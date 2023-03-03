السلائل، والعُقيدات، والأورام الحبيبية في الحبال الصوتية

العقيدات، والسلائل ، والأورام الحبيبية، والأورام الحليمية هي ناميات غير سرطانية تسبب بحة في الصوت مع إصدار صوت لاهث.

غالبًا ما تنجم سلائل الحبال الصوتية عن إصابة حادة (مثل الصراخ في أثناء مشاهدة لعبة رياضية حماسية) وعادة ما تحدث على حبل صوتي واحد فقط.قد تنجم السلائل عن العديد من الأَسبَاب الأخرى، بما في ذلك الجزر المعدي المريئي، أوقصور الغدة الدرقية، أو الاستنشاق المزمن للمواد المهيجة (مثل الأبخرة الصناعية أو دخان السجائر).تميل السلائل الناجمة عن هذه الأَسبَاب إلى أن تُصيب كلا الحبلين الصوتيين.غالبًا ما تكون السلائل أكبر حجمًا وتتبارز بشكل أكبر من العقيدات.تكون السلائل أكثر شيوعًا بين البالغين.

تحدث عقيدات الحبال الصوتية على كلا الحبلين الصوتيين، وتنجم بشكل رئيسي عن الرضح المزمن في الحبال الصوتية نتيجة الاعتياد على الصراخ، أو الغناء، أو الصياح أو استخدام تردد صوت منخفض بدرجة غير طبيعية.يمكن للعقيدات أن تحدث أيضًا عند الأطفال.

غالبًا ما تنجم الأورام الحبيبة في الحبال الصوتية (تجمعات من الخلايا المناعية بسبب الالتهاب) عن إصابة الحبل الصوتي بسبب الجزر المعدي المريئي غير المعالج، أو الضرر في أثناء التنبيب الرغامي (إدراج أنبوب التنفُّس البلاستيكي من خلال الفم إلى القصبة الهوائية [الرغامى]).تكون الأورام الحبيبية أكثر شيوعًا بين البالغين.

الأورام الحليمية في الحبل الصوتي (انظر أيضًا الوُرَام الحليميّ التنفُّسي المُتكرِّر) هي ناميات ثؤلولية غير سرطانية تنجم عن أنواع معينة من فيروسات الورم الحليمي البشري (HPVs).يمكن اكتساب العدوى بالفيروس في أثناء الولادة، وغالبًا ما تحدث الناميات بين عمر سنة و 4 سنوات، على الرغم من أنها قد تحدث في أي وقت.تُعد البحة في الصوت أو ضعف في البكاء من العلامات المبكرة، ولكن الناميات قد تسد مجرى الهواء أحيانًا ويتداخل مع التنفس.

مشاكل الحبال الصوتية

الأعراض تشمل أعراض العُقيدات، والسلائل، والأورام الحبيبية في الحبال الصوتية على بحة مزمنة في الصوت، وإصدار أصوات لاهثة، وتميل لأن تتطور على مدى أيام إلى أسابيع.

التَّشخيص الفحص بواسطة مرآة أو أنبوب معاينة

الخزعة في بعض الأحيان يقوم الطبيب بوَضع تشخيص العُقيدات، والسلائل، والأورام الحبيبية في الحبال الصوتية من خلال فحص الحبال الصوتية بواسطة المرآة أو بواسطة أنبوب عرض رفيع ومرن (تنظير الحنجرة). قد يضطر الطبيب في بعض الأحيان لاستئصال جزء صغير من الأنسجة وفحصها تحت المجهر (خزعة) بهدف تشخيص الأورام الحليمية والتأكد من أن النمو ليس خبيثًا.