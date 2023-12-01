لمحَة عن مشاكل القدم والكاحل

تبدأ بعضُ مشاكل القدم من القدم بحدِّ ذاتها، كالمشاكل النَّاجمة عن إصابة القدم مثلًا.يمكن أن تحدثَ المشاكل في أيِّ عظمٍ أو مفصلٍ أو عضلةٍ أو وترٍ أو رباطٍ من القدم.

تُعدُّ كسورُ القدم والكاحل من الحالات الشائعة نسبيًّا.

تنجم مشاكلُ القدم الأخرى عن الاضطرابات التي تُصيبُ أجزاء كثيرة من الجسم، مثل داء السكَّري أو النقرس أو أنواع أخرى من التهابات المَفاصِل.

يجب على الطبيب تقييم تغيُّر لون إظفر القدم بشكل دائم لأنَّه قد يكون ناجمًا عن اضطراباتٍ معينَّة، كالعدوى الفطريَّة مثلًا.

القدم نموذج ثلاثيّ الأبعاد

تشريح القدم الصورة

ينبغي تفحُّص أقدام المصابين بداء السكَّري أو داء الشَّرايين المحيطيَّة (تضيُّق الشرايين التي تحمل الدَّم إلى الساقين والذراعين، وربَّما الأعضاء الداخلية) بشكلٍ يومي للتحرِّي عن وجود علامات لعدوى أو قرحات ويجب على الطبيب العام أو الطبيب الاختصاصي بالأقدام أن يتحقق من سلامة الأقدام مرّتين على الأقل سنويًّا (انظر العناية بالقدم).

الجدول بعضُ الاضطرابات الشائعة للقدم والكاحل بحسب موضعها

بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن: مشاكل القدم تحدث الكثير من التغيُّرات في الأقدام مع التقدُّم بالعمر، مثل: نقص كميَّة الشعر الموجودة على أقدام كبار السن بشكلٍ طبيعي.

قد يحدث تغيُّر في اللون إلى البني (تصبُّغ) على شكل بقع أو لطخ.

قد يصبح الجلد جافًا ويبدو أقل ثخانة، وخاصة في منطقة العقب.

يزداد انحناء وسماكة أظافر الأقدام غالبًا.

تكون إصابة الأظافر بعدوى الفطريَّات من الحالات الشائعة.

يمكن أن يتغَّير حجم الأقدام. فقد يزداد طول وعرض القدمين فعليًّا نتيجة حدوث تغيُّرات في الأربطة والمَفاصِل.قد يحتاج الشخصُ الذي تعرَّض لهذه الأنواع من التغيّرات إلى انتعال أحذية أكبر.لذلك، يجب قياسُ القدمين بشكل دوري أو عندَ شراء أحذية جديدة. كما يمكن أن تتضرَّر القدمان نتيجة استمرار انتعال الأحذية غير المناسبة.