشخاص الذين لا يُعانون من زيادة الوزن أو يُشيرُ منظرهم إلى نحافتهم؛ يمكن أن يحدثَ عندهم تخزينٌ زائد للدهون في البطن؛فكلما ازداد محيط الخصر، ازداد خطر الإصابة بالمُتلازمة الاستقلابية وبمُضَاعَفاتها.يختلف محيط الخصر الذي يزيد من خطر المضاعفات بسبب السمنة باختلاف المجموعة العرقية والجنس. يجب على الأطباء قياس ضغط الدَّم ومستويات السكر والدهون في الدَّم بعد الصيام عندما يكون محيط الخصر كبيرًا.حيث تكون مستويات السُّكر والدُّهون في الدَّم غير طبيعية غالبًا. هناك العديد من التعريفات للمُتلازمة الاستقلابية، ولكنها تُشخص غالبًا عندما يكون محيط الخصر 40 إنشًا (102 سم) أو أكثر عند الرجال أو 35 إنشًا (88 سم) أو أكثر عند النساء (مما يُشير إلى وجود دهون زائدة في البطن) وعندما يكون الأشخاص مُصابين أو يُعالجون من حالتين أو أكثر من الحالات التالية: مستوى السكر في الدَّم بعد الصيام 100 ملغ / دل أو أعلى

ضغط الدَّم 130/85 ملم زئبقي أو أعلى

مستوى الدهون الثلاثية في الدَّم بعد الصيام 150 ملغ / دل أو أعلى

مستوى الكولستيرول الجيد أو البروتين الشَّحمي المرتفع الكثافة (الجيد) أدنى من 40 ملغ / دل للرجال أو أدنى من 50 ملغ / دل للنساء