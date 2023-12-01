التهابُ العظام السِّمسمانيَّة

التهابُ العظام السمسمانية Sesamoiditis هو ألم في محيط عظمين صغيرين (العظام السمسمانيَّة) تحت مقدمة مشط القدم قريبًا من إصبع القدم الكبير (بداية مقدمة مشط القدم).

تشتمل الأَعرَاضُ على الألم عندَ المشي (وخاصة حافي القدمين) أو عند انتعال أنواعٍ معينَّة من الأحذية.

يعتمد التَّشخيص على فحص القدم.

يمكن أن يساعد استعمال أجهزة تقويم العظام، والبطائن المفرغة من المنتصف (offloading pads)، وانتعال الأحذية الجديدة على تخفيف الألم.

(انظر أيضًا لمحَة عن مشاكل القدم).

يُعدُّ التهابُ العظام السمسمانية سببًا شائعًا للشعور بألمٍ في تدويرة القدم (ألم مشط القدم metatarsalgia).

يكون سبب حدوث التهاب العظام السمسمانية تكرُّر الإصابة عادةً.وتُكسَرُ العظام في بعض الأحيان، أو يحدث التهابٌ في العظام أو في الأنسجة المحيطة بها.قد يؤدي حدوث تغيّر في بنية القدم إلى تعديلٍ في وضعيَّة العظام السمسمانيَّة (انزياح) في بعض الأحيان، ويُسبِّب ذلك الألم.

تشريح القدم الصورة

يعدّ التهاب العظام السمسمانية شائعًا بشكلٍ خاص بين الراقصين والعدَّائين والأشخاص الذين يكون قوس باطن أقدامهم شديد التقوُّس أو ينتعلون الأحذية ذات الكعب المرتفع عادة.يعاني الكثير من المصابين بالوكعات من التهاب العظام السمسمانيَّة.

أعراض التهاب العظام السمسمانية يشعر المصاب بالتهاب العظام السمسمانيَّة بألمٍ تحت قاعدة إصبع القدم الكبير (المفصل الأوَّل من مشط القدم).يتفاقم الألم عادةً عند المشي، وخصوصًا عند انتعال بعض الأحذية المرنة الرقيقة النعل أو ذات الكعب العالي.قد تكون المنطقة دافئة ومتورِّمة، ويمكن أن يصبح إصبع القدم الكبير أحمر اللون.

تشخيصُ التهاب العظام السمسمانية فَحص الطَّبيب للقدم

شفط المَفصِل في حالة النقرس أو العدوى

إجراء اختبارات تصوير عند وجود كسر أو انزياح أو التهاب مفصلي يعتمد الطبيبُ في تشخيص التهاب العظام السمسمانيَّة على فحص القدم. يستخدم الطبيب إبرة لسحب عَيِّنَة من سائل المَفصِل (تسمى شفط المَفصِل أو بزل المَفصِل) عند الاشتباه بالنقرس أو التهاب المفصليّ العدوائيّ. تُجرى صورة بالأشعة السِّينيَّة وأحيانًا التصوير بالرنين المغناطيسي لاستبعاد التهاب المفاصل أو انزياح أو كسر العظم السِّمسماني.