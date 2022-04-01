التغذية بالأنبوب

يُستخدم أنبوب فغر المعدة بالتنظير الداخلي عبر الجلد percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) tube غالبًا عند الحاجة إلى إدخال أنبوب تغذيةٍ مباشرةً في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

وينبغي قبلَ إدخال الأنبوب إعطاءُ الأشخاص مهدئًا، وأحيَانًا مسكنًا للألم، عن طريق الوريد عادةً.كما يمكن استعمالُ الرذاذ المخدِّر الذي يمكن رشُُّه على الجزء الخلفي من الحلق لتَثبيط الرغبة في السعال أو التقيُّؤ.ثمَّ يُدخِلُ الأطباءُ المنظارَ عن طريق الفم إلى المعدة أو الأمعاء الدقيقة.يحملُ المنظارُ كاميرا على طرفه تُمكِّنُ الأطباء من مشاهدة الجزء الداخلي من المعدة، وتحديد مكان وضع أنبوب فغر المعدة بالتنظير الداخلي عن طريق الجلد.ثمَّ يُجري الأطباءُ شِقًّا صغيرًا في البطن ويُدخِلون من خلاله أنبوب فغر المعدة بالتنظير الداخلي عن طريق الجلد.يجب على المرضى الصيامُ قبل البدء بالإجراء، وينبغي أن يكونَ تناولهم للطعام والشراب محدودًا بعد انتهاء الاختبار، إلى أن يعودَ منعكس القيء.

أنبوب التغذية الصورة

يمكن عند تعذُّر وضع أنبوب فغر المعدة بالتنظير الداخلي عن طريق الجلد اللجوءُ إلى الإجراء الجراحي الذي يساعدُ الأطباءَ على وضع أنبوب التغذية مباشرة في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.كما يمكن القيام بهذا الإجراء بإحدى الطرائق التالية: