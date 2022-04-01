تُستَخدمُ التغذية الوريديَّة عندما يعجز السبيل الهضمي عن امتصاص كميَّة كافية من المُغذِّيات، كما يحدث عند الإصابة باضطرابات سوء الامتصاص الشديدة.كما أنّها تستخدم عندَ الاضطرار إلى تفريغ السبيل الهضمي مؤقَّتًا من الطعام، كما هو مطلوب خلال مراحل معيّنة من التهاب القولون التقرّحي.

يمكن أن يوفِّرَ الغذاء المُقدَّم وريديًّا جزءًا من احتياجات الشخص الغذائيَّة (التغذية الوريدية الجزئية partial parenteral nutrition)، لإتمام التغذية المُعطاة عبر الفم؛أو قد توفر جميعَ الاحتياجات الغذائية للشخص (تغذية وريدية كاملة total parenteral nutrition).

تتطلَّب التغذية الوريدية استعمالَ أنبوبٍ وريديٍ كبير.يجب إدخالُ الأنبوب (الذي يسمى قثطارًا وريديًَا مركزيًا) في وريدٍ كبير، مثل الوريد تحت الترقوة.يمكن استخدامُ التغذية الوريدية في المنزل أو في المستشفى.

قد تكون هناك ضرورة إلى استعمال التغذية الوريدية الكاملة عند الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية:

لوحظَ أنَّ التغذية الوريديَّة تُسبِّبُ مضاعفاتٍ أكثر من التغذية بالأنبوب عند المقارنة بينهما، فاتغذية الوريديَّة لا تحافظ على بنية ووظيفة السبيل الهضمي بالإضافة إلى أنَّها أكثر تكلفة.لا تُعدُّ التغذية الوريديَّة الخيارَ الأول للدعم الغذائي عندما يقوم السبيل الهضمي بوظيفته عادةً.

إجراء التغذية الوريدية يوجد خطرٌ لحدوث حالات عدوى نتيجةً ضرورة بقاء القثطار الوريدي المركزي في مكانه لمدة زمنيَّة طويلة.وللحدِّ من المخاطر، يستخدم ممارسو الرعاية الصحّية تقنيات شديدة التعقيم عند إدخال القثطار وصيانته؛فعلى سبيل المثال، يقوم الممارسون بالإجراءات التالية: تنظيف الجلد عندَ موضع دخول القثطار قبل إدخاله

تغيير الأنابيب التي تربط القثطار بالكيس المحتوي على التركيبة يوميًّا

تغيير الضمادات التي تُثبِّتُ القثطارَ في مكانه كلّ يومين كما يساعد استخدام القثطار للتغذية الوريديَّة فقط على تقليل خطر العدوى أيضًا. لوضع القثطار، يُدخلُ الأطباءُ الإبرة من خلال الجلد في الوريد، ثم يُمرِّرون الدليل من خلال الإبرة.تُسحَبُ الإبرة، ويَجرِي تمريرُ القثطار فوق السلك الدليل، الذي يُسحَبُ لاحقًا.يمكن استخدامُ جهاز صغير للموجات فوق الصوتية للتوجيه خلال وضع القثطار، كما يمكن بعد ذلك إجراء صورة بالأشعَّة السِّينية للتأكد من وضع القثطار في المكان الصحيح.يُوضَع القثطارُ في الوريد تحت الترقوة غالبًا.قد يَجرِي إدخال القثطار في وريدٍ في الرقبة إذا اقتصر استعماله على مدة إقامة المريض في المستشفى. قثطار في أحد أوردة الصدر للتغذية يجب على فريق التغذية المتعدّد التخصّصات (المكوَّن من الطبيب واختصاصي التغذية والصيدلاني والممرضة)، إن وجد، مراقبة تقدُّم حالة الشخص؛حيث ينبغي قياس وزن الجسم بانتظام، ومراقبة عدد خلايا الدَّم (تعداد الدَّم الكامل) ومستويات الكهارل والمعادن الأخرى، وسكر الدم، واليُوريا (وهي من الفضلات التي تُطرحُ عادةً عن طريق الكلى).كما يقومون بإجراء اختبارات الدم لتقييم مستويات البروتين ووظائف الكبد (اختبارات الكبد) ومراقبة حجم السوائل التي يتناولها الشخص وحجم البول الذي يطرحه.يُجرى تقييم غذائي كامل، بما فيه حساب مؤشر كتلة الجسم وتحليل لتركيبة الجسم البنيوية، كلّ أسبوعين. إذا استُعملت التغذية الوريدية الكاملة خارج المستشفى، يُعلَّم الشخص طريقة تمييز أعراض العدوى، وتقوم الممرضات بزيارته في المنزل بانتظام للتحرِّي عن وجود مشاكل.

التركيبات أو المستحضرات توفِّر الكربوهيدرات معظمَ السُّعرات الحراريَّة في التركيبات القياسية للتغذية الوريديَّة.كما يمكن أن تحتوي التركيباتُ على الماء والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن.وتُضاف الأحماض الأمينية الأساسية (مُكَوِّنات البروتينات) والأحماض الدهنية الأساسية (مُكَوِّنات الدهون) أيضًا.وتسمّى هذه المُغذِّيات بالأساسية بسبب عجز الجسم عن تصنيعها من المُغذِّيات الأخرى.وبذلك، ينبغي الحصول عليها من النظام الغذائي؛ إلَّا أنَّه يمكن استخدامُ التركيبات المختلفة بناءً على نتائج الاختبار وعلى الاضطرابات الأخرى الموجودة وعمر الشخص وعوامل أخرى، وذلك على النحو الآتي: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي وفي فترات عدم إجراء غَسل الكُلى أو بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فشل الكبد: تُعدَّل التركيبة بحيث تحتوي على نسبةٍ أقل من البروتينات ولكنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الأمينية الأساسية

أمَّا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فشلٍ قلبيٍّ أو كلوي: فتكون نسبة السوائل في التركيبة أقلّ

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فشلٍ تنفُّسي: تُعدَّل التركيبة بخفض نسبة الكربوهيدرات وزيادة نسبة الدهون، حيث تُضاف لتوفير الكمية المطلوبة من السعرات الحرارية (معالجة الرئتين للدهون أسهل من معالجتها للكربوهيدرات)

بالنسبة لحديثي الولادة: تُعدَّلُ التركيبة بخفض نسبة السكّر

بالنسبة للأشخاص البدينين: تُعدَّلُ التركيبة بخفض نسبة الدهون