السلائل، والعُقيدات، والأورام الحبيبية في الحبال الصوتية

العقيدات، والسلائل ، والأورام الحبيبية، والأورام الحليمية هي ناميات غير سرطانية تسبب بحة في الصوت مع إصدار صوت لاهث.
غالبًا ما تنجم سلائل الحبال الصوتية عن إصابة حادة (مثل الصراخ في أثناء مشاهدة لعبة رياضية حماسية) وعادة ما تحدث على حبل صوتي واحد فقط.قد تنجم السلائل عن العديد من الأَسبَاب الأخرى، بما في ذلك الجزر المعدي المريئي، أوقصور الغدة الدرقية، أو الاستنشاق المزمن للمواد المهيجة (مثل الأبخرة الصناعية أو دخان السجائر).تميل السلائل الناجمة عن هذه الأَسبَاب إلى أن تُصيب كلا الحبلين الصوتيين.غالبًا ما تكون السلائل أكبر حجمًا وتتبارز بشكل أكبر من العقيدات.تكون السلائل أكثر شيوعًا بين البالغين.
تحدث عقيدات الحبال الصوتية على كلا الحبلين الصوتيين، وتنجم بشكل رئيسي عن الرضح المزمن في الحبال الصوتية نتيجة الاعتياد على الصراخ، أو الغناء، أو الصياح أو استخدام تردد صوت منخفض بدرجة غير طبيعية.يمكن للعقيدات أن تحدث أيضًا عند الأطفال.
غالبًا ما تنجم الأورام الحبيبة في الحبال الصوتية (تجمعات من الخلايا المناعية بسبب الالتهاب) عن إصابة الحبل الصوتي بسبب الجزر المعدي المريئي غير المعالج، أو الضرر في أثناء التنبيب الرغامي (إدراج أنبوب التنفُّس البلاستيكي من خلال الفم إلى القصبة الهوائية [الرغامى]).تكون الأورام الحبيبية أكثر شيوعًا بين البالغين.
الأورام الحليمية في الحبل الصوتي (انظر أيضًا الوُرَام الحليميّ التنفُّسي المُتكرِّر) هي ناميات ثؤلولية غير سرطانية تنجم عن أنواع معينة من فيروسات الورم الحليمي البشري (HPVs).يمكن اكتساب العدوى بالفيروس في أثناء الولادة، وغالبًا ما تحدث الناميات بين عمر سنة و 4 سنوات، على الرغم من أنها قد تحدث في أي وقت.تُعد البحة في الصوت أو ضعف في البكاء من العلامات المبكرة، ولكن الناميات قد تسد مجرى الهواء أحيانًا ويتداخل مع التنفس.
مشاكل الحبال الصوتية
تكون الحبال الصوتية في وضعية الاسترخاء بشكل حرف V بحيث تسمح بمرور الهواء بحرية عبرها إلى الرغامى.تنفتح الحبال مفتوحة عند سحب الهواء إلى الرئتين (الشهيق) وتنغلق في أثناء البلع أو الكلام.
يمكن للطبيب المتمرس معاينة الحبال الصوتية والتحقق من مشاكلها عن طريق استخدام مرآة يحملها بمواجهة الجزء الخلفي من فم الشخص. ومن تلك المشاكل قرحات التماس، والأورام الحبيبية، والسلائل، والعقيدات، وشلل الحبال الصوتية، والسرطان.تؤثر جميع هذه المشاكل في الصوت.يمكن للشلل أن يُؤثِّر في واحد من الحبلين الصوتيين أو كليهما.
الأعراض
تشمل أعراض العُقيدات، والسلائل، والأورام الحبيبية في الحبال الصوتية على بحة مزمنة في الصوت، وإصدار أصوات لاهثة، وتميل لأن تتطور على مدى أيام إلى أسابيع.
التَّشخيص
الفحص بواسطة مرآة أو أنبوب معاينة
الخزعة في بعض الأحيان
يقوم الطبيب بوَضع تشخيص العُقيدات، والسلائل، والأورام الحبيبية في الحبال الصوتية من خلال فحص الحبال الصوتية بواسطة المرآة أو بواسطة أنبوب عرض رفيع ومرن (تنظير الحنجرة).
قد يضطر الطبيب في بعض الأحيان لاستئصال جزء صغير من الأنسجة وفحصها تحت المجهر (خزعة) بهدف تشخيص الأورام الحليمية والتأكد من أن النمو ليس خبيثًا.
المُعالجَة
إراحة الصوت
العلاج الصوتي في بعض الأحيان
الجراحة في بعض الأحيان
يكون علاج العُقيدات، والسلائل، والأورام الحبيبية في الحبال الصوتية بإراحة الصوت وتجنب كل ما من شأنه تخريش الحنجرة.إذا كان رضح الحبال الصوتية هو السبب، فقد يكون من الضروري الخضوع إلى العلاج الصوتي الذي يجريه اختصاصي الكلام، والذي يهدف إلى تعليم الشخص كيفية التحدث أو الغناء دون اجهاد الحبال الصوتية.قد يستخدم اختصاصي النطق برنامجًا تدريبيًا يعتمد على الكمبيوتر لمساعدة الأشخاص على تجنب رفع أصواتهم أو تجنب التوتر الصوتي.تتضمن التدابير الإضافية للأشخاص الذين يستخدمون أصواتهم في عملهم المهني تناول كميات وافرة من المياه وتعديل النظام الغذائي.
تتعافى معظم العقيدات والأورام الحبيبية مع هذا العلاج.أما الأورام الحبيبية التي لا تتعافى فيمكن استئصالها جراحيًا، إلا أنها تميل إلى النكس بعد الجراحة.
ينبغي استئصال جميع السلائل جراحيًا لاستعادة الصوت الطبيعي للشخص.بعد الجراحة، قد يخضع الأشخاص إلى العلاج التأهيلي للكلام لتعلم تجنب العادات الصوتية القاسية (مثل الصراخ، أو الصياح، أو التحدث لفترة طويلة جدًا دفعة واحدة).
تُستطب المُعالجَات الجراحيَّة أو الليزرية لعلاج الأورام الحليمية الصوتية في الحبل الصوتي.قد يصف الأطباء الأدوية المُضادَّة للفيروسات في الحالات الشديدة.يمكن للقاح الفيروس الحليمي البشري (HPV) عند النساء أن يقي من العدوى عند المرأة، ويقلل من معدل حالات الفيروس التي تنتقل في أثناء الولادة، وبالتالي الوقاية من حدوث الأورام الحليمية الصوتية عند الأطفال.