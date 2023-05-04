داء باجيت العظمي

لا تُسبِّبُ الإصابة بداء باجيت ظهورَ أيَّ أعراضٍ عادةً.ولكن، قد يحدث شعورٌ بالألم في العظام أو ضخامة أو تشوُّه فيها.يمكن أن يكون ألم العظام عميقًا وموجِعًا، وشديدًا أحيانًا، وقد يتفاقمَ خلال الليل.ويمكن أن تؤدي ضخامة العظام إلى الضغط على الأعصاب، مؤدِّيةً إلى الشعور بالمزيد من الألم.وعندَ الإصابة بخشونة المفاصل، تصبح المفاصل مؤلمةً ومتيبِّسةً.

وتختلف الأَعرَاض الأخرى باختلاف العظام المصابة.

يمكن أن تتضخَّم الجمجمة، وقد يبدو الجبين والجبهة أكثر بروزًا (تُسمَّى الحالة الحَدَبة الجَّبهيَّة).يمكن أن يلاحظ الشخص حدوثَ هذه الضخامة عند حاجته إلى استعمال قبَّعةٍ أكبر.قد تؤدي ضخامةُ عظام الجمجمة إلى إلحاق الضرر بالأذن الداخلية (القوقعة)، ممَّا قد يُسبِّبُ ضَعفًا في السمع ودوخة.ويمكن أن تضغط عظام الجمجمة المتضخِّمة على الأعصاب مُسبِّبةً الصداع.كما قد تنتفخ أوردة فروة الرأس، ربَّما نتيجة زيادة جريان الدَّم عبرَ عظام الجمجمة.

تضخم الجبهة في داء باجيت الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

قد تبدو العظام في أعلى الذراع أو الفخذ أو ربلة الساق منحنيةً وأكثر ميلًا للكسر بسبب ضعف العظام النَّاجم عن داء باجيت.يمكن للفقرات أن تتضخَّم أو تنخمص أو أن تحدث الحالتين نتيجة ضَعف العظام المصابة بداء باجيت.يقد يؤدي ضعف الفقرات إلى حدوث نقصٍ في الطول أو حدوث وضعة التَّحدُّب أو انقراص أعصاب الحبل الشَّوكي، ممَّا يُسبِّبُ الألم أو الاخدرار أو الضَّعف.

انحناء الظنبوب في داء باجيت الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY