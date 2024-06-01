تدبير نقص السمع

تساعد أجهزة تقوية السمع (التي تقوم بتضخيم الأصوات) الأشخاص الذين يعانون من نقص السمع التوصيلي أو نقص السمع الحسي العصبي.ولكن لسوء الحظ، فإن أجهزة تقوية السمع لا تُعيد السمع إلى ما كان عليه.ولكنها تُحسّن بشكل واضح من قدرة الشخص على التواصل مع الآخرين والاستماع إلى الأصوات المختلفة.

من جهةٍ أخرى، فإن كثيراً من الأشخاص يترددون في استخدام أجهزة تقوية السمع بسبب تكلفتها العالية، والإزعاج الذي قد تسببه، وشعور البعض بوصمة اجتماعية جراء استخدامها.ينبغي على الأطباء مناقشة مثل هذه القضايا مع الأشخاص، وتشجيعهم على الاجتماع مع اختصاصيي السمع لمراجعة أنواع وتصاميم أجهزة تقوية السمع المتوفرة واختيار أفضلها.تتوفر أجهزة السمع أيضًا بدون وصفة طبية مع ميزة انخفاض التكلفة.ولكن، يقتصر استعمال أجهزة تقوية السمع التي تُباع دون وصفة طبية على الأشخاص الذين يعانون من نقص سمع يتراوح بين الخفيف إلى المتوسط، ولا يستطيع اختصاصيو السمع تكييفها وفقًا لنمط نقص السمع عند الشخص أو شكل قناته السمعية.قد يواجه بعض البالغين الأكبر سنًا والأشخاص الذين يعانون من التهاب المَفاصِل أو مشاكل عصبية صعوبة في التعامل مع أجهزة تقوية السمع صغيرة الحجم، وينبغي بالتالي اختيار أجهزة أكبر حجمًا قليلاً.

أجهزة تقوية السمع: تضخيم الصوت

تُزوّد جميع أجهزة تقوية السمع بميكروفون لالتقاط الأصوات، ومُضخم يعمل بالبطارية لزيادة شدة الأصوات، ووسيلة لنقل الصوت إلى أذن الشخص.تنقل معظم أجهزة تقوية السمع الأصوات من خلال مكبر صوت صغير يُوضع في القناة السمعية.أما أجهزة السمع الأخرى التي تتطلب زرعها جراحيًا، فتقوم بنقل الأصوات مباشرة إلى العظيمات السمعية في الأذن الوسطى أو إلى الجمجمة بدلًا من استخدام مكبر الصوت.

تختلف أجهزة تقوية السمع في أحجامها ومكان تثبيتها.وكقاعدة عامة، قد تكون أجهزة السمع ذات الجودة الصوتية العالية مرئية أكثر للآخرين، إلا أن ضبطها يكون أسهل أيضًا، وتوفر العديد من مزايا الاستماع.يمكن لأجهزة تقوية السمع الأكبر حجمًا أن تتضمن ميزات استماع لا تتوفر في الأجهزة الصغيرة.

تتمتع أجهزة تقوية السمع بميزات إلكترونية مختلفة يَجرِي اختيارها وضبطها لتتناسب مع نوع نقص السمع عند الشخص.فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من نقص سمع يؤثر بشكل رئيسي على الترددات العالية فلن يستفيدوا من التضخيم البسيط، الذي يزيد فقط من ارتفاع أصوات الكلام المختلط الذي يسمعونه.في حين أن أجهزة تقوية السمع التي تضخم الترددات العالية بشكل انتقائي تحسن بشكل ملحوظ من قدرة هؤلاء المرضى على التعرف على الكلام.كما يمكن أن تحتوي أجهزة تقوية السمع الأخرى على فتحات في القالب الأذني، مما يسهل مرور الموجات الصوتية عالية التردد في الأذن.

تقوم العديد من أجهزة تقوية السمع بمعالجة الصوت رقميًا بقنوات تردد متعددة، بحيث يمكن لتضخيم الصوت أن يتطابق بشكل أدق مع نقص السمع لدى الشخص.أما المرضى الذين لا يمكنهم تحمل الأصوات المرتفعة الصادرة عن أجهزة تقوية السمع فقد يحتاجون إلى أجهزة تقوية سمع مزودة بدارات إلكترونية خاصة تحافظ على الحدّ الأقصى من ارتفاع الصوت ضمن المستوى الذي يمكن للمريض تحمله.

قد يكون استخدام الهاتف صعبًا بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تقوية السمع.حيث إن وضع سماعة الهاتف بالقرب من جهاز تقوية السمع التقليدي يؤدي إلى إصدار صوت صفير.تُزوّد بعض أجهزة تقوية السمع بٍسلك هاتفي ملتف.حيث يجري إطفاء ميكروفون جهاز تقوية السمع (أو ينطفئ تلقائيًا في الموديلات الأحدث)، ويتصل سلك الهاتف بشكل كهرومغناطيسي بالمغناطيس الموجود في الهاتف مع الأجهزة المصممة للاتصال السلكي.يستمر تحسن الاتصال بالهواتف والأجهزة الأخرى مع استخدام تقينة البلوتوث والتقنيات الأخرى.قد تكون وسائل السمع ذات الخصائص المعقدة أعلى ثمنًا، إلا أن تلك الخصائص غالبًا ما تكون ضرورية لتلبية حاجات الشخص الذي يعاني من فقدان السمع.