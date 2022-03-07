التهابُ الأذن الوسطى (الحادّ)

مسكنات الألم

المُضادَّات الحيوية إذا لزِمَ الأمر

تتحسَّن حالاتُ مُعظم المصابين بالتهاب الأذن الوسطى الحادّ من دُون مُعالَجةٍ.ولكن، نظرًا إلى أنَّه من الصعب معرفة من هم الأشخاص الذين لن تخفّ الأعراض لديهم، يقوم بعضُ الأطباء بمُعالَجَة جميع الأشخاص بالمُضادَّات الحيويَّة، مثل أموكسيسيلين.قد يصِفُ أطباءٌ آخرون المضادَّات الحيوية فقط إذا كانت الحالة شديدةً أو إذا لم تخفّ الأعراض بعدَ 72 ساعةً.يقول بعض الخبراء إنَّ الأطفال الأكبر سنًا أو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 23 شهرًا، ويعانون من التهاب الأذن الوسطى الحاد في أذن واحدة فقط وليس شديدًا، يمكنهم البدء بالمُعالَجة مع أو من دُون المضادَّات الحيوية.إذا جَرَى التوقُّف عن إعطاء المضادَّات الحيوية، فينبغي إعطاؤها إذا أصبحت حالة الطفل أسوأ أو لا يشعر بالتحسن من بعد مرور 48 إلى 72 ساعة على بدء الأعراض.ويعدُّ تسكين الألم مهمًّا.يُمكن التخفيفُ من الألم عن طريق دواء أسيتامينوفين أو مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة مثل إيبوبروفين.قد يصِف الأطباءُ للمرضى البالغين مُضادَّات الاحتقان على شكل رذاذ للأنف يحتوي على فينيليفرين أو مُضادَّات الاحتقان التي تُؤخَذ عن طريق الفم مثل سودوإيفيدرين.تُعدُّ مضادَّات الهيستامين نافعةً للأشخاص الذين لديهم حساسية، ولكن ليس لأولئك الذين يعانون من الزكام.لا تُعدُّ مضادَّاتُ الاحتقان ومضادَّات الهيستامين مفيدةً للأطفال، وقد تسبب تأثيرات جانبيَّة مُزعِجة وربَّما خطيرةً، خُصوصًا عند الذين تقلّ أعمارهم عن عامين.

إذا كان الشخصُ يعاني من ألم وحمى شديدين أو مستمرّين مع تبارز في طبلة الأذن، قد يقوم الطبيبُ ببضع الطبلة، حيث يُحدِثُ فتحةً عبر طبلة الأذن لتصريف السائل من الأذن الوسطى.تلتئم الفتحة التي لا تُؤثِّرُ في السمع من دون معالجةٍ غالبًا.بالنسبة إلى المرضى الذين يُعانون من نوبات متكرِّرة لالتهاب الأذن الوسطى، قد يحتاجُون إلى تثبيت أنابيب نزح السائل (أنابيب فغر الطبلة) في طبلة الأذن لديهم (انظر الشكل بضع الطبلة).