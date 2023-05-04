تتضمن الأَسبَاب الأكثر شيوعاً لتضخم العقد اللِّمفِية عند الأشخاص الأصغر سناً كلاً مما يلي:

رد فعل تجاه عدوى مجاورة (مثل عدوى الزكام أو التهاب الحلق)

عدوى بكتيرية مباشر في العُقدَة اللِّمفَية

أنواع محددة من العدوى الجهازية في الجسم

في كثير من الأحيان تتضخم واحدة أو أكثر من العُقَد اللِّمفِية في العنق استجابة لعدوى في المجاري التنفُّسية العليا، أو التهاب في الحلق، أو عدوى سنية.في مثل هذه الحالات، عادةً ما تكون العقد طرية وغير مؤلمة بالجس.عادة ما تعود العقد إلى طبيعتها بعد وقت قصير من اختفاء العدوى.

يمكن للبكتيريا في بعض الأحيان أن تصيب عقدة لمفية بشكل مباشر بالعدوى (يُسمى التهاب العقد اللمفية).وتشتمل هذه العدوى على داء خدش القطة، وداء المقوسات، وداء الشعيات.في مثل هذه الحالات من العدوى، تكون العقد مؤلمة جدًّا بالجس.

يمكن لحالات عدوى جهازية معينة أن تسبب تضخم عدة عقد لِّمفِية، بما في ذلك العقد اللمفية في الرقبة.ولعل النوع الأكثر شُيُوعًا من أنواع العدوى تلك هي كثرة الوحيدات،وعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري (HIV)، وعدوى السل.