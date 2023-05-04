ما الذي سيقومُ به الطبيب

ما الذي سيقومُ به الطبيب

سيقوم الطبيب في البداية بتوجيه الأسئلة للشخص حول الأعراض التي يشكو منها، ويتحرى تاريخه الطبي، ثم يبدأ بفحصه سريرياً.من شأن ما يجده الأطباء في أثناء تحري التاريخ المرضي والفحص السريري أن يشير غالبًا إلى سبب النزف الأنفي ويحدد الاختبارات التي قد يلزم إجراؤها.

من المفترض أن يسأل الطبيب عن الأمور التالية عند استقصاء التاريخ الطبي للمريض:

عوامل مسببة واضحة للنزف الأنفي (مثل العطاس، أو التعرض لضربة على الأنف، أو الاعتياد على نكش الأنف بإصبع اليد، أو الإصابة بعدوى حديثة في الجهاز التنفُّسي العلوي)

وقت وعدد نوبات نزف الأنف السابقة وكيف تم إيقافها

ما إذا كان الشخص (أو أحد أفراد أسرته) يعاني من اضطراب نزفي أو اضطرابات يسبب مشاكل في تخثر الدم

ما إذا كان الشخص يتناول أية أدوية تؤثر في تخثر الدم

الاضطرابات التي يمكن أن تسبب مشاكل في تخثر الدم، مثل أمراض الكبد الشديدة (مثل تليف الكبد أو التهاب الكبد) وبعض أنواع السرطان.

سوف يبحث الطبيب في أثناء الفحص السريري عن علامات حدوث فقدان شديد في الدم (مثل تسرع ضربات القلب أو انخفاض ضغط الدم)، أو حدوث ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم.

بعد ذلك يُركِّز الأطباء على الأنف، للبحث عن موضع النَّزف.كما سيقوم الطبيب بفحص جلد الشخص للبحث عن علامات اضطرابات نزفية، مثل وجود نمشات، أو كدمات كبيرة، أو توسع الأوعية الدموية الصغير داخل وفي محيط الفم وعلى رؤوس أصابع اليدين والقدمين.

عادةً ما يكون من السهل على الطبيب رؤية مكان النزف الأمامي باستخدام ضوء محمول باليد وأداة لإبقاء منخري الأنف مفتوحين.يستخدم الطبيب في بعض الأحيان مصباحًا على الرأس أو مرآة على الرأس لعكس الضوء إلى داخل الأنف. لرؤية موقع النزف الخلفي، يحتاج الأطباء لاستعمال أنبوب مشاهدة مرن (التنظير الأنفي).ومع ذلك، ينتج النزف الداخلي النشط الكثير من الدم فيتعذر للطبيب رؤية أي شيء، حتي مع استخدام منظار الفحص.