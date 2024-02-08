اضطرابات الغُدَّة اللعابية

تقوم الغدد اللعابية بإنتاج اللعاب الذي يرطب الطعام لتسهيل بلعه، ويحتوي على إنزيمات (بروتينات) للمساعدة على تفتيت الطعام لكي يسهل هضمه.
يمكن أن تتعطل وظائف الغدد اللعابية، أو تصاب بالعدوى، أو تسدها الحصيات التي تتشكل في قنواتها.
يؤدي تعطل وظائف الغدد اللعابية إلى انخفاض إنتاج اللعاب، وهو ما يؤدي إلى جفاف الفم وتسوس الأسنان.
تُسبب الغدد اللعابية المصابة بالعدوى أو المسدودة الألمَ.
يمكن قياس تدفق اللعاب، ويمكن للطبيب أخذ خزعة من أنسجة الغُدَّة اللعابية.
من الممكن أحيانًا إزالة الانسداد في الأقنية الصادرة عن الغدد اللعابية، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى استخدام بدائل اللعاب.
(انظر أيضًا جفاف الفم.)
هناك 3 أزواج رئيسية من الغدد اللعابية في الفم:
الغدتان النكفيتان، وهما أكبر زوج من الغدد اللعابية، توجد الغُدَّة النكفية خلف الفك السفلي، إلى أسفل وأمام الأذن.
تتوضع الغدتان تحت اللسانإلى أسفل وجانبي اللسان.
تتوضع الغدتان تحت الفك السفلي إلى أسفل وجانبي الفك السفلي.
بالإضافة إلى هذه الغدد الرئيسية، تتوزع العديد من الغدد اللعابية الصغيرة في جميع أنحاء الفم.تقوم جميع الغدد بإنتاج اللعاب، وتساعد في تفكيك الطَّعَام كجزء من العملية الهضمية.
تحديد مواقع الغدد اللعابية الرئيسية
تؤثر العديد من أنواع الاضطرابات في الغدد اللعابية:
قصور الغُدَّة اللعابية
حصيات الغُدَّة اللعابية
عدوى الغُدَّة اللعابية
تورم الغُدَّة اللعابية
قصور الغُدَّة اللعابية
يكون قصور الغُدَّة اللعابية أكثر شُيُوعًا عند البالغين، ويؤدي إلى تراجع إنتاج اللعاب بشكل كبير.عندما يكون تدفق اللعاب قليلًا أو معدوماً، يُصاب الفم بالجفاف.تُسمى هذه الحالة بجفاف الفم.
تُقلل بعض الحالات الطبية من إنتاج اللعاب، مثل:
الأمراض، مثل مُتلازمة شوغرن، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي، والذئبة (الذئبة الحمامية الجهازية)
العدوى، مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)
الأدوية، مثل بعض أنواع مضادَّات الاكتئاب، ومضادَّات الهيستامين، ومضادَّات الذهان، والأدوية المُضادَّة للباركنسون، والمهدئات، والميثيل دوبا، ومدرات البول، ومستحضرات الميثامفيتامين
العلاج الكيميائي أو الشعاعي للرأس والرقبة بهدف علاج السرطان، أو استخدام اليود المشع لعلاج سرطان الغُدَّة الدرقية
غالبًا ما يكون جفاف الفم الناجم عن التعرض للأشعة مستديمًا، وخاصة إذا كانت جرعة الأشعَّة عالية.أما جفاف الفم الناجم عن العلاج الكيميائي فغالبًا ما يكون مؤقتاً.
ولكن، ليس من الضروري أن تنجم جميع حالات جفاف الفم عن قصور في الغدد اللعابية.فعلى سبيل المثال، قد ينجم جفاف الفم عن
شرب كميات قليلة جدًّا من السوائل
التنفُّس من خلال الفم
القلق أو الإجهاد
قد ينجم جفاف الفم أيضًا عن التقدم في العمر، على الرغم من أنه في مثل هذه الحالات يكون ناجمًا عن تناول أدوية تُسبب جفاف الفم بشكل أكبر الشيخوخة بحد ذاتها.
وبما أن اللعاب يؤمن حماية طبيعية كبيرة ضد تسوس الأسنان، فإن تناقص كميات اللعاب سيؤدي حتماً إلى مزيد من نخور الأسنان، وخاصة في جذورها.كما يمكن في الحالات الشديدة من جفاف الفم، أن يعاني المريض من صعوبة في الكلام والبلع.
يمكن في حالات نادرة، أن تُفرز الغدد اللعابية كميات زائدة من اللعاب.عادة ما تدوم زيادة إنتاج اللعاب لفترة قصيرة جدًّا، وذلك كاستجابة لتناول بعض الأطعمة، مثل الأطعمة الحامضة.وفي بعض الأحيان يمكن لمجرد التفكير في تناول هذه الأطعمة أن يؤدي إلى إنتاج المزيد من اللعاب.
حصيات الغُدَّة اللعابية
يمكن أن تتشكل الحصيات من الأملاح الموجودة في اللعاب.يزداد احتمال تشكل الحصيات بشكل خاص عندما يعاني الشخص من التجفاف أو يتناول أَدوية تقلل إنتاج اللعاب.يكون المصابون بداء النقرس أكثر عرضة أيضًا للإصابة بالحصيات اللعابية.تكون حصيات الغدد اللعابية أكثر شُيُوعًا بين البالغين.يكون لدى الكثير من المصابين بحصيات الغدد اللعابية أكثر من حصوة واحدة.
يمكن للحصيات اللعابية أن تُسبب مشاكل عندما تنسد القناة التي تحمل اللعاب من الغُدَّة إلى الفم.يؤدي انسداد الأٌقنية اللعابية إلى احتباس اللعاب داخل القناة، ممَّا يَتسبَّب بتضخم الغُدَّة اللعابية بشكل مؤلم.يمكن أن تنتقل العدوى إلى القناة المسدودة والغُدَّة اللعابية التي تجمع فيها اللعاب الراكد.
تتضمن الأعراض النموذجية لانسداد القناة اللعابية كلاً من التورم والألم في الغُدَّة اللعابية المتصلة بها.يتفاقم الألم والتورم بعد تناول الطعام، خاصة عندما يأكل الأشخاص شيئًا يحفز تدفق اللعاب (مثل المخلل أو عصير الليمون)، لأن انسداد القناة يعني عدم قدرة اللعاب على الخروج منها، وبالتالي تضخم الغدة.قد يتراجع التورم بعد بضع ساعات، وقد تُحرر القناة دفقة من اللعاب.يمكن لبعض الحصيات ألا تسبب أية أعراض.
عدوى الغُدَّة اللعابية
تحدث معظم حالات العدوى في الغدد اللعابية عند الأشخاص الذين يعانون من وجود ما يمنع تدفق اللعاب (مثل الحصيات) أو الذين يعانون من قلة تدفق اللعاب.تكون العدوى أكثر شُيُوعًا في الغُدَّة النكفية، وعادة ما تحدث عند الأشخاص
في الخمسينيات أو الستينيات من العمر
الذين يعانون من أمراض مزمنة وجفاف في الفم
الذين يعانون من مُتلازمة شوغرن
المراهقين أو البالغين الشباب الذين يعانون من القهم العصابي
الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 18 عامًا ويعانون من عدوى متكررة في الغدة النكفية دون أن يكون لها سبب محدد
الذين خضعوا سابقًا لعلاج شعاعي في منطقة الفم، أو علاج باليود المشع لسرطان الغُدَّة الدرقية
النكاف هو عدوى فيروسية تسبب تضخمًا وألمًا في الغدد اللعابية، وعادةً الغدة النكفية، كما تؤثر أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم.يحدُث النكاف بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح النُّكاف.
في المراهقين والشباب البالغين المصابين بفقدان الشهية، عادةً ما يكون الكائن المسبب للعدوى هو بكتيريا العنقودية الذهبية .
تنجم بعض حالات عدوى الغدد اللعابية عن عدوى HIV أو داء خدش القطة.
عادةً ما يعاني المصابون بعدوى بكتيرية في الغدة اللعابية من حمى، وقشعريرة، وألم وتورم على جانب الوجه الذي توجد فيه الغدة المصابة.ويصبح الجلد فوق الغدة المصابة أحمرًا ومتورمًا.قد يتشكل تجمع قيحي ضمن الغُدَّة في بعض الأحيان، وتخرج كمية صغيرة من القيح من قناة الغدة.
تورم الغُدَّة اللعابية
كثيراً ما ينجم تورم الغُدَّة اللعابية الرئيسية (النكفية) عن النكاف الطفلي، أو أنواع محددة من العدوى البكتيرية (مثل عدوى الأسنان أو اللوزتين)، أو بعض الأمراض التي تُصيب البالغين بشكل أكبر (مثل الإيدز، أو مُتلازمة شوغرن، أو داء السكَّري، أو الساركويد، أو فرط الشهية للطعام.
يمكن أن ينجم التورم أيضًا عن الأورام السرطانية (الخبيثة) أو غير السرطانية (الحميدة) في الغدد اللعابية.غالبًا ما يكون التورم الناجم عن الإصابة بورم أكثر صلابةً من التورم الناجم عن الإصابة بعدوى.إذا كان الورم سرطانيًا، فقد يشعر المريض بتصلب الغُدَّة اللعابية وكأنها حجرة قاسية، وقد تلتصق بقوة إلى الأنسجة المحيطة بها (انظر أنواع سرطان الفم).تكون معظم الأورام غير السرطانية قابلة للعلاج.
على سبيل المثال، يمكن لإصابة الشفة السفلى - جراء العض عليها بشكل عَرَضي - أن تُلحق الضرر بأي من الغدد اللعابية الصغيرة الموجودة فيها وتعيق بالتالي تدفق اللعاب.ونتيجة لذلك، قد تتضخم الغُدَّة المصابة وتشكل كتلة صغيرة لينة (قيلة مخاطية mucocele) تبدو مزرقة.عادة ما تختفي الكتلة من تلقاء ذاتها في غضون بضعة أسابيع إلى أشهر.
تشخيص اضطرابات الغُدَّة اللعابية
إجراء خزعة
التنظير الداخلي
اختبارات التصوير
في حالات العدوى، الزرع المخبري لعينة من القيح الذي يخرج من قناة الغدة اللعابية
لا تتوفر حتى الآن اختبارات جيدة لقياس إنتاج اللعاب.ولكن، يمكن في بعض الأحيان الضغط على الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى عصرها، ومراقبة تدفق اللعاب من الأقنية اللعابية.
يجري تشخيص التورم الناجم عن انسداد القناة اللعابية من خلال الارتباط بين حدوث الألم وتناول طعام أو شراب يحفز سيلان اللعاب.كما قد يُعطَى الشخص أيضًا شيئًا يحفز تدفق اللعاب، مثل عصير الليمون أو الحلوى الصلبة.إذا قللت هذه التقنية من الأعراض، فمن المرجح أن تكون الحصى موجودة.لتشخيص الأَسبَاب الأخرى للتورم، قد يقوم طبيب الأسنان أو الطبيب العام بإجراء خزعة للحصول على عَيِّنَة من أنسجة الغُدَّة اللعابية وفحصها تحت المجهر.يمكن تحديد الأَسبَاب الأخرى للانسداد من خلال التقنيات الحديثة التي تستخدم أنابيب عرض صغيرة جدًّا (مناظير) يمكن إدخالها في أقنية الغدد اللعابية.
إذا لم يتمكن الطبيب من وَضع التَّشخيص في أثناء الفَحص السَّريري، فقد يلجأ إلى التصوير الشعاعي، مثل التصوير المقطعي المحوسب CT، أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية.
عند الاشتباه بوجود عدوى، فإن الطبيب يتحرى أدلة وجود الالتهاب على الصور الشعاعية، مثل التصوير المقطعي المحوسب، أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو التصوير بالرنين المغناطيسي.إذا تمكن الطبيب من عصر القيح من قناة الغُدَّة المصابة، فينبغي زرع عينة من القيح مخبريًا (تُرسل العينة إلى المختبر في محاولة لزرعة البكتيريا).
علاج اضطرابات الغُدَّة اللعابية
بالنسبة لجفاف الفم، فينبغي على المريض الالتزام بالعناية بنظافة أسنانه، وقد يتطلب الأمر تناول بعض الأدوية أحيانًا
أما بالنسبة للحصيات اللعابية، فيمكن تناول مسكنات الألم، والإكثار من شرب السوائل، أو القيام بإجراءات جراحية
وتعالج العدوى بالمضادَّات الحيوية والتدابير الجسدية
أما التورم، فيُعالج بطرق مختلفة، بما في ذلك الجراحة
ينبغي على الأشخاص المصابين بجفاف الفم القيام بما يلي
تجنب الأدوية التي تقلل من إنتاج اللعاب
ارتشاف السوائل على مدار اليوم
تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة والخيط بانتظام
استخدام الغسول الفموية الحاوية على الفلوريد
زيارة طبيب الأسنان لفحص وتنظيف الأسنان كل 3 إلى 4 أشهر
يمكن في بعض الأحيان استعمال سوائل بديلة للعاب تحتوي على كربوكسي ميثيل سيلولوز كغسول فموي
يمكن في بعض الأحيان مضغ العلكة الخالية من السكر أو مص أقراص الكسايليتول
قد يطلب بعض أطباء الأسنان من الأشخاص ارتداء واقٍ بلاستيكي للأسنان تُوضع ضمنه مادة هلامية حاوية على الفلوريد في أثناء الليل للوقاية من نخر الأسنان الناجم عن جفاف الفم.يمكن للأدوية التي تزيد من إنتاج اللعاب، مثل سيفيميلين أو بيلوكاربين، أن تساعد على تخفيف الأَعرَاض.ولكن قد لاتفيد هذه الأدوية عندما تتضرر الغدد اللعابية بسبب الإشعاع.
بالنسبة لحصيات الغدد اللعابية فيمكن تناول مسكنات الألم، أو شرب المزيد من السوائل، أو تدليك الغدد اللعابية، أو تطبيق الكمادات الدافئة، أو تحفيز تدفق اللعاب عن طريق تناول عصير الليمون أو السكاكر الحمضية، أو مزيج من ذلك كله.إذا لم تخرج الحصاة من تلقاء نفسها، فقد يلجأ طبيب الأسنان أحيانًا إلى دفع الحصاة من خلال الضغط على جانبي القناة.إذا لم تنجح المناورة، فيمكن استخدام أداة دقيقة تشبه الأسلاك لسحب الحصاة.والملاذ الأخير هو استئصال الحصاة جراحيًا أو من خلال منظار.
تُعالج عدوى الغُدَّة اللعابية بالمضادَّات الحيوية، ويُطلب من الأشخاص تدليك الغدد يدوياً وتطبيق الكمادات الدافئة فوقها.من الضروري تفجير خراج الغُدَّة اللعابية وتصريف القيح.كما إنه من الضروري تناول الماء باستمرار، وتحفيز إنتاج اللعاب باستخدام عصير الليمون أو الحلوى الصلبة، والعناية الجيدة بنظافة الفم.
يُعالج تورم الغُدَّة اللعابية بحسب العامل المسبب.يمكن إستئصال القيلة المخاطية جِراحيًا إذا لم تتلاشى من تلقاء نفسها وسببت الإزعاج للمريض.وبشكل مماثل، يمكن استئصال جميع الأورام اللعابية جراحيًا، سواءً كانت خبية أو غير خبيثة.