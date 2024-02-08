اضطرابات الغُدَّة اللعابية

يكون قصور الغُدَّة اللعابية أكثر شُيُوعًا عند البالغين، ويؤدي إلى تراجع إنتاج اللعاب بشكل كبير.عندما يكون تدفق اللعاب قليلًا أو معدوماً، يُصاب الفم بالجفاف.تُسمى هذه الحالة بجفاف الفم.

تُقلل بعض الحالات الطبية من إنتاج اللعاب، مثل:

الأمراض، مثل مُتلازمة شوغرن، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي، والذئبة (الذئبة الحمامية الجهازية)

العدوى، مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري (HIV)

الأدوية، مثل بعض أنواع مضادَّات الاكتئاب، ومضادَّات الهيستامين، ومضادَّات الذهان، والأدوية المُضادَّة للباركنسون، والمهدئات، والميثيل دوبا، ومدرات البول، ومستحضرات الميثامفيتامين

العلاج الكيميائي أو الشعاعي للرأس والرقبة بهدف علاج السرطان، أو استخدام اليود المشع لعلاج سرطان الغُدَّة الدرقية

غالبًا ما يكون جفاف الفم الناجم عن التعرض للأشعة مستديمًا، وخاصة إذا كانت جرعة الأشعَّة عالية.أما جفاف الفم الناجم عن العلاج الكيميائي فغالبًا ما يكون مؤقتاً.

ولكن، ليس من الضروري أن تنجم جميع حالات جفاف الفم عن قصور في الغدد اللعابية.فعلى سبيل المثال، قد ينجم جفاف الفم عن

شرب كميات قليلة جدًّا من السوائل

التنفُّس من خلال الفم

القلق أو الإجهاد

قد ينجم جفاف الفم أيضًا عن التقدم في العمر، على الرغم من أنه في مثل هذه الحالات يكون ناجمًا عن تناول أدوية تُسبب جفاف الفم بشكل أكبر الشيخوخة بحد ذاتها.

وبما أن اللعاب يؤمن حماية طبيعية كبيرة ضد تسوس الأسنان، فإن تناقص كميات اللعاب سيؤدي حتماً إلى مزيد من نخور الأسنان، وخاصة في جذورها.كما يمكن في الحالات الشديدة من جفاف الفم، أن يعاني المريض من صعوبة في الكلام والبلع.

يمكن في حالات نادرة، أن تُفرز الغدد اللعابية كميات زائدة من اللعاب.عادة ما تدوم زيادة إنتاج اللعاب لفترة قصيرة جدًّا، وذلك كاستجابة لتناول بعض الأطعمة، مثل الأطعمة الحامضة.وفي بعض الأحيان يمكن لمجرد التفكير في تناول هذه الأطعمة أن يؤدي إلى إنتاج المزيد من اللعاب.