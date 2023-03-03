لمحَة عامة عن الأورام الحنجرية

تحتوي الحنجرة على الحبال الصوتية.يمكن للاضطرابات الحنجرية أن تنجم عن إجهاد أو إصابة الحبال الصوتية، أو عن عدوى فيروسية.

تشمل الاضطرابات النوعية كلاً من:

تُصيبُ الأورام الحميدة الحنجرة أحيانًا.

يبدأ تشخيص اضطرابات الحنجرة والحبال الصوتية بفحص الطبيب الذي يشتمل على فحص بالمنظار أو المرآة لتقييم الحنجرة والحلق.قد يتطلب الأمر إجراء اختبارات أخرى، مثل اختبارات التصوير الشعاعي، أو إجراء خزعات، أو التنظير.

تتباين مُعالجَات اضطرابات الحنجرة والحبال الصوتية تبعًا لتشخيصها.قد تكون إراحة الصوت هي العلاج الوحيد المطلوب.وقد تُستطب الجراحة لعلاج السلائل، والعقيدات، والأورام الحبيبية، والأورام الحميدة أو لتشخيص وعلاج السرطان.