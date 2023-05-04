الاحتقان والمفرزات الأنفية

تشمل الأَسبَاب الأقل شيوعًاً كلًا من:

عدوى الجيوب الانفية (إلتهاب الجيوب)

وجود جسم غريب في الأنف

الإفراط في استخدام مضادات الاحتقان الموضعية

التهاب الأنف الحركي الوعائي

في بعض الأحيان يمكن أن تخرج سوائل من الجيوب المصابة بالعدوى.

وقد يقوم الأطفال أحيانًا بحشر أجسام غريبة في أنوفهم.إذا لم يشاهد الأهل الطفل وهو يقوم بذلك، فقد تكون أول علامة لدخول جسم غريب في الأنف هو خروج مفرزات أنفية كريهة الرائحة بسبب العدوى والتخريش الناجم عن الجسم الغريب.ويمكن في حالات نادرة أن يقوم البالغون المصابون باضطرابات عقلية بوضع أشياء غريبة في أنوفهم.

يعاني المرضى الذين يستخدمون مضادات احتقان الأنف الموضعية لأكثر 3 إلى 5 أيام من احتقان انعكاسي واضح (عودة الاحتقان بشكل أشد مما كان عليه سابقاً) وذلك بعد تلاشي مفعول مضاد الاحتقان.فيقوم المريض باستخدام مضاد الاحتقان مجدداً، ويدخل في حلقة مفرغة مستمرة من زوال الاحتقان وعودته بشكل أكبر.قد تستمر هذه الحالة لبعض الوقت (التهاب الأنف الدوائي)، وقد يُفسره الشخص على أنه استمرار للمشكلة الرئيسية، وليس نتيجةً للعلاج الخاطئ.

يعاني المرضى المصابون بالتهاب الأنف الوعائي الحركي من خروج مفرزات رائقة متكررة من الأنف، والتي تحدث بدون أي تعرض لمُهيّجات معروفة.