التهابُ المَفصِل العَدْوائي في المَفاصِل الاصطناعيَّة

يحتاج الأشخاصُ الذين يعانون من مرضٍ مفصليٍّ شديدٍ إلى استبدال المَفصِل (رأب المَفصِل arthroplasty).وتكون نسبةُ إصابة المَفاصِل الاصطناعية (المَفاصِل البديلة prosthetic joints) بالعدوى أكبرَ من نسبة إصابة المَفاصِل الطبيعية بها.كثيرًا ما تحدث عدوى المفصل الاصطناعي عندَ دخول الجراثيم إلى

المفصل في أثناء الجِراحة

الجرح بعدَ مدّة وجيزة من الجراحة

مجرى الدَّم بعدَ الجراحة

يمكن أن تدخلَ الجراثيم إلى مجرى الدَّم عن طريق عدوى الجلد أو الالتهاب الرئوي أو أحد إجراءات معالجة الأسنان أو أحد الإجراءات التي تتطلَّب إدخال أدوات إلى الجسم (يُسمَّى إجراءً باضعًا invasive procedure) أو العدوى من خلال وضع أنبوب القَثطَرة في مجرى الدَّم أو عدوى السَّبيل البولي.

تحدث حَوالى 65% من حالات العدوى في غضون سنة واحدة من الجراحة.وتُعدُّ المُكوَّراتُ العنقوديَّة staphylococci الجراثيمَ المسؤولة عن النسبة الأكبر من حالات العدوى خلال الأشهر القليلة الأولى التالية للجراحة.