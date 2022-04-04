الأنف هو عضو الشم والمعبر الرئيسي الذي يمر منه الهواء إلى داخل وخارج الرئتين.يقوم الأنف بتدفئة وترطيب وتنقية الهواء قبل دخوله إلى الرئتين.تحتوي عظام الوجه حول الأنف على مساحات جوفاء تُدعى الجيوب حول الأنف.هناك أربع مجموعات من الجيوب حول الأنف، هي: الفكية العلوية، والغربالية، والجبهية، والوتدية.تساعد الجيوب على تقليل وزن الجمجمة، وتعزز قوة العظام وشكلها.كما أن الفراغات المليئة بالهواء ضمن الأنف والجيوب تضيف رنيناً للصوت.

تحديد موقع الجيوب

يتكون الجزء العلوي من الأنف من العظام، في حين يتكون الجزء السفلي من الغضاريف.ينقسم التجويف الأنفي إلى ممرين بواسطة الوتيرة أو الحاجز الأنفي.يتكون الحاجز الأنفي من نسج عظمية وغضروفية، ويمتد من فتحتي المنخرين إلى مؤخرة الأنف.تتبارز عظام المحارة الأنفية إلى داخل التجويف الأنفي، فتشكل سلسلة من الطيات العظمية التي تُعرف باسم القرينات الأنفية.تزيد هذه القرينات الأنفية من مساحة السطح من تجويف الأنف، مما يساعد على ترطيب وتسخين الهواء بشكل أكثر فعالية قبل دخوله إلى الرئتين.قد تظهر ناميات لحمية بين القرينات الأنفية، غالبًا عند الأشخاص المصابين بالربو أو التحسس أو التليف الكيسي أو الذين يستخدمون الأسبرين لفترات طويلة.

يُبطن تجويف الأنف بغشاء مخاطي غني بالأوعية الدموية.إن زيادة مساحة السطح الداخلي للأنف وغناها بالأوعية الدموية تساعد على تدفئة وترطيب الهواء بشكل أسرع.تُنتج الخلايا في الغشاء المخاطي المخاط وتكون لها تبارزات شعرية صغيرة (أهداب).يساعد المخاط على التقاط ذرات الغبار، ومن ثم تقوم أهداب الخلايا المخاطية بتحريكها نحو مقدمة الأنف أو الحلق لتجري إزالتها من المجرى التنفسي.يساعد هذا الإجراء على تنقية الهواء قبل وصوله إلى الرئتين.كما يساعد العطاس على تنظيف الممرات الأنفية كاستجابة للتخريش فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للسعال الذي ينظف الرئتين.

وكما هيَ الحال في التجويف الأنفي، فإن الجيوب حول الأنف تكون مبطنة بغشاء مخاطي مكون من الخلايا التي تنتج المخاط والمزودة بأهداب.تعلق جزئيات الغبار ضمن المخاط، ومن ثم تقوم أهداب الخلايا بتحريكها نحو التجويف الأنفي من خلال فوهات الجيوب.ولكن نظرًا لأن هذه الفتحات صغيرة جدًّا، فيمكن أن تنسد في العديد من الحالات المرضية مثل نزلات البرد أو الحساسية، مما يؤدي إلى تورم الأغشية المخاطية.يؤدي انسداد فوهات الجيب إلى التهاب وعدوى في الجيوب (إلتهاب الجيوب).